 Минобороны РФ сообщило о выживших подводниках при трагедии в Баренцевом море | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2019

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Россия

Минобороны РФ сообщило о выживших подводниках при трагедии в Баренцевом море

При пожаре на глубоководном аппарате "Лошарик" погибли 14 человек, остальных удалось спасти, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Часть экипажа глубоководного аппарата "Лошарик", на борту которого 1 июля произошел пожар, удалось спасти, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - заявил он в среду, 3 июля, на экстренном совещании в Североморске. Сколько именно человек находилось на борту "Лошарика" и кто они, он не сообщил.

По данным Шойгу, после возгорания в первую очередь был эвакуирован гражданский промышленный специалист. Затем был задраен люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему аппарату, указал далее Шойгу, отметив героизм моряков. "Ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - добавил он.

Контекст

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Шойгу подчеркнул, что пожар возник на научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота РФ, проводившем плановые исследования в российских территориальных водах. Он также сообщил, что все погибшие подводники будут представлены к госнаградам, а их семьи получат необходимую помощь.

Кремль назвал информацию о "Лошарике" секретной

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о типе глубоководного аппарата и характере задач не будет разглашаться в интересах госбезопасности. "Есть информация, которая относится к категории гостайны", - отметил он и заверил, что Владимир Путин в качестве главнокомандующего вооруженных сил "обладает всей полнотой информации".

1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. По официальным данным, возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна, военные погибли в результате отравления продуктами горения. Среди погибших при пожаре на борту было семь капитанов 1-го ранга, а также два Героя России.

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