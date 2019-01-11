 Министр обороны Греции ушел в отставку из-за спора о Македонии | Новости из Германии о Европе | DW | 13.01.2019

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Европа

Министр обороны Греции ушел в отставку из-за спора о Македонии

Панос Камменос заявил об отставке в преддверии голосования парламента Греции о переименовании Македонии. Выход его партии из коалиции грозит правительственным кризисом.

Министр обороны Греции Панос Камменос

Министр обороны Греции Панос Камменос

Панос Камменос из правопопулистской партии "Независимые греки" ушел в отставку с должности министра обороны Греции в знак протеста против переименования Македонии в Республику Северная Македония. По окончании встречи с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом в воскресенье, 13 января, Камменос заявил, что слагает с себя полномочия министра и что его партия выходит из состава коалиционного правительства. Это решение принято Камменосом незадолго до проведения в греческом парламенте голосования о согласии или несогласии Афин с переименованием Македонии, напоминает агентство AFP.

Вскоре после того, как стало известно об отставке Камменоса, Ципрас поставил перед председателем парламента Никосом Вуцисом вопрос о доверии правительству, сообщает греческое издание Protothema.

В пятницу, 11 января, македонский парламент большинством голосов одобрил соответствующую поправку в конституцию страны. Тем самым перед Македонией открыт путь к ее возможному членству в Евросоюзе и НАТО.

Афины опасаются претензий Македонии

Спор вокруг наименования государства Македония ведется с момента провозглашения этой бывшей югославской республикой независимости в 1991 году.

Контекст

Парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование страны, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев. В референдуме участвовали менее необходимых 50 процентов избирателей. (30.09.2018)

Абсолютное большинство граждан Македонии проголосовало за переименование страны, но из-за низкой явки результат был аннулирован. Однако премьер Заев настроен решительно. Каковы его следующие шаги? (01.10.2018)

Поскольку в состав Греции входит область с названием Македония, Афины до сих пор блокировали вступление бывшей югославской республики в Евросоюз и НАТО, опасаясь, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить претензии на греческую территорию.

В июне 2018 года Алексис Ципрас и премьер-министр Македонии Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

В референдуме по этому вопросу, прошедшем в Македонии 30 сентября 2018 года, большинство участников поддержало реформу. При этом официально плебисцит был признан несостоявшимся, так как в нем приняли участие лишь 37 процентов из 1,8 млн избирателей.

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Греческое издание Protothema об отставке Паноса Камменоса и вопросе о доверии правительству

Греческое издание Protothema об отставке Паноса Камменоса и вопросе о доверии правительству

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