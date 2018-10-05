Министр обороны Великобритании назвал Россию государством-изгоем

Великобритания считает Россию "государством-изгоем" в свете сообщений британских и нидерландских разведведомств, обвинивших Москву в кибератаках. Об этом в пятницу, 5 октября, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в ходе визита в ФРГ.

"Мы видим государство, которое готово пренебрегать всеми правилами. Государство, которое готово пренебрегать всеми границами и не испытывает никакого уважения к другим странам", - цитирует агентство dpa заявление Уильямсон. По его словам, Россия "ведет себя не как великая держава, а как государство-изгой, и это недопустимо".

ФРГ и Британия договорились об углублении военного сотрудничества

Министр обороны Великобритании посетил военный полигон бундесвера Зеннелагер в Аугустдорфе (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Уильямсон и глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) подписали там соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.

Британский и германский министры поставили свои подписи под "совместной декларацией о перспективах на будущее". Договоренности предполагают более плотное взаимодействие Лондона и Берлина в противодействии террористическим угрозам, проведение тренировочных миссий за пределами Европы и сотрудничество в области вооружений, где стороны постараются избежать дублирования отдельных оборонных систем. В документе, в частности, подчеркивается, что усиление взаимодействия нацелено на "еще большее укрепление европейского компонента в НАТО".

На переговорах с германской коллегой Уильямсон выразил уверенность, что углубление сотрудничества Берлина и Лондона усилит способность Европы противостоять угрозам безопасности.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что Берлин полностью доверяет сведениям британских и нидерландских ведомств, обвинившим Москву в кибератаках.

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