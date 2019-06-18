Министр юстиции Германии допускает экспроприацию жилья у фирм

При определенных условиях власти Германии вправе экспроприировать жилье у частных компаний. Об этом заявила новый министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe, которые публикуют выдержки из интервью с Ламбрехт в субботу, 6 июля.

Речь идет о том, чтобы помочь людям, "срочно нуждающимся в жилье, которое они способны оплатить, либо не знающим, смогут ли они и дальше арендовать квартиру, в которой живут", сказала министр. Она подчеркнула, что осуществлять экспроприацию позволяет Основной закон ФРГ, однако лишь в том случае, когда все иные возможности уже исчерпаны.

В Германии более половины населения пользуются съемным жильем, а арендная плата быстро растет. В целом по стране она увеличилась с 2007 года примерно на 37 процентов, острее всего проблема сейчас встала в Берлине - из-за быстрого роста числа жителей при низких темпах строительства социального жилья.

Кристине Ламбрехт пообещала, что уже в конце лета текущего года она внесет на рассмотрение правительства страны проект закона об ужесточении мер сдерживания роста арендной платы, а также допустила возможность введения обязательств по строительству жилья.

В ряде городов Германии ранее прошли массовые акции в поддержку экспроприации приватизированных квартир. Немецкие консерваторы и либералы решительно раскритиковали эту инициативу. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила во время дебатов в бундестаге, что правительство считает экспроприацию "совершенно неправильным путем".

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