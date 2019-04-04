Министр финансов США отказался выдавать демократам налоговые декларации Трампа

Министерство финансов США не предоставит налоговые декларации президента Дональда Трампа, которые запросили демократы в Палате представителей. Об этом глава ведомства Стивен Мнучин сообщил в письме, направленном в понедельник, 6 мая, председателю комитета палаты по финансам и налогам Ричарду Нилу.

Требование демократов не основывается в достаточной степени на "легитимных намерениях законодателей", пояснил министр финансов. Поэтому ведомство по согласованию с министерством юстиции отклоняет запрос, указал он далее.

В начале апреля демократы в Конгрессе США официально потребовали от Трампа раскрыть налоговые отчисления за последние годы. Комитет Палаты представителей по финансам и налогам запросил у Налогового управления (IRS) налоговые декларации Трампа и нескольких принадлежащих ему фирм за 2013-2018 налоговые годы. Кроме того, демократы призвали передать информацию и детали о возможных налоговых проверках в отношении Трампа и его бизнеса.

Трамп отказывается обнародовать свои налоговые декларации

Комментируя письмо комитета, Трамп заявил, что в отношении него уже длительное время проводятся налоговые проверки. Пока эти процедуры не завершатся, он не готов опубликовать свои налоговые декларации, указал он.

И.о. главы администрации Трампа Мик Малвейни, в свою очередь, заявил, что демократы никогда не увидят эти документы. В 2016 году избиратели проголосовали за Трампа, хотя им было известно, что он не хочет обнародовать свои налоговые декларации, подчеркнул Малвейни, заявив о чисто политических соображениях демократов, требующих эти документы. А политические нападки - не повод для налогового ведомства предавать огласке налоговые декларации, добавил он.

Трамп, вопреки устоявшейся практике, до сих пор не раскрыл информацию о своих налоговых отчислениях, став первым президентом США после Ричарда Никсона, держащим в тайне свои налоговые декларации. По его словам, эти декларации слишком трудны для понимания широкой публики.

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