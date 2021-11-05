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Министерство иностранных дел Республики Узбекистан

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Usbekistan Termez | Truck drivers with potatoes imported from Aghanistan near the Uzbek city of Termez.

Афганских беженцев в Узбекистане нет? Что происходит на самом деле 05.11.2021

Власти Узбекистана отрицают, что в стране есть афганские беженцы. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что их там сотни. DW побывала в Термезе и Ташкенте и встретилась с такой семьей.
04.07.2014 Amir Timur, Building, Tashkent, Terminal, Uzbekistan, Central Asia, Asia, airport, architecture, touristic, transport, travel

Узбекистан выслал экс-военных Афганистана, незаконно прибывших в страну 13.09.2021

По словам представителя МИД Узбекистана, группа бывших военных и ряд мирных жителей Афганистана вывезены "в третью страну".
Grenze zwischen Usbekistan und Afghanistan am 12.09.2019 bei Termiz.

Узбекистан заявил о "полностью закрытой" границе с Афганистаном 30.08.2021

В Ташкенте утверждают, что страна не принимает из Афганистана беженцев, а предоставляет им только временное пребывание, лишь содействуя в транзите. "Граница полностью закрыта", - заявили в МИДе Узбекистана.
Heiko Maas (SPD), Außenminister, steigt in den Airbus A340 der Luftwaffe für den Flug nach Warschau. Maas will dort an Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands teilnehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ летит в Турцию, Центральную Азию и Катар в связи с кризисом в Афганистане 29.08.2021

Хайко Мас посетит пять стран, играющих важную роль в урегулировании кризиса, возникшего после захвата Афганистана талибами. Он предложит помощь Узбекистану, Таджикистану и Пакистану.
Bild Taschkent 50 Medrese Ser Dor, Samarkand, Usbekistan, 2018 Alle Rechte gehören DW Korrespondent Anatoly Weißkopf und wurden freigegeben.

Ташкент исключил вмешательство извне в вопросе госязыка 19.05.2020

Комментарий МИД Узбекистана стал ответом на "заявления некоторых официальных лиц зарубежных государств". Ранее Мария Захарова высказала мнение, что использование русского в делопроизводстве отвечает интересам граждан.

FILE - In this Feb. 25, 2019 file photo released by Qatar Ministry of Foreign Affairs, Special Envoy of the Qatar Foreign Minister for Counterterrorism and Mediation in conflicts resolution, Dr. Mutlaq Bin Majid Al-Qahtanithe, mediates talks between the U.S. Special Representative for Afghanistan, Ambassador Zalmay Khalilzad, and the Deputy Commander of the Taliban Movement for Political Affairs, Mulla Abdul Ghani Berader, in an undisclosed place in Doha, Qatar. Pakistan’s foreign minister said Tuesday March 12, 2019, in a news conference with German Foreign Minister Heiko Maas in Islamabad, that “progress has been made” at ongoing peace talks between the Taliban and the U.S., which have stretched over two weeks in Qatar. (Qatar Ministry of Foreign Affairs via AP, File) |

Зачем Ташкенту переговоры с афганскими талибами 14.03.2019

Почему встреча главы узбекского МИД с главой офиса талибов в Катаре не вызвала протеста у афганских властей? И что дают Ташкенту переговоры с "Талибаном"?

Зачем глава МИД ФРГ летит в Москву и есть ли у немцев девяток яиц - DW Новости (17.01.2019) 17.01.2019

В Москве центральная тема на переговорах Хайко Маса с Сергеем Лавровым - будущее договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземного базирования, подписанного США и СССР еще в 1987 году.

Зачем глава МИД ФРГ Хайко Мас едет в Москву (17.01.2019) 17.01.2019

Хайко Мас намерен совершить однодневный визит в Москву и Киев. Это первые в этом году крупные переговоры главы МИД Германии.

A woman brings flowers to the others on a police car in Stockholm, Sweden on April 9, 2017 close to the point where a truck drove into a department store two days before. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Узбекистан предупреждал Запад о стокгольмском террористе 14.04.2017

Глава МИД Узбекистана заявил, что Ташкент передавал западным партнерам информацию о противоправной деятельности Рахмата Акилова, подозреваемого в теракте в Стокгольме.
March 30, 2016 BISHKEK, KYRGYZSTAN - MARCH 31: German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier (L) and Kyrgyzstan's President Almazbek Atambayev (R) shake hands before their meeting in Bishkek, Kyrgyzstan on March 30, 2016. Kyrgyzstan Presidency Press Office / Anadolu Agency Keine Weitergabe an Drittverwerter. © picture-alliance/dpa/Kyrgyzstan Presidency Press Office

Комментарий: О чем говорил Штайнмайер в Центральной Азии 02.04.2016

Борьба с терроризмом стала основной темой переговоров главы МИД ФРГ с лидерами стран Центральной Азии. Но тема нарушения прав человека не должна отходить на задний план, считает Дагмар Энгель.
30.03.2016 Außenminister Frank-Walter Steinmeier (l, SPD) wird von Abdulasis Kamilov, Außenminister von Usbekistan, am 30.03.2016 in Taschkent (Usbekistan) begrüßt. Steinmeier besucht zusammen mit einer Wirtschafts- und Kulturdelegation bis Freitag (01.04.2016) Zentralasien. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka

Штайнмайер призывает Ташкент к соблюдению прав человека 30.03.2016

Ташкент должен "вступить на путь улучшения ситуации с правами человека", заявил глава МИД Германии в ходе визита в Узбекистан.
Beschreibung: Tadschikischer Außenminister Sirodzhiddin Aslov Jahr/Ort: 2014/Duschanbe Bilder hat unser Korrespondent in Tadschikistan Galim Faskhutdinov gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen, wir bitten aber seinen Namen auf dem Foto zu vermerken.

Глава МИД Таджикистана: Душанбе есть что предложить партнерам 25.10.2014

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов рассказал в интервью DW о курсе многовекторной политики, проводимом Душанбе, и об особенностях отношений со странами-соседями.
A Syrian army soldier runs across the street as others open fire during clashes with opposition fighters in the Tal al-Zarazi neighbourhood of the northern Syrian city of Aleppo on November 13, 2012. The army shelled rebel positions in the southern province of Daraa, in the central province of Homs, in Idlib in the northwest and in the northern city of Aleppo, the Syrian Observatory for Human Rights said. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

МИД РФ ищет двух похищенных в Сирии россиян 18.12.2012

Поиском двух граждан России, похищенных в Сирии, активно занимается МИД РФ, сообщил глава ведомства Сергей Лавров. За работников сталелитейного завода в Латакии похитители требуют выкуп.
Schild Durchfahrt verboten, Erstellung: 08.02.2012, Copyright: Bilderbox. Download-Datei = 20x30 cm bei 300 dpi. MODELRELEASE VORHANDEN / available Headline Einbahntafel und wald Infos Einbahntafel und wald [ (c) www.BilderBox.com, Erwin Wodicka, Siedlerzeile 3, A-4062 Thening, Tel. + 43 676 5103678.Verwendung nur gegen HONORAR, BELEG, URHEBERVERMERK nach AGBs auf bilderbox.com], Bildquelle BilderBox-Bildagentur GmbH, Siedlerzeile 3, A-4062 Thening, Österreich. Verwendung nur nach unseren AGBs. Date: 20070608

Власти Узбекистана запретили въезд в страну немецким депутатам 10.09.2012

В бундестаге требуют от МИД Германии оказать давление на Ташкент.
Grenzschutzsoldaten aus Tadschikistan am Dienst. Januar 2012, Passkontrolle an der Grenze zwischen Usbekistan und Tadschikistan Aufnahmedatum: Januar 2012 Aufnahmeort Tadschikistan Copyright: DW/Galym Fashutdinov

Душанбе сгладил острые углы в отношениях с Москвой 25.04.2012

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Душанбе с президентом Таджикистана. И Москва, и Душанбе довольны итогами встречи. Но останется ли так же доволен ими Ташкент?
Berlin/ Aussenminister Guido Westerwelle (FDP) gibt am Dienstag (06.03.12) im Bundestag in Berlin am Rande einer Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion ein Statement zum Iran. (zu dapd-Text) Foto: Maja Hitij/dapd

Германия поможет Центральной Азии решить споры вокруг доступа к воде 07.03.2012

Берлин намерен помочь странам Центральной Азии в разрешении споров вокруг доступа к водным ресурсам. Глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле в ходе конференции в Берлине призвал инвестировать в солнечную и ветряную энергию.
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