Министр обороны Греции ушел в отставку из-за спора о Македонии

Панос Камменос из правопопулистской партии "Независимые греки" ушел в отставку с должности министра обороны Греции в знак протеста против переименования Македонии в Республику Северная Македония. По окончании встречи с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом в воскресенье, 13 января, Камменос заявил, что слагает с себя полномочия министра и что его партия выходит из состава коалиционного правительства. Это решение принято Камменосом незадолго до проведения в греческом парламенте голосования о согласии или несогласии Афин с переименованием Македонии, напоминает агентство AFP.

Вскоре после того, как стало известно об отставке Камменоса, Ципрас поставил перед председателем парламента Никосом Вуцисом вопрос о доверии правительству, сообщает греческое издание Protothema.



В пятницу, 11 января, македонский парламент большинством голосов одобрил соответствующую поправку в конституцию страны. Тем самым перед Македонией открыт путь к ее возможному членству в Евросоюзе и НАТО.



Афины опасаются претензий Македонии



Спор вокруг наименования государства Македония ведется с момента провозглашения этой бывшей югославской республикой независимости в 1991 году.

Поскольку в состав Греции входит область с названием Македония, Афины до сих пор блокировали вступление бывшей югославской республики в Евросоюз и НАТО, опасаясь, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить претензии на греческую территорию.

В июне 2018 года Алексис Ципрас и премьер-министр Македонии Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

В референдуме по этому вопросу, прошедшем в Македонии 30 сентября 2018 года, большинство участников поддержало реформу. При этом официально плебисцит был признан несостоявшимся, так как в нем приняли участие лишь 37 процентов из 1,8 млн избирателей.

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