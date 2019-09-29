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Гюнтер Хайенга ежедневно подвозит стариков на своем минивэне - бесплатно и без ограничений. Волонтеры в ФРГ часто помогают пожилым людям, но таких инициатив все же не хватает, особенно в деревнях.
По случаю юбилея легендарного Volkswagen Bulli в Вольфсбурге проходит летний фестиваль. Для настоящих поклонников эта машина - больше, чем просто микроавтобус.
Автомобиль VW Golf Sportsvan получил более динамичный дизайн, чем Volkswagen Golf Plus, и спортивную ходовую часть. Новинка немецкого концерна может понравиться как любителям долгих поездок, так и молодым семьям.
Опрос выявил быстро меняющиеся предпочтения немецких автомобилистов относительно кузова, мощности и страны-производителя легковых машин. Подробнее - в сообщении DW.
Особое внимание на автосалоне привлекли компактный кроссовер Audi, переднеприводной минивэн BMW и Porsche с кузовом универсал.
В Париж немцы привезут несколько десятков новых моделей, модификаций и концепт-каров. Особое внимание могут привлечь седьмое поколение VW Golf, Opel Adam и прототип минивэна BMW.
Перспективная линейка электрокаров BMW может быть дополнена новыми моделями. Помимо электромобиля гольф-класса i3 и спорткара i8 баварский автогигант может выпустить малолитражку i1 и минивэн i5.
11.11.2007В одной из прошлых передач мы рассказывали о том, с каким размахом в Германии отпраздновали юбилей прообраза всех современных минивэнов знаменитого «Фольксвагена Транспортера» -
В Узбекистане приступили к реализации нового масштабного проекта. Cовместное предприятие "GM Uzbekistan" будет производить три моделей марки "Chevrolet" - седаны Epica, внедорожники Captiva и минивэны Tacuma.
Концерн Volkswagen объявил о намерении в первом квартале 2003 г. выпустить на рынок новый 7-местный минивэн Touran, представленный в сентябре на Парижском автосалоне.
Можно. Нужно взять обычный серийный минивэн и немного перекроить его. В результате может получиться очень быстрый, практически, спортивный автомобиль.
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