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Министерство иностранных дел Итальянской Республики

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*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

Россия высылает итальянского дипломата 26.04.2021

Помощник военно-морского атташе при посольстве Италии в Москве объявлен персоной нон грата. Италия назвала действия России необоснованными и несправедливыми.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Италия высылает двух российских дипломатов на фоне скандала о шпионаже 31.03.2021

Российской стороне выражен решительный протест, сообщил глава МИД Италии Луиджи ди Майо. Россия сожалеет в связи с высылкой ее дипломатов и рассматривает ответные меры.

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В Риме задержаны двое подозреваемых в шпионаже на Россию 31.03.2021

Задержаны сотрудник российского посольства и итальянский морской офицер. МИД Италии вызвал посла России в Риме.
16.02.2020, München: Heiko Maas (M), Außenminister, Stephanie Williams (2.v.r. sitzend), stellvertretende UN- Sondersondergesandte für Libyen, und weitere Politiker nehmen im Rahmen der 56. Münchner Sicherheitskonferenz am 1. Treffen des internationalen Follow-up Komitees zu Libyen teil. Foto: Michael Dalder/Reuters Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Международный комитет по Ливии указал на нарушения эмбарго на поставки оружия 16.02.2020

Глава МИД Италии на полях конференции по безопасности в Мюнхене выразил надежду, что миссия по контролю за эмбарго на поставки оружия получит специальный мандат.
30.01.2020, Nordrhein-Westfalen, Essen: Kübra Yilmaz und Canan Emcan , Krankenschwestern der Infektionsstation der Uniklinik, betrachten in Schutzkleidung und hinter einer Atemmaske zwei Abstrichröhrchen und den dazu gehörenden Virologieschein. In Essen sehen sich Stadt und Uniklinik gut vorbereitet auf Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. Foto: Bernd Thissen/dpa | Verwendung weltweit

В Германии зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом из КНР 30.01.2020

МИД ФРГ работает над возвращением в Германию от 90 до 100 сограждан из китайского Уханя. О первых двух заболевших сообщили в Италии.

18.02.2019, Belgien, Brüssel: Heiko Maas, Bundesaußenminister, spricht mit den Medien bei seiner Ankunft zu einem EU-Außenministertreffen in der Zentrale des Europäischen Rates. Die Außenminister werden über die Entwicklungen in Syrien, der Ukraine und Venezuela beraten. Foto: Francisco Seco/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

МИД ФРГ: Европа должна реагировать на выход Ирана из ядерной сделки 07.01.2020

В Брюсселе прошла срочная встреча глав МИД Германии, Франции, Великобритании и Италии. Главные темы – выход Ирана из ядерного соглашения и обострение ситуации в Ливии.
05.12.2016 December 5, 2016 - Rome, Italy - Quirinal Palace before the Prime Minister Renzi going by the President of the Republic to resign after losing a constitutional referendum |

В Италии представлен состав нового правительства 04.09.2019

МИД Италии возглавит лидер Движения "5 звезд" Ди Майо, пост министра экономики займет член Демпартии Гуалтьери.
29.06.2019****Carola Rackete, the 31-year-old Sea-Watch 3 captain is seen arriving at the Finance police headquarters in Lampedusa, Italy June 29, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

В Германии ширится поддержка арестованного капитана Каролы Ракете 01.07.2019

Глава МИД ФРГ потребовал от Италии освободить Каролу Ракете, которая вела корабль с беженцами. Немецкого капитана обвиняют в содействии нелегальной миграции.
Carola Rackete, the 31-year-old Sea-Watch 3 captain, is escorted off the ship by police and taken away for questioning, in Lampedusa, Italy June 29, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Арест немецкого капитана вызвал в ЕС новые споры о беженцах 29.06.2019

Арестованному 31-летнему немецкому капитану судна "Sea Watch 3" грозит до 10 лет лишения свободы. "Спасение на море не должно быть криминализировано", - считает глава МИД Германии.
18.02.2019, Belgien, Brüssel: Heiko Maas, Bundesaußenminister, spricht mit den Medien bei seiner Ankunft zu einem EU-Außenministertreffen in der Zentrale des Europäischen Rates. Die Außenminister werden über die Entwicklungen in Syrien, der Ukraine und Venezuela beraten. Foto: Francisco Seco/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Берлин раскритиковал Италию за поддержку "Нового шелкового пути" 24.03.2019

Глава МИД ФРГ Хайко Мас предостерег Рим от надежд нажиться на участии в китайском проекте. По мнению министра, участие в "Новом шелковом пути" чревато ростом зависимости от КНР.
The French national flag and the EU flag (R) flutter outside the French Embassy at the Palazzo Farnese in Rome on June 13, 2018. - Italy's Economy Minister cancelled a meeting with his French counterpart in Paris on June 13, amid a diplomatic row over a migrant ship that Rome refused to accept. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo credit should read TIZIANA FABI/AFP/Getty Images)

Франция отозвала своего посла из Италии 08.02.2019

Поводом для отзыва французского посла стала встреча вице-премьера Италии Луиджи ди Майо с активистами "желтых жилетов". Париж считает действия Рима "неприемлемой провокацией".

11.07.2018 *** News Bilder des Tages Bundesaussenminister Heiko Maas, (m, SPD), Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen (l, CDU), am Rande eines NATO-Gipfels im NATO-Hauptquartier in Bruessel, 11.07.2018. Bruessel Belgien *** Federal Foreign Minister Heiko Maas with SPD Federal Chancellor Angela Merkel CDU and the Federal Minister of Defense Ursula von der Leyen l CDU on the sidelines of a NATO summit in NATO Headquarters in Brussels 11 07 2018 Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xXanderxHeinlx

Какими будут приоритеты внешней политики Германии в 2019 году 27.12.2018

Что ждет МИД ФРГ в 2019 году? Назревающий кризис еврозоны, а также ситуация в Украине и Сирии станут основными внешнеполитическими вопросами, которыми должен будет заняться Берлин.
30.09.2018, Italien, Marzabotto: Außenminister Heiko Maas (SPD) steht vor der Gedenktafel für die Opfer des Massakers von Marzabotto. Foto: Annette Reuther/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Глава МИД Германии почтил память жертв нацистов в Италии 30.09.2018

Хайко Мас посетил городок Марцаботто на севере Италии, где от рук нацистов в 1944 году погибли свыше 770 местных жителей, включая почти двести детей.

23.07.2018, Berlin: Enzo Moavero Milanesi, Außenminister von Italien, spricht bei einer Pressekonferenz. Milanesi war mit Maas zu bilateralen Gesprächen im Auswärtigen Amt zusammengetroffen. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Глава МИД Италии назвал разрешение конфликта в Украине приоритетом ОБСЕ 30.08.2018

Энцо Моаверо-Миланези напомнил об ответственности сторон конфликта в Украине. Он также увидел улучшения в ситуации вокруг Нагорного Карабаха и Приднестровья.
ABD0072_20180111 - WIEN - ÖSTERREICH: Der OSZE Vorsitzende Italiens Außenminister Angelino Alfano anl. einer PK am Mittwoch, 10. Jänner 2018 in Wien. - FOTO: APA/HANS PUNZ |

Может ли Рим стать посредником в разрешении конфликта на Украине 30.01.2018

Глава МИД Италии, председательствующей в ОБСЕ в 2018 году, посетит Москву и Киев. Цель визита - поиск путей урегулирования кризиса на востоке Украины. Может ли Италия стать посредником?
ABD0072_20180111 - WIEN - ÖSTERREICH: Der OSZE Vorsitzende Italiens Außenminister Angelino Alfano anl. einer PK am Mittwoch, 10. Jänner 2018 in Wien. - FOTO: APA/HANS PUNZ |

Новый глава ОБСЕ призвал к сотрудничеству в Средиземноморье 11.01.2018

Глава МИД Италии Анджелино Альфано высказался за взаимодействие стран ОБСЕ с государствами Северной Африки и Ближнего Востока для борьбы с экстремизмом и терроризмом.
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