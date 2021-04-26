Министерство иностранных дел Итальянской Республики

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Помощник военно-морского атташе при посольстве Италии в Москве объявлен персоной нон грата. Италия назвала действия России необоснованными и несправедливыми.
Российской стороне выражен решительный протест, сообщил глава МИД Италии Луиджи ди Майо. Россия сожалеет в связи с высылкой ее дипломатов и рассматривает ответные меры.
Задержаны сотрудник российского посольства и итальянский морской офицер. МИД Италии вызвал посла России в Риме.
Глава МИД Италии на полях конференции по безопасности в Мюнхене выразил надежду, что миссия по контролю за эмбарго на поставки оружия получит специальный мандат.
МИД ФРГ работает над возвращением в Германию от 90 до 100 сограждан из китайского Уханя. О первых двух заболевших сообщили в Италии.
В Брюсселе прошла срочная встреча глав МИД Германии, Франции, Великобритании и Италии. Главные темы – выход Ирана из ядерного соглашения и обострение ситуации в Ливии.
МИД Италии возглавит лидер Движения "5 звезд" Ди Майо, пост министра экономики займет член Демпартии Гуалтьери.
Глава МИД ФРГ потребовал от Италии освободить Каролу Ракете, которая вела корабль с беженцами. Немецкого капитана обвиняют в содействии нелегальной миграции.
Арестованному 31-летнему немецкому капитану судна "Sea Watch 3" грозит до 10 лет лишения свободы. "Спасение на море не должно быть криминализировано", - считает глава МИД Германии.
Глава МИД ФРГ Хайко Мас предостерег Рим от надежд нажиться на участии в китайском проекте. По мнению министра, участие в "Новом шелковом пути" чревато ростом зависимости от КНР.
Поводом для отзыва французского посла стала встреча вице-премьера Италии Луиджи ди Майо с активистами "желтых жилетов". Париж считает действия Рима "неприемлемой провокацией".
Что ждет МИД ФРГ в 2019 году? Назревающий кризис еврозоны, а также ситуация в Украине и Сирии станут основными внешнеполитическими вопросами, которыми должен будет заняться Берлин.
Хайко Мас посетил городок Марцаботто на севере Италии, где от рук нацистов в 1944 году погибли свыше 770 местных жителей, включая почти двести детей.
Энцо Моаверо-Миланези напомнил об ответственности сторон конфликта в Украине. Он также увидел улучшения в ситуации вокруг Нагорного Карабаха и Приднестровья.
Глава МИД Италии, председательствующей в ОБСЕ в 2018 году, посетит Москву и Киев. Цель визита - поиск путей урегулирования кризиса на востоке Украины. Может ли Италия стать посредником?
Глава МИД Италии Анджелино Альфано высказался за взаимодействие стран ОБСЕ с государствами Северной Африки и Ближнего Востока для борьбы с экстремизмом и терроризмом.
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