 Минэкономразвития ухудшило перспективы роста экономики России | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2019

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Россия

Минэкономразвития ухудшило перспективы роста экономики России

В 2020 году ВВП России вырастет лишь на 1,7 процента, говорится в новом прогнозе профильного министерства. Эксперты допускают остановку потребкредитования, что грозит спадом экономики в 2021 году.

Банкноты в тысячу российских рублей

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году практически не вырастут. Это следует из нового прогноза министерства экономического развития России, обнародованного в понедельник, 26 августа. По мнению экспертов министерства, реальные доходы увеличатся лишь на 0,1 процента, в то время как прежний сценарий предполагал их рост на 1 процент.

Кроме того, Минэкономразвития ухудшило макроэкономический прогноз на следующий год. Так, эксперты ожидают роста ВВП лишь на 1,7 процента вместо предполагаемых ранее 2 процентов. Прогноз на текущий год остался без изменений - 1,3 процента. Кроме того, ожидаемый к концу 2020 года уровень бедности повышен с 12 до 12,5 процента.

Контекст

Снижение реальных доходов населения в течение последних лет заставило россиян залезть в долги. Чтобы рассчитаться по ним, приходится брать новые кредиты. (08.11.2018)

Структура использования доходов россиян меняется: доля сбережений сокращается, доля трат на текущие нужды растет. О чем это говорит, - в материале DW. (31.07.2018)

Составители прогноза ожидают резкого замедления роста потребительского кредитования - с 24 процентов в 2018 году до 4 процентов к концу 2020-го. Однако Минэкономразвития не исключает и сценарий внезапной остановки потребительского кредитования. Это приведет к сокращению ВВП на 0,6 процента в 2021 году, утверждают авторы.

Путин не удовлетворен динамикой экономического роста

Незадолго до публикации нового прогноза президент РФ Владимир Путин на совещании с главами Минфина, Минэкономразвития и Центробанка назвал неудовлетворительной динамику роста экономики страны. Он призвал профильные ведомства и Центробанк выработать предложения по увеличению реальных доходов россиян.

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