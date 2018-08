Министерство транспорта Кореи начнет расследование в отношении BMW

Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

Синим по белому

В 1999 году гоночный автомобиль BMW V12 оформила американская концептуалистка Дженни Хольцер. В типичной для нее манере она украсила болид не орнаментами, а словами, сохранив фирменную цветовую гамму BMW. Надпись "Protect me from what I want" ("Защити меня от моих желаний"), сделанная из фольги, чтобы не утяжелять автомобиль, отражает синеву неба.