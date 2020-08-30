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Министерство иностранных дел Финляндской Республики

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Gerspräch mit Swetlana Tikhanowskaja, Oppositions Politikerin aus Belarus. Projekt vTRENDde Ort: Vilnius, Litauen, 24. August.

Штаб Тихановской озвучил планы о временном правительстве 30.08.2020

Белорусская оппозиция "стремится к диалогу с властью", сообщил глава МИД Финляндии после встречи с экс-кандидатом в президенты.

Ein Warnschild «Radioactive» (Radioaktiv) steht am 11.12.2017 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) im «Zwischenlager Nord» (ZLN) auf dem Gelände des «Entsorgungswerk für Nuklearanlagen» (EWN). Das bundeseigene Entsorgungswerk für Nuklearanlagen errichtet bis 2021 auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Lubmin eine Zerlegehalle für radioaktiven Abfall. (zu dpa «EWN baut Zerlegehalle für Atomabfall» vom 13.12.2017) Foto: Stefan Sauer/dpa | Verwendung weltweit

В Литве не зафиксировано роста радиации 29.06.2020

Глава МИД Эстонии обсудил ситуацию с временным повышением концентрации радионуклидов в воздухе с коллегами в Финляндии и странах Балтии.

ARCHIV - Der Hafen in Helsinki am Sonntag (01.07.2012) in Helsinki, Finnland. ImHintergrund der Dom. Foto: Bernd Thissen (zu dpa «Die Farben der Städte: Ein Forscher geht auf Reisen» vom 12.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Финляндия ужесточает требования по визам для россиян 01.08.2019

Финские диппредставительства в РФ с 1 сентября 2019 года перестанут делать исключения из общепринятой практики касательно документов, необходимых для получения шенгенской визы.
HANDOUT - 30.10.2018, Norwegen, Trondheim: Das am 31.10.2018 veröffentlichte Foto der NATO zeigt die Karel Doorman, ein Multifunktionsunterstützungsschiff für amphibische Einsätze, das Mark II Landungsboot mit zwei Landungsfahrzeugen für Personal der Königlich Niederländischen Marine, zwei CH-53E Transporthubschrauber des United States Marine Corps und ein Schützenpanzer CV90 der norwegischen Armee bei einer Landeübung. Im Rahmen der Übung Trident Juncture werden rund 50.000 Soldaten aus den 29 Nato-Staaten sowie aus Finnland und Schweden erwartet. Die Übung dauert bis zum 07.11.2018. Foto: Marco Dorow/Bundeswehr/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Möver Trident Juncture und bei vollständiger Nennung der Quelle. | Verwendung weltweit

МИД Финляндии выразил РФ обеспокоенность помехами сигнала GPS 19.11.2018

Финляндия ожидает от России ответственного поведения и дальнейшей информации о сбоях в работе спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident Juncture.
Die Kathedrale in Helsinki, aufgenommen am 26.06.2012. Photo: Bernd Thissen dpa

Посол РФ вызван в МИД Финляндии из-за сбоя GPS на учениях НАТО 17.11.2018

Российский посол Павел Кузнецов должен явиться в финский МИД из-за скандала вокруг вмешательства в работу GPS во время учений НАТО. Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех были российские военные.
Timo Soini, the Finns Party's presidential candidate listens the results of the advance votes in election night rally in Helsinki, Finland on January 22, 2012. LEHTIKUVA / Jussi Nukari *** FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. ***

Финляндия ответила МИДу России по поводу Нарышкина 02.07.2015

Отказ во въезде председателю Госдумы Нарышкину не является недружественным актом, заявил глава финского МИДа Сойни. Он надеется, что не получившие отказа российские делегаты приедут на сессию ПА ОБСЕ в Хельсинки.
2538552 12/05/2014 Russian State Duma speaker Sergei Naryshkin during a meeting with Chairman of the House of Representatives of the National Assembly of Belarus Vladimir Andreichenko in Sochi. Mihail Mokrushin/RIA Novosti

Финляндия отказала Нарышкину во въезде на ПА ОБСЕ 01.07.2015

Представитель финского МИД объяснила DW это решение тем, что спикер Госдумы находится в санкционном списке ЕС. Всего Финляндия запретила въезд шести членам российской делегации.
Russland - Moskau - Außenministerium Moskau (Russland): Blick auf das Gebäude des russischen Außenministeriums im typischen Zuckerbäckerstil zwischen den beiden Hoteltürmen Arbat I und Arbat II, aufgenommen am 26.05.2003. (BRL463-080803)

Российский МИД опроверг секретные переговоры РФ и США по Украине 27.08.2014

В конце июня в Финляндии действительно прошла российско-американская встреча, но не на официальном уровне, а по линии неправительственных структур, заявила Москва.
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Хельсинки: Интранет правительства Финляндии подвергался кибератакам 31.10.2013

На протяжении многих лет интранет финского правительства подвергался массированному шпионажу, заявил глава МИД Финляндии Туомиойя. Источники сообщают, что под подозрением находятся спецслужбы России и Китая.
Aussenminister und Vizekanzler Guido Westerwelle (FDP) sitzt am Montag (01.11.10) in Moskau vor einem bilateralen Gespraech im Gaestehaus des Aussenministeriums an einem Tisch. Westerwelle besucht zwischen Sonntag (31.10.10) und Dienstag (02.11.10) Russland, Litauen und Weissrussland. (zu dapd-Text) Foto: Axel Schmidt/dapd

МИД ФРГ не измеряет в метрах путь России к правовой государственности 01.11.2010

Три темы были важными для министра иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле во время его визита в Россию: правовая государственность, противоракетная оборона и перспективы безвизового режима в отношениях с Евросоюзом.
Former MEP, the new Finnish Foreign Minister Alexander Stubb holds a press conference at the Foreign Ministry in Helsinki on Friday April 4, 2008. Stubb was sworn in earlier Friday, after former Foreign Minister Ilkka Kanerva was ousted following a sex text message scandal with a stripper. (AP Photo / LEHTIKUVA, Markku Ulander) ** FINLAND OUT - NO SALES **

Глава МИД Финляндии: ЕС следует произвести ''перезагрузку'' отношений с Россией 17.11.2009

Накануне саммита ''ЕС-Россия'' европейские политики призывают к ''перезагрузке'' отношений с Россией. Одним из главных вопросов в ходе встречи должна стать возможность бесперебойного энергоснабжения Европы.
Flags of the 15 EU nations fly in front of the European Parliament in Brussels, Wednesday, Oct. 9, 2002. The European Union headquarters will recommend Wednesday, in a report presented at the Parliament, that 10 eastern neighbors be invited to join the continental body in 2004 in its most ambitious expansion ever. (AP Photo/Virginia Mayo)

Главы МИД ЕС не договорились о возобновлении диалога с Россией 13.10.2008

Министры иностранных дел не пришли к единому мнению о возобновлении диалога с Россией по новому базовому соглашению с ЕС. Ситуация может разрешиться перед саммитом ЕС-Россия, сказал глава МИД Финляндии Финляндии Стубб.
strassenszene kosovo_dpa.jpg Ein älterer Mann, der Weihnachtskarten und Schreibwaren verkauft, steht mit seinem primitiven Straßenstand vor den Schaufenstern einer Apotheke in Pristina, der Hauptstadt des von den UN verwalteten völkerrechtlich zu Serbien gehörenden Kosovo. Aufnahme vom 11.12.2006. Pristina ist die drittgrößte Stadt in Serbien und die größte Stadt des Kosovos und dessen politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum. Hier ist der Sitz von UNMIK, der OSZE-Mission im Kosovo und der EU-Mission im Kosovo sowie der wichtigsten Organe der provisorischen Selbstverwaltung wie Parlament, Regierung und Präsident des Kosovos. Anfang 1999 erlitt die Stadt, als der Kosovo-Konflikt eskalierte, schwere Schäden. Fast alle Serben und andere Nichtalbaner wurden nach 1999 aus der Stadt vertrieben oder flüchteten. Foto: Matthias Schrader +++(c) dpa - Report+++***Zu Becker, Keine Entscheidung über Kosovo zu erwarten - Vorbericht zum EU-Außenminister-Treffen***

Хельсинки против дальнейших переговоров по Косово 09.01.2008

Фаза консультаций и дискуссий вокруг решения проблемы будущего статуса Косово завершена. Об этом в Берлине заявил глава МИД Финляндии.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, left, listens to Goran Lennmarker, president of the OSCE's parliamentary assembly during talks in Moscow on Friday, Nov. 16, 2007. (AP Photo/ Ivan Sekretarev)

МИД России приветствует финское председательство в ОБСЕ 01.01.2008

1 января председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перешло по ротации от Испании к Финляндии.
Die Basilius-Kathedrale (r.) und der Spasski-Turm (l.) des Kreml am Roten Platz in Moskau, aufgenommen am Abend des 15.11.2005. Nachts sind die historischen Bauten am Roten Platz in der russischen Hauptstadt hell beleuchtet. Foto: Jens Kalaene +++(c) dpa - Report+++

Россия и Азия – среди приоритетов внешней политики ЕС 05.09.2006

Основные направления стратегии Германии, готовящейся сменить по ротации председательствующую в ЕС Финляндию, обозначил на конференции послов в Берлине глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Finnish Foreign Minister Erkki Tuomioja, second right, speaks during a media conference after an emergency meeting of EU foreign ministers at the EU Council building in Brussels, Tuesday Aug. 1, 2006. European Union foreign ministers on Tuesday called on Israel and Hezbollah to agree to an immediate cessation of hostilities followed by international efforts to get agreement on a sustainable ceasefire. Seated left is EU foreign policy chief Javier Solana, and second right is EU Commissioner for External Relations Benita Ferrero Waldner. (AP Photo/Virginia Mayo)

ЕС задумается над своей ролью в мировой политике 01.09.2006

На неформальной встрече в финской Лаппеэнранте, открывшейся 1 сентября, главам МИДов Евросоюза предстоят "принципиальные дебаты" о роли ЕС в международной политике.
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