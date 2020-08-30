Министерство иностранных дел Финляндской Республики

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Белорусская оппозиция "стремится к диалогу с властью", сообщил глава МИД Финляндии после встречи с экс-кандидатом в президенты.
Глава МИД Эстонии обсудил ситуацию с временным повышением концентрации радионуклидов в воздухе с коллегами в Финляндии и странах Балтии.
Финские диппредставительства в РФ с 1 сентября 2019 года перестанут делать исключения из общепринятой практики касательно документов, необходимых для получения шенгенской визы.
Финляндия ожидает от России ответственного поведения и дальнейшей информации о сбоях в работе спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture.
Российский посол Павел Кузнецов должен явиться в финский МИД из-за скандала вокруг вмешательства в работу GPS во время учений НАТО. Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех были российские военные.
Отказ во въезде председателю Госдумы Нарышкину не является недружественным актом, заявил глава финского МИДа Сойни. Он надеется, что не получившие отказа российские делегаты приедут на сессию ПА ОБСЕ в Хельсинки.
Представитель финского МИД объяснила DW это решение тем, что спикер Госдумы находится в санкционном списке ЕС. Всего Финляндия запретила въезд шести членам российской делегации.
В конце июня в Финляндии действительно прошла российско-американская встреча, но не на официальном уровне, а по линии неправительственных структур, заявила Москва.
На протяжении многих лет интранет финского правительства подвергался массированному шпионажу, заявил глава МИД Финляндии Туомиойя. Источники сообщают, что под подозрением находятся спецслужбы России и Китая.
Три темы были важными для министра иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле во время его визита в Россию: правовая государственность, противоракетная оборона и перспективы безвизового режима в отношениях с Евросоюзом.
Накануне саммита ''ЕС-Россия'' европейские политики призывают к ''перезагрузке'' отношений с Россией. Одним из главных вопросов в ходе встречи должна стать возможность бесперебойного энергоснабжения Европы.
Министры иностранных дел не пришли к единому мнению о возобновлении диалога с Россией по новому базовому соглашению с ЕС. Ситуация может разрешиться перед саммитом ЕС-Россия, сказал глава МИД Финляндии Финляндии Стубб.
Фаза консультаций и дискуссий вокруг решения проблемы будущего статуса Косово завершена. Об этом в Берлине заявил глава МИД Финляндии.
1 января председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перешло по ротации от Испании к Финляндии.
Основные направления стратегии Германии, готовящейся сменить по ротации председательствующую в ЕС Финляндию, обозначил на конференции послов в Берлине глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
На неформальной встрече в финской Лаппеэнранте, открывшейся 1 сентября, главам МИДов Евросоюза предстоят "принципиальные дебаты" о роли ЕС в международной политике.
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