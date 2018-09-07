 Министр вооруженных сил Франции заявила о попытке шпионажа со стороны РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.09.2018

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Европа

Министр вооруженных сил Франции заявила о попытке шпионажа со стороны РФ

Российский спутник приблизился к аппарату, который вооруженные силы Франции и Италии совместно используют для защищенной коммуникации, заявила французский министр.

Флоранс Парли

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли

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Россия пыталась перехватить данные со спутника Athena-Fidus, который вооруженные силы Франции и Италии совместно используют для защищенной коммуникации. Об этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила в пятницу, 7 сентября, в Национальном центре космических исследований в Тулузе.

По ее словам, в 2017 году российский спутник слишком сильно приблизился к франко-итальянскому. "Попытка подслушивать своих соседей является не только проявлением недружелюбия, но и актом шпионажа", - отметила министр.

"Мы хорошо осведомлены о том, что другие крупные игроки в космосе запускают на орбиту вызывающие интерес объекты и проводят маневры, которые не оставляют сомнений в их агрессивных намерениях", - подчеркнула Парли. По ее информации, в течение следующих месяцев за поведением российского спутника продолжили наблюдать и отметили его маневры поблизости от других объектов.

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