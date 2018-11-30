 Минюст РФ хочет приостановить деятельность Партии перемен Гудкова | Новости из Германии о России | DW | 25.11.2019

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Россия

Минюст РФ хочет приостановить деятельность Партии перемен Гудкова

В середине января Верховный суд РФ рассмотрит иск Минюста c требованием приостановить деятельность Партии перемен Дмитрия Гудкова.

Лидер Партии перемен Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с административным иском о приостановке деятельности незарегистрированной Партии перемен Дмитрия Гудкова. Партия получила уведомление о судебном заседании 14 января в связи с претензиями к уставу, сообщил Гудков в Facebook в понедельник, 25 ноября.

По словам Гудкова, о ликвидации партии, до июня 2018 года называвшейся Всероссийской политической партией "Гражданская инициатива", речи не идет. "Все то же, что и последние два года. Минюст отказывается признать меня председателем, а "Гражданскую инициативу" Партией перемен - и все это под видом претензий к уставу", - указал он.

Контекст

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Гудков также напомнил, что от "Гражданской инициативы" с тем же уставом выдвигалась на прошлых президентских выборах Ксения Собчак, а за последние два года партия провела три съезда. "Менять устав, устраняя претензии Минюста, может только съезд. А съезд - это дорого. И в последний раз мы решили обойтись малой кровью. Потренироваться на "Газете Гудкова". Зарегистрирую ее - это будет сигнал. Но нет: на нее нам тоже возвращают документы уже 5 раз. Так что и по неформальным каналам, и на этом примере мы знаем: партию регистрировать не будут", - написал он.

Претензии Минюста РФ к Партии Перемен

При этом одной из претензий Минюста, по словам оппозиционера, является окончание действия полномочий прежнего председателя партии Андрея Нечаева. При этом полномочия Гудкова в качестве председателя еще не имеют законной силы, поскольку Минюст отказывается регистрировать партию, указывается далее.

"Или другой пример: член федерального политсовета прописан в Подмосковье, а в партии числится в Москве: нельзя так, – говорит Минюст. И ещё много таких крючков", - отметил далее Гудков. Он также предположил, что по итогам заседания в январе партии дадут от двух до шести месяцев на проведение нового съезда и внесение поправок в устав. "Дату выберут специально, чтобы помешать участвовать в летней выборной кампании", - предположил он.

Возможная причина - в планах Евгения Ройзмана

Между тем уральское издание Znak.com сообщило о возможной причине иска Минюста в отношении партии Гудкова. Решение может быть связано с заявлением бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о готовности пойти на выборы в Госдуму от Партии перемен. Если Ройзман возглавит список партии, то она сможет провести несколько кандидатов в Заксобрание и Госдуму, сообщил изданию неназванный собеседник, знакомый с ходом переговоров. "Из-за него уже две партии снесли: "Правое дело" и "Гражданскую платформу", - указал он.

В Верховном суде в ответ на запрос "Интерфакса" подтвердили факт поступления административного иска о приостановке деятельности Партии перемен. Судебное заседание по данному вопросу пройдет 14 января в 10 часов, сообщили в пресс-службе суда.

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Как видит отношения российского оппозиционера Алексея Навального с президентом Владимиром Путиным карикатурист Сергей Елкин. (09.10.2017)  

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Издание Znak.com

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