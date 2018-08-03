 Министерство транспорта Кореи начнет расследование в отношении BMW | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.08.2018

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Мир

Министерство транспорта Кореи начнет расследование в отношении BMW

После 28 случаев самовозгорания автомобилей BMW, концерн отзывает для сервисного обслуживания более 100 тысяч машин. 17 южнокорейских клиентов уже обратились в суды за возмещением ущерба.

Автомобили BMW в ожидании погрузки в порту Бремерхафена

Автомобили BMW в ожидании погрузки в порту Бремерхафена

Под давлением общественности министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея объявило о начале расследования в отношении концерна BMW. Причиной тому, как сообщает в пятницу, 3 августа, агентство AFP, стали самопроизвольные возгорания автомобилей немецкого производителя. С начала года зафиксировано уже 28 подобных случаев.

Контекст

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Volkswagen в ближайшее время займется доработкой 4 млн автомобилей, в том числе марок Audi и Porsche. Об этом директор холдинга VW Матиас Мюллер сообщил во время встречи с министром Барбарой Хендрикс. (27.07.2017)

Министр транспорта Ким Хён Ми уже заявил, что расследование будет "тщательным и прозрачным". "Если мы обнаружим проблему, примем самые жесткие меры", - отметил министр.

По данным агентства, уже 17 южнокорейских клиентов BMW обратились в суд с требованием возмещения ущерба. Они обвиняют концерн в слишком поздней реакции на технические проблемы. Средняя сумма иска составляет около 4000 евро и, по словам адвоката, в ближайшее время к истцам могут присоединиться еще десятки разъяренных клиентов.

Проблемы с отработанными газами

На прошедшей неделе BMW объявил об отзыве на станции технического обслуживания 106 тыс. 317 машин, среди которых большинство составляют различные модификации дизельных автомобилей третьей и пятой серии. Всего под отзыв попали 42 модификации, выпускавшиеся с марта 2011 года по ноябрь 2016. Как сообщает агентство dpa, производители увидели угрозу возгорания из-за возможного дефекта в системе рециркуляции отработанных газов (AGR). Сервисная кампания в Южной Корее начнется 20 августа, когда в страну завезут достаточное количество запасных частей. Среди прочего предполагается замена системы AGR.

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    Блестящая идея

    В 1975 году французский аукционист и гонщик Эрве Пулен решил совместить оба свои увлечения - автоспорт и искусство. Он попросил друга, американского скульптора Александра Колдера, превратить BMW 3.0 CSL, который должен был участвовать в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана", в артефакт. Гонку автомобиль не выиграл, но Пулен вошел в историю как инициатор создания уникальной коллекции арт-каров от BMW.

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    Трехмерная синька

    Через год после Калдера, в 1976 году, очередной спортивный BMW 3.0 CSL превратил в произведение искусства Фрэнк Стелла. Нью-йоркский художник покрыл автомобиль, который также принял участие в Ле-Манской гонке, сетчатым рисунком, имитирующим миллиметровую бумагу для чертежей. "Мой дизайн напоминает синьку, перенесенную на кузов", - заявил он.

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    Суммарный опыт

    В 1977 году эстафету принял один из основателей американского поп-арта Рой Лихтенштейн. "Я хотел, чтобы рисунок символизировал дорогу, направляющую движение автомобиля. Дизайн показывает также ландшафт, через который проехала машина", - рассказывал он. Третий по счету арт-кар BMW 320i также вышел на старт в Ле-Мане. Автомобиль со стартовым номером 50 пришел девятым в общем зачете.

  • BMW Art Cars

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    Стремительный арт

    В 1979 году BMW M1 превратил в объект искусства флагман поп-арта Энди Уорхол. В отличие от своих предшественников в этом проекте художник собственноручно и очень быстро нанес краску на кузов автомобиля. "Я попытался дать живое ощущение скорости. Когда машина развивает высокую скорость, все контуры и краски становятся размытыми". В гонке "24 часа Ле-Мана" этот арт-кар пришел шестым в общем зачете.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Заяц прыгает через огонь

    В 1982 году эстафету у американцев принял европейский художник, и впервые арт-каром стал серийный BMW. Австриец Эрнст Фукс спроецировал на 635 CSi свои личные фантазии: "Заяц прыгает ночью через горящий на автобане автомобиль - первобытный страх и дерзкая мечта о преодолении границ нашей жизни". Колеса этого арт-кара, созданного для музея, никогда не касались дорог - ни обычных, ни гоночных.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Технологии и природа

    Еще одна легенда поп-арта, американец Роберт Раушенберг, использовал творения других художников в своем дизайне для арт-кара в 1986 году. Спортивный BMW 635 CSi, также никогда не видавший дороги, украшают фоторепродукции картин итальянца Аньоло Бронзино и француза Жана Огюста Доминика Энгра, фотореплики античной мозаики и собственные фотографии Раушенберга с изображением растений.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    На языке аборигенов

    За семь день австралийский художник Майкл Джагамара Нельсон превратил гоночный BMW M3 в шедевр искусства школы Папунья. Это древняя техника живописи аборигенов, геометрические орнаменты которой являются языком для кодировки религиозных мифов. "Автомобиль - это как бы ландшафт, который можно увидеть из летящего самолета: здесь есть и вода, и кенгуру и опоссум", - так описывал свою идею автор.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Буйство красок

    Из Австралии родом также Кен Доун, который в 1989 году превратил в арт-кар гоночный автомобиль BMW M3. Художник сразу же решил, что дизайн для машины будет типичным для его яркого и жизнерадостного родного континента. "Я нарисовал попугаев и рыбу-попугая. И те, и другие красивы и могут передвигаться с фантастической скоростью. Я хотел, чтобы мой BMW создавал такое же впечатление".

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Зимняя вишня

    Японский художник Матацо Кайама оформил в 1990 году автомобиль BMW 535i в традициях художественных ремесел своей страны и дал ему поэтическое название "Снег, луна и цветущая вишня". "Картина на колесах" создана с использованием аэрозольной краски. На кузов нанесены также кусочки золотой, серебряной и алюминиевой фольги.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Элегантная мобильность

    Также в 1990 году испанец Сезар Манрике, архитектор, скульптор, дизайнер, живописец и эколог, превратил в арт-кар автомобиль BMW 730i, преследуя цель объединить в одном объекте представления о скорости, аэродинамике и эстетической привлекательности. "Мой дизайн для BMW должен был создать впечатление, что машина скользит сквозь пространство, не встречая никакого сопротивления", - заявил он.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Культ в квадрате

    Компактный кабриолет BMW Z1 (их выпущено всего 8 тысяч), по мнению немецкого художника А. Р. Пенка (A. R. Penck), уже сам по себе является произведением искусства, созданным дизайнерами и инженерами. В 1991 году Пенк украсил один из этих культовых родстеров с дверьми, убирающимися в порог машины, своими фирменными орнаментами, напоминающими одновременно наскальную живопись и шифровальный код.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Женский почерк

    В 1991 году художница из Южной Африки Эстер Малангу стала первой женщиной в череде создателей арт-каров для баварского автоконцерна. Ее BMW 525i оформлен в стиле традиционной африканской живописи, которой она научилась еще ребенком у матери и бабушки. Абстрактными геометрическими орнаментами женщины племени ндебеле украшают стены своих домов по особым случаям.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Объект вожделения

    Прототип кузовного гоночного автомобиля на базе серийного BMW 3 превратил в арт-кар в 1992 году итальянский художник Сандро Чиа. "Автомобиль - желанный объект в нашем обществе. Он в центре внимания. На него смотрят. Автомобиль отражает эти взгляды".

  • Deutschland Sonderausstellung BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Вывернутый наизнанку

    Британский художник Дэвид Хокни долго размышлял над дизайном для вверенного ему в 1995 году арт-кара и, наконец, решил сделать BMW 850 CSi "прозрачным". В орнаменте на кузове различимы мотор, фигуры водителя и собаки на заднем сиденье, а также элементы пейзажа.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Синим по белому

    В 1999 году гоночный автомобиль BMW V12 оформила американская концептуалистка Дженни Хольцер. В типичной для нее манере она украсила болид не орнаментами, а словами, сохранив фирменную цветовую гамму BMW. Надпись "Protect me from what I want" ("Защити меня от моих желаний"), сделанная из фольги, чтобы не утяжелять автомобиль, отражает синеву неба.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Поэзия прогресса

    В 2007 году датский художник Олафур Элиассон снял кузов с прототипа BMW H2R на водородном топливе и заменил его сложной многослойной конструкцией из металла и льда. Таким образом продукт продвинутых автомобильных технологий заговорил на языке искусства о времени, климате, энергии и экологии.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Динамика даже в покое

    17-й по счету арт-кар, последний на сегодняшний день, создал в 2010 году на основе модели BMW M3GT2 американский художник Джефф Кунс. "Под этим капотом скрыта большая мощь, и моя идея заключается только в одном: реализовать эту энергию в художественной форме". В гонке "24 часа Ле-Мана" арт-кар произвел благодаря своему динамичному и красочному дизайну фурор, но довольно быстро сошел с дистанции.

    Автор: Инза Вреде, Элла Володина


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Франкфуртский автосалон: X7 - самый большой кроссовер от BMW (19.09.2017)

Контекст

Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

Вот уже 40 лет известные художники регулярно превращают автомобили немецкого автоконцерна в произведения искусства. Некоторые из расписанных ими машин даже участвуют в гонках. (19.04.2016)  

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