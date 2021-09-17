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Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды

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Den Haag, 16.9.2021*** Sigrid Kaag, Außenministerin der Niederlande, spricht mit Journalisten. Kaag ist nach scharfer Kritik des Parlaments an der gescheiterten Afghanistan-Evakuierung zurückgetreten. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД Нидерландов заявила об отставке после критики из-за эвакуации из Кабула 17.09.2021

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Нидерландов Сигрид Каг заявила об отставке из-за нерешительных действий по эвакуации после захвата Афганистана "Талибаном".
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Нидерланды высылают двух российских дипломатов 10.12.2020

В МИД Нидерландов уже заявили, что подозреваемым в шпионаже в сфере высоких технологий сотрудникам российского внешнеполитического ведомства предписано покинуть королевство в течение двух недель.
ITAR-TASS: DONETSK REGION, UKRAINE. JULY 17, 2014. The site of the crash of a Malaysia Airlines Boeing 777 flight from Amsterdam to Kuala Lumpur, 60 km east of the Ukrainian Russian border. Photo ITAR-TASS/ Zurab Dzhavakhadze/dpa |

Россия отказалась от консультаций по делу об уничтожении MH17 15.10.2020

МИД России объяснил свое решение тем, что Нидерланды подали в ЕСПЧ жалобу против РФ из-за гибели рейса MH17. Этот шаг, по утверждению Москвы, лишает смысла дальнейшие консультации с Нидерландами и Австралией.
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Великобритания и Нидерланды поддержат введение санкций против РФ 08.10.2020

Главы МИД Великобритании и Нидерландов сообщили о поддержке призыва ФРГ и Франции к введению санкций против России в связи с отравлением Навального. Общеевропейских санкций против Москвы требуют и в Европарламенте.
20.12.2018 Dutch Minister of Foreign Affairs Stef Blok looks on during the debate about spying by Russia, at the Senate, The Hague, on December 20, 2018. (Photo by Remko de Waal / POOL / AFP) / Netherlands OUT - Belgium OUT (Photo credit should read REMKO DE WAAL/AFP/Getty Images)

Глава МИД Нидерландов "шокирован" отравлением Навального 03.09.2020

В Европе говорят о едином европейском ответе на отравление Алексея Навального. Глава МИД Нидерландов заявил, что находится в контакте с немецкими властями.

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Россия выразила протест Нидерландам из-за аппаратуры слежения 17.08.2020

В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в РФ. Поводом стало, как утверждается, обнаружение аппаратуры слежения в автомобиле помощника российского военного атташе в Нидерландах.
Mai 2018 in Straßbourg Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

ЕСПЧ получил иск Нидерландов против России о крушении рейса MH17 10.07.2020

В суде подтвердили получение жалобы правительства Нидерландов против России. В МИД РФ этот шаг Гааги назвали "еще одним ударом по двусторонним отношениям".

8. März 2020+++ The families of people killed when a missile shot down Malaysia Airlines Flight 17 over eastern Ukraine in 2014 set out 298 white chairs outside the Russian embassy on Sunday in a silent protest against Moscow's lack of cooperation in the investigation into the downing of the passenger jet. The protest came on the eve of the start of a Dutch trial for three Russians and a Ukrainian charged with murders for their alleged roles in the missile strike. (c) DW/Maksym Drabok

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск против России из-за рейса МH17 10.07.2020

"Высшим приоритетом для правительства было и остается стремление к достижению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера", - прокомментировал решение глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
ARCHIV - 13.10.2015, Niederlande, Gilze-Rijen: Die aus Trümmern wieder zusammen gesetzte Boeing 777 der Malaysia Airlines, die als Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde, steht in einer Halle. Die Rakete, mit der das Passagierflug vor vier Jahren abgeschossen worden ist, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. (zu dpa «Ermittlungen zu Flug MH17: Buk-Rakete kam von russischer Armee» vom 24.05.2018) Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Нидерланды и Австралия провели с РФ встречу по делу о крушении MH-17 27.03.2019

Консультации представителей Нидерландов и Австралии с Москвой носили конфиденциальный характер. Речь шла о правовой ответственности РФ, сообщил глава нидерландского МИД.
Bilder wurden von Oleg Vtulkin am 17.7.2014 vom Absturzort der MH17 in Grabovo (Grabowo), Ostukraine gemacht. Er hat unserer freien Mitarbeiterin Kitty Logan unterschrieben, dass wir die DW sie verwenden darf. Date: July 17th, 2014 Location: MH17 crash site Grabovo, eastern Ukraine.

Нидерланды заявили о контактах с РФ по поводу ответственности в деле MH17 08.02.2019

Нидерланды надеются провести с Москвой официальные переговоры об ответственности России в трагедии рейса MH17. В МИД РФ намерены обсуждать с Амстердамом другие темы.

Some of the flags of the European Union, La Defense, Paris, France, Europe | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Евросоюз вводит новые санкции против Ирана 08.01.2019

Службы безопасности Нидерландов, Бельгии и Дании подозревают иранскую разведку в организации нападений на выходцев из Ирана на европейской территории.

Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, am 24.05.2018 beim Burgerdialog in Frankfurt Oder. Autor: Wojciech Szymanski

Социал-демократ Тиммерманс стал кандидатом на пост главы Еврокомиссии 08.12.2018

Европейские социал-демократы избрали экс-главу МИД Нидерландов Франса Тиммерманса своим главным кандидатом на предстоящих выборах в Европарламент.
20.12.2017 European Commission First Vice-President Frans Timmermans addresses a news conference at the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, December 20, 2017. REUTERS/Francois Lenoir

Экс-глава МИД Нидерландов Тиммерманс намерен возглавить Еврокомиссию 06.11.2018

В числе актуальных для жителей ЕС тем социал-демократ Франс Тиммерманс назвал угрозу со стороны президента Путина, который, по его словам, стремится расколоть Европу.
08.10.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 8, 2018: Netherlands' Ambassador to Russia Renee Jones-Bos leaves the Russian Foreign Ministry where she has been summoned in connection with a misinformation campaign launched in The Hague against Russia. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Посол Нидерландов указала МИД РФ на необходимость прекратить кибератаки 08.10.2018

Нидерланды не намерены допускать хакерские атаки на расположенные в стране международные организации, заявила Регина Вероника Мария Джонс-Бос в ходе визита в МИД России.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

МИД РФ обвинил Нидерланды в "информационном вбросе" 04.10.2018

Заявление о неудавшейся кибератаке на серверы ОЗХО связано с открывающейся 9 октября сессией организации, на которой будут обсуждаться финансовые вопросы, считают в Москве.
Belgium , Brussels , Nov 03 , 2017 - Press conference on the occasion of the visit of the dutch politician Geert Wilders ( PVV ) with Filip Dewinter ( Vlaams Belang ) . At the request of Wilders, Dewinter proposes him a tour along the place who are worst affected by islamisation called Islam safari . Copyright Danny Gys / Reporters Reporters / GYS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DannyxGys

Лидер правых популистов отменил конкурс карикатур на Мухаммеда в Нидерландах 31.08.2018

Объявленный в Нидерландах конкурс карикатур на пророка Мухаммеда вызвал крупные протесты в Пакистане. Представители МИД Нидерландов отменили запланированный визит в страну.
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