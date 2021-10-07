Министерство иностранных дел Грузии

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Михаил Саакашвили не будет экстрадирован в Украину, подчеркнул глава МИД Грузии. Он считает, что Саакашвили нарушил как грузинские законы, так и украинские - незаконно выехал из Украины.
После задержания в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили МИД Украины вызвал главу грузинского посольства для разъяснения ситуации. Генпрокуратура в Тбилиси расследует незаконное пересечение границы.
Главы МИДов Украины, Грузии и Молдовы Кулеба, Залкалиани и Чокой встретились в Брюсселе с Жозепом Боррелем и представили ему новый формат сотрудничества "Ассоциированное трио"
Генсек Йенс Столтенберг обсудит наращивание сил альянса в черноморском регионе с главами МИД Украины и Грузии.
В грузинском дипломатическом ведомстве отметили, что решение о назначении Саакашвили в Киеве не повлечет за собой резких шагов Тбилиси.
Главы МИД стран-членов НАТО впервые провели заседание в онлайн-режиме. Они заверили, что пандемия COVID-19 не ослабила дееспособность альянса, и приняли пакет помощи Украине и Грузии.
Выборы главы самопровозглашенной республики противоречат международному праву, заявил МИД Грузии. Победителем на повторных выборах в Абхазии был признан лидер оппозиции Аслан Бжания.
В октябре 2019 года в Грузии произошла масштабная кибератака на правительственные и коммерческие сайты. По данным МИД страны, она была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ.
МИД Украины, Грузии и Молдавии обратились к Еврокомиссии с просьбой не забывать о важности финансирования "Восточного партнерства". ЕС должен "учесть масштаб и амбициозность реформ".
МИД ФРГ не исключает новых столкновений в грузинской столице. Немецкий эксперт видит причину беспорядков в повышенных эмоциях, которые вызывает в грузинском обществе российская тема.
Глава МИД ФРГ побывал в Москве, где встретился с российским коллегой. Одним из пунктов переговоров стало обсуждение ситуации в Азовском море. Еще одна тема пятницы – дело Насти Рыбки, которую задержали в аэропорту Москвы.
МИД Грузии объявил о запуске процедур по разрыву дипотношений после признания Сирией независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
Грузинские власти назвали нарушением суверенитета и территориальной целостности страны визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию на открытие нового посольства России.
Проведение сепаратистами Южной Осетии "президентских выборов" и "референдума" о смене названия региона не будет иметь правовых последствий, заявил МИД Грузии. Тбилиси обвинил Россию в подготовке к аннексии Южной Осетии.
Себастьян Курц высказался за оборудование центров по приему беженцев за пределами ЕС. Среди возможных вариантов он назвал Египет, Грузию и западно-балканские страны.
В ходе визита в Грузию глава внешнеполитического ведомства Великобритании Филип Хаммонд заявил, что Россия бросает вызов мировому сообществу тем, что игнорирует международные нормы.
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