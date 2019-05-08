 Министр юстиции США проверит законность расследования против Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.05.2019

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Мир

Министр юстиции США проверит законность расследования против Трампа

Глава Минюста США Уильям Барр сомневается в обоснованности прослушки команды Трампа в ходе предвыборной кампании. Вопрос о законности действий ФБР изучит прокурор из Коннектикута, сообщает The New York Times.

Уильям Барр

Уильям Барр

Министр юстиции США Уильям Барр проверит законность проведенного ФБР расследования предполагаемого вмешательства России в кампанию по выборам президента США в 2016 году. Барр поручил прокурору из штата Коннектикут Джону Дерхаму проверить обоснованность действий Федерального бюро расследований, сообщила в понедельник, 14 мая, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

Контекст

В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина. (19.04.2019)

Доклад Мюллера вряд ли станет поворотным моментом в президентстве Трампа. Но его бизнес и роль главы государства будут и дальше волновать Конгресс и Минюст США, считает Александра фон Намен. (25.03.2019)

В апреле Барр выразил сомнения в обоснованности "шпионажа" ФБР в предвыборной команде нынешнего президента США  Дональда Трампа. Сам Трамп также неоднократно ставил под сомнение расследование предполагаемого сговора его предвыборной команды с Россией и жаловался на то, что стал жертвой "охоты на ведьм".

Расследование Мюллера

Назначенный Минюстом США спецпрокурор по России Роберт Мюллер почти два года пытался выявить факт тайного сговора между командой Трампа и Россией и установить, не являлось ли увольнение тогдашнего шефа ФБР Джеймса Коми попыткой Трампа помешать работе органов следствия.

В конце марта Мюллер представил доклад о проделанной работе, который, однако, был обнародован лишь частично. Представители Демократической партии США требуют опубликовать доклад Мюллера в полном объеме.

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    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


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