 Минфин США снял санкции с компаний Олега Дерипаски | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2019

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Мир

Минфин США снял санкции с компаний Олега Дерипаски

Подконтрольные российскому бизнесмену En+, "Русал" и "Евросибэнерго" исключены из санкционного списка, но ограничительные меры в отношении Дерипаски остаются в силе, заявил Минфин США.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Министерство финансов США в воскресенье, 27 января, сняло санкции с подконтрольных российскому бизнесмену Олегу Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Снижение доли бизнесмена в указанных компаниях означает, что "большинство членов советов директоров En+ и "Русала" будут независимыми", говорится в заявлении Минфина Соединенных Штатов. В их число входят "представители США и Европы, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской или любым другим лицом, находящимся в санкционном списке Вашингтона", подчеркивает ведомство.

6 апреля 2018 года министерство финансов США ввело ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Олега Дерипаски, в их числе - владелец частной бизнес-группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Санкции наложены также на 14 российских компаний. Введенные меры подразумевают запрет на операции с попавшими под них компаниями и лицами для американских банков.

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Санкции в отношении Дерипаски остаются в силе

19 декабря 2018 года Минфин Соединенных Штатов объявил о снятии через 30 дней ограничений в отношении компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Все три российские компании пошли на "существенную реструктуризацию" и изменения в корпоративном управлении, а также согласились на "беспрецедентную прозрачность", считают в министерстве. При этом Дерипаска останется в санкционном списке, его активы будут по-прежнему блокированы, подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин. Действия Вашингтона поддержали европейские дипломаты.

5 января сенатор-демократ Чак Шумер внес в Конгресс США резолюцию, направленную против решения американского министерства финансов. Однако после начала дебатов по резолюции в Сенате демократам не удалось заблокировать снятие санкций. Ранее представители администрации президента США Дональда Трампа, а также многие члены Республиканской партии выражали обеспокоенность влиянием ограничительных мер на мировую алюминиевую промышленность.

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    Автор: Елена Барышева


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