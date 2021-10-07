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Министерство иностранных дел Грузии

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In this handout photo taken from video released by Georgian Interior Ministry Press Service, Georgian Police officers escort former President Mikheil Saakashvili after he was arrested in Rustavi, Georgia, Friday, Oct. 1, 2021. The prime minister of Georgia says former President Mikheil Saakashvili has been arrested. The announcement Friday by Prime Minister Irakli Garibashvili came about 18 hours after Saakashvili, who was convicted in absentia and has lived in Ukraine in recent years, posted on Facebook that he had returned to the country. (Georgian Interior Ministry Press Service via AP)

Глава МИД Грузии: Экстрадиция Саакашвили невозможна 07.10.2021

Михаил Саакашвили не будет экстрадирован в Украину, подчеркнул глава МИД Грузии. Он считает, что Саакашвили нарушил как грузинские законы, так и украинские - незаконно выехал из Украины.
A photograph taken on March 19, 2021, shows former Georgian President Mikheil Saakashvili gesturing during a press conference, in Kiev. - Georgia's flamboyant ex-president Mikheil Saakashvili said on October 1, 2021 he had returned from exile despite the threat of arrest, calling on his supporters to take to the streets against the government. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии 01.10.2021

После задержания в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили МИД Украины вызвал главу грузинского посольства для разъяснения ситуации. Генпрокуратура в Тбилиси расследует незаконное пересечение границы.
Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Украина, Грузия и Молдова представили ЕС новый формат сотрудничества 24.06.2021

Главы МИДов Украины, Грузии и Молдовы Кулеба, Залкалиани и Чокой встретились в Брюсселе с Жозепом Боррелем и представили ему новый формат сотрудничества "Ассоциированное трио"
BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 29: NATO Secretary-General Jens Stoltenberg and GeorgiaÄôs Prime Minister Giorgi Gakharia (not seen) hold a joint press conference after a meeting at NATO Headquarters in Brussels, Belgium on September 29, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в регионе Черного моря 30.11.2020

Генсек Йенс Столтенберг обсудит наращивание сил альянса в черноморском регионе с главами МИД Украины и Грузии.

4.2.2020 Rzeszów, Vorkarpaten, Polen Der Jurist Micheil Saakaschwili (geboren 1967 in Tiflis) ist georgischer und ukrainischer Politiker. Er war Präsident von Georgien (2004-13) und Gouverneur der Oblast Odessa in der Ukraine (2015-16). Jetzt gibt er, wie er selbst sagt, von Zeit zu Zeit Ratschläge an alle, die in der derzeitigen ukrainischen Regierung auf ihn hören wollen.

Грузия из-за назначения Саакашвили отзывает посла из Украины 08.05.2020

В грузинском дипломатическом ведомстве отметили, что решение о назначении Саакашвили в Киеве не повлечет за собой резких шагов Тбилиси.
NATO-Hauptquartier zur Blauen Stunde in Bruessel. Bruessel, 04.12.2018. Bruessel Belgien *** NATO headquarters at Blue Hour in Brussels Brussels 04 12 2018 Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschelx

Виртуальное заседание НАТО на фоне COVID-19: о чем шла речь? 02.04.2020

Главы МИД стран-членов НАТО впервые провели заседание в онлайн-режиме. Они заверили, что пандемия COVID-19 не ослабила дееспособность альянса, и приняли пакет помощи Украине и Грузии.
Abchasien, Präsidentschaftswahlen SUKHUM, ABKHAZIA - SEPTEMBER 8, 2019: People during the second round of the 2019 Abkhazian presidential election at a polling station. Valery Matytsin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0BA060

Грузия выразила протест против президентских выборов в непризнанной Абхазии 23.03.2020

Выборы главы самопровозглашенной республики противоречат международному праву, заявил МИД Грузии. Победителем на повторных выборах в Абхазии был признан лидер оппозиции Аслан Бжания.
Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке на правительственные сайты 20.02.2020

В октябре 2019 года в Грузии произошла масштабная кибератака на правительственные и коммерческие сайты. По данным МИД страны, она была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ.
FILE PHOTO: Ukraine's Foreign Minister Vadym Prystaiko attends a news conference with his Netherlands' counterpart Stef Blok in Kiev, Ukraine October 10, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Страны "Восточного партнерства" просят у Евросоюза финансовой поддержки 16.02.2020

МИД Украины, Грузии и Молдавии обратились к Еврокомиссии с просьбой не забывать о важности финансирования "Восточного партнерства". ЕС должен "учесть масштаб и амбициозность реформ".
20.06.2019, Georgien, Tbilisi: Demonstranten der Opposition versammeln sich vor dem georgischen Parlament mit Protestschildern, um den Rücktritt des Präsidenten Kobachidse des georgischen Parlaments in Tiflis zu fordern. In Fiflis haben Demonstranten in der Hauptstadt Tiflis versucht, das Parlament zu stürmen. Auslöser ist der Besuch einer russischen Delegation. Foto: Shakh Aivazov/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Что говорят в Берлине о беспорядках в Тбилиси 21.06.2019

МИД ФРГ не исключает новых столкновений в грузинской столице. Немецкий эксперт видит причину беспорядков в повышенных эмоциях, которые вызывает в грузинском обществе российская тема.

Что изменилось в Керченском проливе, и почему Настю Рыбку задержали в Москве – DW Новости (18.01.2019) 18.01.2019

Глава МИД ФРГ побывал в Москве, где встретился с российским коллегой. Одним из пунктов переговоров стало обсуждение ситуации в Азовском море. Еще одна тема пятницы – дело Насти Рыбки, которую задержали в аэропорту Москвы.
The Georgian national flag flies at half-mast in front of the parliament building during a day of mourning in Tbilisi June 7, 2013. A suicide bomber detonated a small truck loaded with explosives in southern Afghanistan, killing seven Georgian soldiers, NATO and Georgian officials said on Friday, and the Afghan Taliban claimed responsibility. REUTERS/David Mdzinarishvili (GEORGIA - Tags: MILITARY CONFLICT POLITICS)

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией 29.05.2018

МИД Грузии объявил о запуске процедур по разрыву дипотношений после признания Сирией независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
Auf den Bildern sind der georgische Präsident Georgi Margwelaschwili (bei einer Rede und bei der Einweihung in 2013), das Zentrum Tiflis und ein Konzert zur Unterstützung TV-Sender Rustawi-2 Copyright: Korrespondentin in Tiflis Amalia Oganjanyan im November 2015 Schlüsselworter: Georgien, georgischer Präsident, Georgi Margwelaschwili, Tiflis, TV-Sender Rustawi-2,

Грузия призвала мировое сообщество осудить визит Лаврова в Абхазию 18.04.2017

Грузинские власти назвали нарушением суверенитета и территориальной целостности страны визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию на открытие нового посольства России.
North Ossetian people welcome Russian soldiers as they leave South Ossetia at the North-South Ossetia border, some 60 km outside Vladikavkaz, on August 31, 2008. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov called for a quick end to the crisis over Georgia ahead of a European Union emergency summit, in a guest column to be printed in a German newspaper Monday. AFP PHOTO / KAZBEK BASAYEV (Photo credit should read KAZBEK BASAYEV/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/K. Basayev

Грузия не признает "выборы" и "референдум" в Южной Осетии 09.04.2017

Проведение сепаратистами Южной Осетии "президентских выборов" и "референдума" о смене названия региона не будет иметь правовых последствий, заявил МИД Грузии. Тбилиси обвинил Россию в подготовке к аннексии Южной Осетии.

ABD0068_20150225 - WIEN - ÖSTERREICH: BM Sebastian Kurz (/ÖVP) im Rahmen einer Sitzung des Nationalrates am Mittwoch, 25. Februar 2015, im Parlament in Wien. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER - 20150225_PD1533

Глава МИД Австрии допустил создание лагеря для беженцев в Грузии 05.03.2017

Себастьян Курц высказался за оборудование центров по приему беженцев за пределами ЕС. Среди возможных вариантов он назвал Египет, Грузию и западно-балканские страны.
20.02.2016 *** LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 20: Foreign and Commonwealth Affairs Secretary Philip Hammond arrives at Downing Street on February 20, 2016 in London, England. Mr Cameron has returned to London after securing a deal following two days of talks with European leaders in Brussels regarding Britain's relationship with the EU. He said the deal will give the United Kingdom special status within the EU. An in/out referendum on EU membership is expected as early as June this year. (Photo by Chris Ratcliffe/Getty Images) © Getty Images/C. Ratcliffe

Глава британского МИДа назвал Россию глобальной угрозой 30.03.2016

В ходе визита в Грузию глава внешнеполитического ведомства Великобритании Филип Хаммонд заявил, что Россия бросает вызов мировому сообществу тем, что игнорирует международные нормы.
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