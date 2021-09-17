Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды

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Исполняющая обязанности министра иностранных дел Нидерландов Сигрид Каг заявила об отставке из-за нерешительных действий по эвакуации после захвата Афганистана "Талибаном".
В МИД Нидерландов уже заявили, что подозреваемым в шпионаже в сфере высоких технологий сотрудникам российского внешнеполитического ведомства предписано покинуть королевство в течение двух недель.
МИД России объяснил свое решение тем, что Нидерланды подали в ЕСПЧ жалобу против РФ из-за гибели рейса MH17. Этот шаг, по утверждению Москвы, лишает смысла дальнейшие консультации с Нидерландами и Австралией.
Главы МИД Великобритании и Нидерландов сообщили о поддержке призыва ФРГ и Франции к введению санкций против России в связи с отравлением Навального. Общеевропейских санкций против Москвы требуют и в Европарламенте.
В Европе говорят о едином европейском ответе на отравление Алексея Навального. Глава МИД Нидерландов заявил, что находится в контакте с немецкими властями.
В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в РФ. Поводом стало, как утверждается, обнаружение аппаратуры слежения в автомобиле помощника российского военного атташе в Нидерландах.
В суде подтвердили получение жалобы правительства Нидерландов против России. В МИД РФ этот шаг Гааги назвали "еще одним ударом по двусторонним отношениям".
"Высшим приоритетом для правительства было и остается стремление к достижению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера", - прокомментировал решение глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
Консультации представителей Нидерландов и Австралии с Москвой носили конфиденциальный характер. Речь шла о правовой ответственности РФ, сообщил глава нидерландского МИД.
Нидерланды надеются провести с Москвой официальные переговоры об ответственности России в трагедии рейса MH17. В МИД РФ намерены обсуждать с Амстердамом другие темы.
Службы безопасности Нидерландов, Бельгии и Дании подозревают иранскую разведку в организации нападений на выходцев из Ирана на европейской территории.
Европейские социал-демократы избрали экс-главу МИД Нидерландов Франса Тиммерманса своим главным кандидатом на предстоящих выборах в Европарламент.
В числе актуальных для жителей ЕС тем социал-демократ Франс Тиммерманс назвал угрозу со стороны президента Путина, который, по его словам, стремится расколоть Европу.
Нидерланды не намерены допускать хакерские атаки на расположенные в стране международные организации, заявила Регина Вероника Мария Джонс-Бос в ходе визита в МИД России.
Заявление о неудавшейся кибератаке на серверы ОЗХО связано с открывающейся 9 октября сессией организации, на которой будут обсуждаться финансовые вопросы, считают в Москве.
Объявленный в Нидерландах конкурс карикатур на пророка Мухаммеда вызвал крупные протесты в Пакистане. Представители МИД Нидерландов отменили запланированный визит в страну.
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