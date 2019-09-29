Как немецкий пенсионер открыл бесплатную службу такси для стариков

Гюнтер Хайенга ежедневно подвозит стариков на своем минивэне - бесплатно и без ограничений. Волонтеры в ФРГ часто помогают пожилым людям, но таких инициатив все же не хватает, особенно в деревнях.