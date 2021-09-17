Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды

Великобритания и Нидерланды поддержат введение санкций против РФ

Главы МИД Великобритании и Нидерландов сообщили о поддержке призыва ФРГ и Франции к введению санкций против России в связи с отравлением Навального. Общеевропейских санкций против Москвы требуют и в Европарламенте.