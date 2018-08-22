Минэкономразвития РФ заявило об усиленном росте оттока капитала из России

Министр экономического развития России Максим Орешкин в среду, 22 августа, заявил об усилении оттока капитала из страны. По его словам, "в ближайшие 12 месяцев отток капитала будет сильнее, валюта будет слабее".

За последние месяцы "довольно быстрым темпом" сократились вложения иностранного капитала в российские долговые бумаги, отметил Орешкин. Министр также упомянул проблемы в ряде развивающихся стран - в частности, в Турции, Аргентине и Бразилии - которые, по его словам, влияют на российский рынок.

Среднегодовой курс доллара вырастет

Отток капитала из России в 2018 году составит 23,1 млрд долларов - таков действующий прогноз министерства, однако он будет пересмотрен в худшую сторону. Эксперты ожидают, что в дальнейшем, в 2019 году, отток капитала снизится до 15,1 млрд долларов, 8 млрд долларов - в 2020 году и 1,9 млрд долларов - годом позднее.

При этом прогнозы по валютному курсу на 2019 и 2020 годы "сильно меняться не будут", заявил Орешкин. Действующий прогноз предполагает среднегодовой курс доллара в 60,8 рублей в 2018 году, 63,2 рубля - в 2019 году и 63,8 рублей - годом позднее.

По словам министра, в 2018 году ВВП РФ вырастет на 1,8 процента вместо предполагаемых ранее 1,9 процентов. Кроме того, из-за ослабления рубля и снижения урожая зерновых культур ожидается усиление инфляции.

Новый пакет санкций США

Курс рубля начал резко снижаться в первой половине августа. Биржевые эксперты связывают это с ожиданием введения нового пакета санкций США в отношении России в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В частности, будет запрещена поставка в Россию товаров двойного назначения.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Сочи назвал санкции "контрпродуктивными и бессмысленными". По его мнению, у подобной политики "нет будущего".

США способны причинить России "гораздо больше экономических страданий", заявила накануне высокопоставленная сотрудница министерства финансов США Сигал Манделкер. По ее словам, США "не замедлят поступить таким образом", если российская сторона не прекратит свои "коварные действия".

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