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Меньше вещей - больше благополучия, уверены минималисты. Причем не только для людей, но и для всей планеты.
Психологи советуют путешествовать налегке, избавив от лишнего хлама не только чемодан, но также квартиру и мозг. Идти вперед по жизни мешают ненужные вещи и мысли.
Симметричные памятники, гладко подстриженный сад, вытянутые в аккуратную шеренгу дома, неправдоподобно ровные дороги... Какая она: Германия глазами перфекциониста?
Его музыка ввергает в медитативный транс, но может призывать и к солидарности с жертвами политических репрессий.
Мода – зеркало окружающей нас действительности. Послевоенная элегантность, вычурность 80-х, интеллектуальный минимализм 2000-х - немецкие журналисты рассказали историю Германию через призму моды.
Берлинский квартет Armchair Traveller существует уже двадцать лет. Недавно вышедший альбом - второй по счету. Группа очень экономно и придирчиво обходится со своим материалом, даже в этом чувствуется минимализм.
У электронной музыки много изобретателей и пионеров. Электронную музыку изобретали много раз самые разные люди. Один из первопроходцев радикального диско-минимализма - Джорджио Мородер.
Семплирование Electric Orange тоже применяют. Наверное, отсюда эффект некоторой "компьютерности". На сцене они используют даже два семплера - может быть, для того, чтобы аудиокаша и "краутрок из ада" получались гуще.
У Эрнста Хорна, по слухам, странные отношения со своими звуками, он придумывает им имена и даже якобы разговаривает с ними. Его партнер суров и меланхоличен.
При всем внешнем разнообразии и при всем эклектизме пианист Михаэль Вольни весьма минималистичен, он много раз повторяет одну и ту же ритмически-мелодическую фигуру. Ему свойственна сдержанная и деликатная манера.
Африканские барабаны - один из старых мифов западной культуры. Дело не столько в самих барабанах или в танцах под барабанный бой, а в эпитете "дикие", который Запад применяет и к барабанам, и к танцам.
Скончался один из основателей продовольственного дискаунтера Aldi. Тео Альбрехт занимал третье место в списке самых богатых людей Германии. На первом - его брат и компаньон Карл.
Новый альбом Klangwart в качестве летнего вполне функционирует, его грубоватое эмбиент-бухание и булькание неплохо слушается прохладным летним вечером.
На обложке французского сборника "Берлин 1961-1989. Стена звука" - трогательная фотография, которую в декабре 1961 года сделал Леон Херштритт на Бернауэрштрассе, вдоль которой незадолго перед тем была построена Cтена.
Бедой экспериментальной музыки чаще всего является то обстоятельство, что она идет, что называется, "от головы" - слишком большой и умной. Музыка дуэта Dyse сделана, как кажется, радостными неандертальцами.
В замке Морсбройх, что между Кёльном и Леверкузеном, проходит выставка под названием "Медленная живопись". В чем ее концепция, сказать сложно, но обещается, что рассматривание медленной живописи - это особенный процесс.
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