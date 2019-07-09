 Минюст РФ вновь отказал ″Открытой России″ в регистрации | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2019

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Россия

Минюст РФ вновь отказал "Открытой России" в регистрации

Официальной причиной отказа в регистрации стало наличие в реестре российских НКО организации с аналогичным названием. "Открытая Россия" намерена обжаловать это решение в суде.

Основатель Открытой России Михаил Ходорковский (Фото из архива)

Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский (Фото из архива)

Министерство юстиции РФ в третий раз отказало в регистрации российской общественной организации "Открытая Россия" (ОР). Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ОР во вторник, 9 июля, на этот раз причиной отказа стало наличие в реестре российских НКО организации с аналогичным названием. "Межрегиональная общественная организация "Открытая Россия" была зарегистрирована в январе 2003 года.

В "Открытой России" уже заявили, что совпадение названий не может быть основанием для отказа, так как у новой структуры иной территориальный охват и состав учредителей. "Мы будем добиваться регистрации, поскольку все юридические основания на нашей стороне. В суде мы будем обжаловать отказ и подадим на регистрацию еще раз. Наша позиция абсолютно законна", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич.

"Открытая Россия": история созданий и ликвидаций

Межрегиональная общественная организация "Открытая Россия" была создана в декабре 2001 года по инициативе Михаила Ходорковского. Она фактически прекратила свое существование в 2006 году, после решения Басманного суда Москвы наложить арест на ее счета.

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После освобождения Ходорковского деятельность "Открытой России" была возобновлена в 2014 году в Берлине. Как заявил ее основатель, организация будет участвовать в политической жизни России и поддерживать интересы европейски ориентированной части российского общества.

В 2016 году в Хельсинки прошла учредительная конференция общественно-сетевого движения "Открытая Россия". 26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение признать нежелательной на территории РФ деятельность ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Тогдашний председатель "Открытой России" Александр Соловьев заявил "Интерфаксу", что все эти  организации никакого отношения к сетевому движению "Открытая Россия" не имеют.

За последние два года правоохранительными органами было возбуждено несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации в отношении активистов движения. 21 января 2019 года против члена совета движения "Открытая Россия"Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"). Это первый случай уголовного преследования по данной статье в России.

Движение "Открытая Россия"  было ликвидировано 30 марта 2019 года после учреждения общественной организации "Открытая Россия", которая 26 марта передала в Минюст РФ документы для регистрации. Это было сделано, как заявила Наталья Грязневич, для того, чтобы защитить активистов.

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