 Министр обороны Швеции обвинил Сергея Шойгу во лжи | Новости из Германии о Европе | DW | 03.08.2018

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Европа

Министр обороны Швеции обвинил Сергея Шойгу во лжи

По словам главы шведского оборонного ведомства, утверждение о том, что НАТО получила беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды Швеции, является ложным.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Министр обороны Швеции Петер Хультквист обвинил своего российского коллегу Сергея Шойгу в распространении лживой информации о сотрудничестве скандинавской страны с НАТО. "То, что описывает министр обороны России - это ложь. НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству", - цитирует Хульквиста издание The Local в пятницу, 3 августа.

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Таким образом, глава шведского военного ведомства прокомментировал слова Сергея Шойгу, который, выступая 24 июля на коллегии Минобороны РФ, рассказал об обеспокоенности Москвы втягиванием Финляндии и Швеции в структуры НАТО. "В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получила беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран", - цитировало министра агентство "Интерфакс".

"Швеция свободна от военных альянсов, и мы принимаем собственные решения. Это было ложное высказывание", - отметил министр обороны Швеции, добавив, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.

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    Автор: Александра Елкина


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