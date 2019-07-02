 Минтранс Чехии разрешил авиакомпаниям из РФ возобновить полеты | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2019

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Россия

Минтранс Чехии разрешил авиакомпаниям из РФ возобновить полеты

Чешская сторона пояснила причины приостановки авиасообщения: авиационные власти РФ ранее в одностороннем порядке отменили соглашение о полете Czech Airlines над Сибирью. Чехия была вынуждена пойти на ответные меры.

Russland Aeroflot Sukhoi Superjet (picture alliance/TASS/dpa/M. Lystseva)

Российским авиакомпаниям разрешено летать в Чехию до 7 июля в полном объеме. Об этом министерство транспорта Чехии сообщает во вторник, 2 июля. Чешская сторона пояснила, что ранее российские авиационные власти в одностороннем порядке отменили соглашение о полете Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью. В качестве ответной меры Чехия отозвала разрешение у российских авиакомпаний на ряд рейсов, после чего те и заявили о прекращении полетов. 

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Однако 2 июля российский Минтранс вновь выдал чешской авиакомпании Czech Airlines разрешение на полеты до 7 июля 2019 года. В связи с этим чешская сторона незамедлительно начала "взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков", отмечает Прага. Чехия "не стремится заблокировать авиасообщение между двумя странами", однако "должна защищать законные интересы" своих авиакомпаний, подчеркивают в чешском Минтрансе.

Несколькими часами ранее "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Прагу, а авиакомпания "Победа" - в Карловы Вары. Подобный шаг был обусловлен решением чешских властей, отозвавших соответствующие разрешения, заявили представители российский авиакомпаний.

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