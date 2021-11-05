Министерство иностранных дел Республики Узбекистан

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Власти Узбекистана отрицают, что в стране есть афганские беженцы. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что их там сотни. DW побывала в Термезе и Ташкенте и встретилась с такой семьей.
По словам представителя МИД Узбекистана, группа бывших военных и ряд мирных жителей Афганистана вывезены "в третью страну".
В Ташкенте утверждают, что страна не принимает из Афганистана беженцев, а предоставляет им только временное пребывание, лишь содействуя в транзите. "Граница полностью закрыта", - заявили в МИДе Узбекистана.
Хайко Мас посетит пять стран, играющих важную роль в урегулировании кризиса, возникшего после захвата Афганистана талибами. Он предложит помощь Узбекистану, Таджикистану и Пакистану.
Комментарий МИД Узбекистана стал ответом на "заявления некоторых официальных лиц зарубежных государств". Ранее Мария Захарова высказала мнение, что использование русского в делопроизводстве отвечает интересам граждан.
Почему встреча главы узбекского МИД с главой офиса талибов в Катаре не вызвала протеста у афганских властей? И что дают Ташкенту переговоры с "Талибаном"?
В Москве центральная тема на переговорах Хайко Маса с Сергеем Лавровым - будущее договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземного базирования, подписанного США и СССР еще в 1987 году.
Хайко Мас намерен совершить однодневный визит в Москву и Киев. Это первые в этом году крупные переговоры главы МИД Германии.
Глава МИД Узбекистана заявил, что Ташкент передавал западным партнерам информацию о противоправной деятельности Рахмата Акилова, подозреваемого в теракте в Стокгольме.
Борьба с терроризмом стала основной темой переговоров главы МИД ФРГ с лидерами стран Центральной Азии. Но тема нарушения прав человека не должна отходить на задний план, считает Дагмар Энгель.
Ташкент должен "вступить на путь улучшения ситуации с правами человека", заявил глава МИД Германии в ходе визита в Узбекистан.
Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов рассказал в интервью DW о курсе многовекторной политики, проводимом Душанбе, и об особенностях отношений со странами-соседями.
Поиском двух граждан России, похищенных в Сирии, активно занимается МИД РФ, сообщил глава ведомства Сергей Лавров. За работников сталелитейного завода в Латакии похитители требуют выкуп.
В бундестаге требуют от МИД Германии оказать давление на Ташкент.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Душанбе с президентом Таджикистана. И Москва, и Душанбе довольны итогами встречи. Но останется ли так же доволен ими Ташкент?
Берлин намерен помочь странам Центральной Азии в разрешении споров вокруг доступа к водным ресурсам. Глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле в ходе конференции в Берлине призвал инвестировать в солнечную и ветряную энергию.
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