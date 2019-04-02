 Министр экономики ФРГ Альтмайер госпитализирован с травмой головы | Новости из Германии о Германии | DW | 29.10.2019

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Германия

Министр экономики ФРГ Альтмайер госпитализирован с травмой головы

Петер Альтмайер упал с лестницы при сходе со сцены, где он выступал с речью на саммите по цифровой экономике. В результате падения министр потерял сознание и был доставлен в больницу.

На месте происшествия

На месте происшествия

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) на саммите по цифровой экономике в Дортмунде упал с лестницы при сходе со сцены и получил травму головы. Инцидент произошел во вторник, 29 октября. 61-летний министр упал и разбил голову. Сначала он потерял сознание, однако позднее пришел в себя.

Контекст

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Гибель Вальтера Любке шокировала ФРГ. Многие считают его убийство доказательством радикализации неонацистов. В этой связи праворадикальная "АдГ" попала под новый шквал критики. (21.06.2019)

Прибывшие на помощь санитары отгородили Альтмайера от окружающих черной занавеской. Зал был эвакуирован. Министра доставили в одну из больниц Дортмунда. Врачи диагностировали у христианско-демократического политика рваную рану головы.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в своем микроблоге в Twitter пожелала Альтмайеру скорейшего выздоровления. "Какой ужас! Дорогой Петер Альтмайер, я желаю тебе поправиться и как можно скорее снова встать на ноги", - написала она.

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    Автор: Александра Елкина


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