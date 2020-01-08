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Минимализм

Man standing in a loft looking out of window model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY MAUF02202

Может ли минимализм спасти планету? 08.01.2020

Меньше вещей - больше благополучия, уверены минималисты. Причем не только для людей, но и для всей планеты.
39520230 Symbolbild Paar Reise Flugzeug Rucksack Flitterwochen Urlaub Flug Abschied Ankunft

В отпуск без чемоданов: как такое возможно? 06.06.2018

Психологи советуют путешествовать налегке, избавив от лишнего хлама не только чемодан, но также квартиру и мозг. Идти вперед по жизни мешают ненужные вещи и мысли.
Телерадиокомпания Берлин-Бранденбург

Германия глазами перфекциониста 05.10.2016

Симметричные памятники, гладко подстриженный сад, вытянутые в аккуратную шеренгу дома, неправдоподобно ровные дороги... Какая она: Германия глазами перфекциониста?
Estonian composer Arvo Part, recieved the Leonie Sonning Music Prize of 600,000 Danish Kroner (80,000 Euros) at a concert with the Danish National Symphony Orchestra in Copenhagen, Denmark, 22 May 2008. The Leonie Sonning Music Prize, or Sonning Award, is recognized as Denmark's highest musical honour, and has been awarded annually to an international musician since 1959. EPA/KRISTIAN JUUL PEDERSEN Scanpix Danmark +++(c) dpa - Report+++

Арво Пярт - композитор, который сочиняет тишину 11.09.2015

Его музыка ввергает в медитативный транс, но может призывать и к солидарности с жертвами политических репрессий.
Das Buch von Nadine Barth German Fashion Design 1946 - 2012, Cover

От гламура - до функциональности: история немецкой моды 25.11.2011

Мода – зеркало окружающей нас действительности. Послевоенная элегантность, вычурность 80-х, интеллектуальный минимализм 2000-х - немецкие журналисты рассказали историю Германию через призму моды.
Стеклянная арфа и пластиковая труба: Armchair Traveller

Стеклянная арфа и пластиковая труба: Armchair Traveller 08.04.2011

Берлинский квартет Armchair Traveller существует уже двадцать лет. Недавно вышедший альбом - второй по счету. Группа очень экономно и придирчиво обходится со своим материалом, даже в этом чувствуется минимализм.
***Achtung: Nur zur Rezension dieses Titels verwenden!*** Munich Machine [Import] # Audio CD (27. April 2010) # Anzahl Disks/Tonträger: 1 # Format: Import # Label: Reyes # ASIN: B0031UPSPS

Мюнхенская машина Джорджио Мородера 28.03.2011

У электронной музыки много изобретателей и пионеров. Электронную музыку изобретали много раз самые разные люди. Один из первопроходцев радикального диско-минимализма - Джорджио Мородер.
http://www.electric-orange.com/eo/images/hell.jpg electric orange krautrock from hell 2010 Label: Sulatron Records Style: neokraut rock aus Aachen, instrumentaler psychodelischer rock Eingestellt am 18.03.2011 ###Nur zur Berichterstattung über das Produkt verwenden!###

Electric Orange: краутрок из ада 18.03.2011

Семплирование Electric Orange тоже применяют. Наверное, отсюда эффект некоторой "компьютерности". На сцене они используют даже два семплера - может быть, для того, чтобы аудиокаша и "краутрок из ада" получались гуще.
Audio CD (17. September 2010) Anzahl Disks/Tonträger: 1 Label: Ministry of Sound (Warner) ASIN: B003Y4509U Indicator Deine Lakaien

Deine Lakaien: новые песни о вечном 21.01.2011

У Эрнста Хорна, по слухам, странные отношения со своими звуками, он придумывает им имена и даже якобы разговаривает с ними. Его партнер суров и меланхоличен.
****ACHTUNG**** Diese Fotos dürfen nur zum Zwecke der Promotion für den jeweiligen Künstler und sein Werk verwendet werden. Die Copyright-Angaben müssen bei jeder Veröffentlichung genannt werden. Die Verwendung zu Promotionzwecken ist kostenfrei. Durch Klick auf die Fotos in der Detailansicht werden diese in hoher Auflösung zum Download angezeigt. Sie können das Bild anschließend auf Ihren Computer speichern

Надежда немецкого джаза Михаэль Вольни 26.11.2010

При всем внешнем разнообразии и при всем эклектизме пианист Михаэль Вольни весьма минималистичен, он много раз повторяет одну и ту же ритмически-мелодическую фигуру. Ему свойственна сдержанная и деликатная манера.
http://de-bug.de/reviews/files/2010/10/harmonious-thelonious-talking.jpg Harmonious Thelonious (Düsseldorf) Talking 2010 Label: Italic (Berlin) Style: techno, afro-industrial

Harmonious Thelonious: африканские одежки старого техно 19.11.2010

Африканские барабаны - один из старых мифов западной культуры. Дело не столько в самих барабанах или в танцах под барабанный бой, а в эпитете "дикие", который Запад применяет и к барабанам, и к танцам.
Theo Albrecht während seines Interviews in Essen etwa 24 Stunden nach seiner Entführung, aufgenommen am 18.12.1971. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben sagte der Essener Großkaufmann Theo Albrecht (49) am Samstagabend (18.12.1971) in dem ersten Presseinterview rund 24 Stunden nach seiner Rückkehr. Den rund 40 Journalisten, die sich im Vorgarten seines Hauses drängten, erklärte er in dem Vier-Minuten-Interview, der erste Tag bei seiner Familie sei sehr schwer gewesen. Theo Albrecht wurde Ende November 1971 entführt und um rund sieben Millionen DM erpresst. Foto: dpa

Бережливый миллиардер Тео Альбрехт жил и умер незаметно 29.07.2010

Скончался один из основателей продовольственного дискаунтера Aldi. Тео Альбрехт занимал третье место в списке самых богатых людей Германии. На первом - его брат и компаньон Карл.
### Bild nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die CD verwenden!### CD-Cover der Band Klangwart Artist: Klangwart (Köln-Berlin) Album: Sommer Label: Staubgold (Berlin) Jahr: 2010 Style: Ambient

Лето Klangwart 09.07.2010

Новый альбом Klangwart в качестве летнего вполне функционирует, его грубоватое эмбиент-бухание и булькание неплохо слушается прохладным летним вечером.
Bernauer Strasse an der Grenze zum Bezirk Prenzlauer Berg (Ost); links die Oderberger Strasse ullstein bild - Minehan

Берлинская стена звука 19.02.2010

На обложке французского сборника "Берлин 1961-1989. Стена звука" - трогательная фотография, которую в декабре 1961 года сделал Леон Херштритт на Бернауэрштрассе, вдоль которой незадолго перед тем была построена Cтена.
Dyse (Berlin-Jena) Album: LIEDER SIND DIE BRÜDER DER REVOLUTION Label: Exile on Mainstream records Jahr: 2009 Style: noise-rock, punk-rock, minimal-rock

Рок-дадаисты Dyse 12.02.2010

Бедой экспериментальной музыки чаще всего является то обстоятельство, что она идет, что называется, "от головы" - слишком большой и умной. Музыка дуэта Dyse сделана, как кажется, радостными неандертальцами.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung Slow Paintings in Morsbroich verwendet werden*** Bernard Frize Sans Titre, 1977 Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm Privatsammlung, Paris Foto: André Morin, Paris © 2009 Bernard Frize

Адов труд медленной живописи 15.01.2010

В замке Морсбройх, что между Кёльном и Леверкузеном, проходит выставка под названием "Медленная живопись". В чем ее концепция, сказать сложно, но обещается, что рассматривание медленной живописи - это особенный процесс.
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