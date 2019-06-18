 Министр юстиции Германии допускает экспроприацию жилья у фирм | Новости из Германии о Германии | DW | 06.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Министр юстиции Германии допускает экспроприацию жилья у фирм

Конституция страны позволяет осуществлять экспроприацию, заявляет Кристине Ламбрехт. Но эту меру следует применять, только когда все остальные уже исчерпаны, оговорила она.

Жилые дома в Мюнхене

Жилые дома в Мюнхене

При определенных условиях власти Германии вправе экспроприировать жилье у частных компаний. Об этом заявила новый министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe, которые публикуют выдержки из интервью с Ламбрехт в субботу, 6 июля.

Контекст

В городах Германии проходят массовые акции в поддержку экспроприации приватизированных ранее квартир. DW - о том, у кого собираются изымать собственность и что думают об этом политики и эксперты. (14.04.2019)

С чего начинать поиск квартиры в Германии? На что нужно обращать внимание при наеме жилья? На чем можно сэкономить? Несколько советов тем, кто решил снять отдельное жилье. (29.07.2014)

В Германии обсуждают, как будут развиваться крупные города. Свободных площадей там все меньше. Но у многоэтажных домов в стране плохая репутация. Как быть? (29.07.2018)

Речь идет о том, чтобы помочь людям, "срочно нуждающимся в жилье, которое они способны оплатить, либо не знающим, смогут ли они и дальше арендовать квартиру, в которой живут", сказала министр. Она подчеркнула, что осуществлять экспроприацию позволяет Основной закон ФРГ, однако лишь в том случае, когда все иные возможности уже исчерпаны.

В Германии более половины населения пользуются съемным жильем, а арендная плата быстро растет. В целом по стране она увеличилась с 2007 года примерно на 37 процентов, острее всего проблема сейчас встала в Берлине - из-за быстрого роста числа жителей при низких темпах строительства социального жилья.

Кристине Ламбрехт пообещала, что уже в конце лета текущего года она внесет на рассмотрение правительства страны проект закона об ужесточении мер сдерживания роста арендной платы, а также допустила возможность введения обязательств по строительству жилья.

В ряде городов Германии ранее прошли массовые акции в поддержку экспроприации приватизированных квартир. Немецкие консерваторы и либералы решительно раскритиковали эту инициативу. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила во время дебатов в бундестаге, что правительство считает экспроприацию "совершенно неправильным путем".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DWдля | iOS Android

Смотрите также:

  • Немцы снимают квартиры

    Особенности жилья в Германии

    Немцы снимают квартиры

    Семь из каждых десяти жителей стран Евросоюза живут в собственных домах и квартирах. Но, во-первых, подавляющее большинство - это сельское население, а, во вторых, в Германии ситуация другая. Больше половины жителей страны предпочитают снимать жилье - в первую очередь, потому что они хотят оставаться мобильными. Самые популярные - малоквартирные дома. Таких строится в последние годы больше всего.

  • Современная архитектура

    Особенности жилья в Германии

    Современная архитектура

    Разумеется, строятся в Германии и многоквартирные дома. Но часто - не типовые, не безликие "коробки", а дома интересной, оригинальной архитектуры - как, например, дюссельдорфский комплекс Der Neue Zollhof.

  • Добровольная коммуналка

    Особенности жилья в Германии

    Добровольная коммуналка

    Жилье в Германии, за небольшими исключениями, частное, и лучшие квартиры в престижных районах больших городов стоят немало. Поэтому, скажем, студенты предпочитают селиться в так называемых добровольных коммуналках (Wohngemeinschaft). Самый большой плюс таких жилищных сообществ: плату за квартиру можно поделить на несколько человек. Кухню и ванную, как и положено в коммуналке, убирают по очереди.

  • Ддом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы

    Особенности жилья в Германии

    Без ремонта

    В бывшей ГДР жилищный вопрос пытались решить, строя микрорайоны блочно-панельных многоэтажек, как это было и в Советском Союзе. Но очень многие продолжали жить в домах, построенных еще в XIX веке, в которых в лучшем случае делали косметический ремонт (на снимке: дом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы). Их реставрировали лишь после объединения Германии.

  • Деревня в Нойкирхене

    Особенности жилья в Германии

    Вот моя деревня...

    Конечно, немцы живут не только в больших городах. Но качество жилья в сельской местности Германии практически не отличается от качества городских квартир. Дома - благоустроенные, со всеми удобствами, с горячей водой, дороги - прекрасные... Вот только развлечений меньше.

  • Внутренний дворик

    Особенности жилья в Германии

    Внутренний дворик

    Но вернемся в немецкие города. Старые городские застройки немецкой столицы знамениты, кроме всего прочего, своими внутренними двориками, в которых когда-то часто располагались небольшие мастерские. Сегодня здесь играют дети, стоят детские коляски и велосипеды...

  • Домик в пригороде

    Особенности жилья в Германии

    Домик в пригороде

    Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


Смотреть видео 03:29

Дефицит жилья в Берлине - как решить проблему?

Контекст

Особенности жилья в Германии

Где предпочитают жить немцы: в многоэтажках, отреставрированных старых домах, а, может быть, в коммуналках? Особенности жилья в Германии – в фотогалерее DW. (25.08.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дефицит жилья в Берлине - как решить проблему?  

Как россиянам продают недвижимость в Берлине  

В Берлине запретят сдавать квартиры туристам?  

Также по теме

Berlin Wohnen

В Берлине на пять лет заморозят размеры арендной платы за съемное жилье 18.06.2019

Предполагаемая заморозка размеров арендной платы в Берлине не коснется социального жилья и новостроек. Нарушителям может грозить штраф до 500 тысяч евро.

Deutschland | Mieterprotest | Plakat

Кто и почему требует в Германии национализации жилья 14.04.2019

В городах Германии проходят массовые акции в поддержку экспроприации приватизированных ранее квартир. DW - о том, у кого собираются изымать собственность и что думают об этом политики и эксперты.

Реклама

Самые читаемые

Названы причины резкого сокращения численности населения России  

Папа Франциск осудил войну на востоке Украины  

Shell сообщила о новой остановке нефтепровода "Дружба"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно