Минфин России снизит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Министерство финансов России намерено в 2020 году сократить долю доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев в среду, 13 ноября. По его словам, в качестве замены рассматриваются разные валюты, которые, по стандартам МВФ, включаются в резервные, в том числе китайские юани.

Существующие правила предусматривают, что в валютных средствах ФНБ 45% вложений приходится на доллары, 45% - на евро и 10% - на фунты стерлингов. По данным издания "Ведомости", к 1 ноября текущего года на доллары приходилось 46% вложений фонда. Общий объем ФНБ на эту же дату в пересчете на доллары составлял 124,46 млрд.

Колычев указал, что Минфин в своей политике синхронизируется с Центробанком РФ (ЦБ), который продолжает менять структуру золотовалютных резервов России. В 2018 году ЦБ уже сократил долю доллара в структуре валютных запасов страны. По последним данным, золотовалютные резервы ЦБ складывались из евро - 30,3%, долларов США - 23,6%, золота - 18,2%, юаней - 14,2%, фунтов стерлингов - 6,6%, японских иен - 3,9%, канадских долларов - 2,5%, австралийских долларов - 0,8%.

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