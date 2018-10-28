Минобороны РФ впервые назвало места размещения комплексов "Самарканд"

Министерство обороны России разместило на портале госзакупок информацию о новейших стационарных комплексах радиоэлектронного подавления радиосвязи (РЭП) "Самарканд". Согласно датированному 26 октября документу, на который СМИ обратили внимание в воскресенье, 28 октября, проводится закрытый аукцион на "доработку, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭП "Самарканд" к системе передачи данных" Минобороны. Начальная стоимость контракта составляет 61 млн рублей, срок выполнения работ - до 10 ноября 2019 года.

В документе, в частности, перечисляются 13 имеющихся на вооружении комплексов "Самарканд ПУ-ПРД-Д", "Самарканд СУ-ПРД-К2" и "Самарканд-У", а также номера войсковых частей, где они размещены. Речь идет о частях в Архангельской, Нижегородской, Мурманской, Калужской и Еврейской автономной областях, а также во Владивостоке, поселке Первомайском Краснодарского края, поселке Янтарный Калининградской области и филиале Западного военного округа в Минской области Беларуси.

Новейшие стационарные комплексы "Свет" и "Самарканд" поступили на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота в начале 2017 года. Весной того же года Минобороны РФ сообщало, что специалисты приступили к их освоению. До сих пор назначение комплекса "Самарканд" и его характеристики еще ни разу официально не раскрывались, отмечает агентство "Интерфакс".

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