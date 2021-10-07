Министерство иностранных дел Грузии

Глава МИД Грузии: Экстрадиция Саакашвили невозможна

Михаил Саакашвили не будет экстрадирован в Украину, подчеркнул глава МИД Грузии. Он считает, что Саакашвили нарушил как грузинские законы, так и украинские - незаконно выехал из Украины.