Министерство иностранных дел Финляндской Республики

МИД ФРГ не измеряет в метрах путь России к правовой государственности

Три темы были важными для министра иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле во время его визита в Россию: правовая государственность, противоракетная оборона и перспективы безвизового режима в отношениях с Евросоюзом.