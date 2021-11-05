Министерство иностранных дел Республики Узбекистан

Афганских беженцев в Узбекистане нет? Что происходит на самом деле

Власти Узбекистана отрицают, что в стране есть афганские беженцы. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что их там сотни. DW побывала в Термезе и Ташкенте и встретилась с такой семьей.