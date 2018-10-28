 Минобороны РФ впервые назвало места размещения комплексов ″Самарканд″ | Новости из Германии о России | DW | 28.10.2018

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Россия

Минобороны РФ впервые назвало места размещения комплексов "Самарканд"

Согласно документу на портале госзакупок, новые комплексы подавления радиосвязи "Самарканд" размещены в Калининградской области, Краснодарском крае, Владивостоке и под Минском.

Российские военные на учениях Восток-2018

Российские военные на учениях "Восток-2018"

Министерство обороны России разместило на портале госзакупок информацию о новейших стационарных комплексах радиоэлектронного подавления радиосвязи (РЭП) "Самарканд". Согласно датированному 26 октября документу, на который СМИ обратили внимание в воскресенье, 28 октября, проводится закрытый аукцион на "доработку, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭП "Самарканд" к системе передачи данных" Минобороны. Начальная стоимость контракта составляет 61 млн рублей, срок выполнения работ - до 10 ноября 2019 года. 

Контекст

На заседании министров обороны НАТО в Брюсселе США предоставили союзникам информацию о нарушении Россией договора о ракетах средней дальности, определяющего безопасность в Европе. (04.10.2018)

Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано? (04.09.2018)

В документе, в частности, перечисляются 13 имеющихся на вооружении комплексов "Самарканд ПУ-ПРД-Д", "Самарканд СУ-ПРД-К2" и "Самарканд-У", а также номера войсковых частей, где они размещены. Речь идет о частях в Архангельской, Нижегородской, Мурманской, Калужской и Еврейской автономной областях, а также во Владивостоке, поселке Первомайском Краснодарского края, поселке Янтарный Калининградской области и филиале Западного военного округа в Минской области Беларуси.

Новейшие стационарные комплексы "Свет" и "Самарканд" поступили на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота в начале 2017 года. Весной того же года Минобороны РФ сообщало, что специалисты приступили к их освоению. До сих пор назначение комплекса "Самарканд" и его характеристики еще ни разу официально не раскрывались, отмечает агентство "Интерфакс".

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    Автор: Наталия Королева


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Ссылки в интернете

Запрос Минобороны РФ на портале госзакупок на обслуживание комплексов "Самарканд"

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