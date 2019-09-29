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Минивэн

21.08.2019 Günther Hayenga, der Gründer von Stiftung Sternschnuppe Herzenwunsch, der kostenlose Fahrdienste für Senioren in Bornheim bietet

Как немецкий пенсионер открыл бесплатную службу такси для стариков 29.09.2019

Гюнтер Хайенга ежедневно подвозит стариков на своем минивэне - бесплатно и без ограничений. Волонтеры в ФРГ часто помогают пожилым людям, но таких инициатив все же не хватает, особенно в деревнях.

Культ на колесах, или Как в Вольфсбурге отмечают 70-летие VW Bulli (05.08.2017) 05.08.2017

По случаю юбилея легендарного Volkswagen Bulli в Вольфсбурге проходит летний фестиваль. Для настоящих поклонников эта машина - больше, чем просто микроавтобус.

VW Golf Sportsvan - минивэн для любителей быстрой езды 30.06.2014

Автомобиль VW Golf Sportsvan получил более динамичный дизайн, чем Volkswagen Golf Plus, и спортивную ходовую часть. Новинка немецкого концерна может понравиться как любителям долгих поездок, так и молодым семьям.
Eine Familie macht am 17.07.2013 einen Zwischenhalt auf ihrer Urlaubsfahrt an der Raststätte Plötzetal West an der A14 bei Plötzkau (Sachsen-Anhalt). Bundesweit waren durch den ADAC je 20 Raststätten und Rasthöfe untersucht worden. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии универсалы обгоняют седаны, а малолитражки - минивэны 19.08.2013

Опрос выявил быстро меняющиеся предпочтения немецких автомобилистов относительно кузова, мощности и страны-производителя легковых машин. Подробнее - в сообщении DW.
Im Vorfeld des Autosalon Paris wird am 26.09.2012 bei der Markenpräsentation der Volkswagen Group in der Halle Freyssinet in Paris der Porsche Sport Turismo vorgestellt. Foto: Uli Deck dpa

В Париже представлены три немецких концепт-кара 27.09.2012

Особое внимание на автосалоне привлекли компактный кроссовер Audi, переднеприводной минивэн BMW и Porsche с кузовом универсал.
People visit the Paris Auto Show on October 1st, 2010, on the event's opening day. More than 300 brands of 20 countries attend this event and more than a million visitors were expected to flock to the huge exhibition halls and see for themselves the latest innovations in the art of driving. AFP PHOTO / BORIS HORVAT (Photo credit should read BORIS HORVAT/AFP/Getty Images)

Немецкие новинки Парижского автосалона 15.09.2012

В Париж немцы привезут несколько десятков новых моделей, модификаций и концепт-каров. Особое внимание могут привлечь седьмое поколение VW Golf, Opel Adam и прототип минивэна BMW.
The BMW i8 concept is shown at the North American International Auto Show in Detroit, Monday, Jan. 9, 2012. (Foto:Paul Sancya/AP/dapd)

Концерн BMW делает ставку на i-лектрокары 03.02.2012

Перспективная линейка электрокаров BMW может быть дополнена новыми моделями. Помимо электромобиля гольф-класса i3 и спорткара i8 баварский автогигант может выпустить малолитражку i1 и минивэн i5.
Ein Mann fotografiert am Samstag (06.10.2007) beim Internationalen VW-Bus-Treffen auf dem Messegelände in Hannover vor einem historischen VW-Bulli. Tausende VW-Bulli-Fans aus aller Welt feierten den 60. Geburtstag des geräumigen Kult-Fahrzeugs. Neben liebevoll restaurierten Handwerkerbussen parkten bunte Campingbullis und frühere Dienstfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr. Insgesamt hatten sich die Besitzer von rund 4500 Bullis aller Baujahre aus 21 Ländern angemeldet. Foto: Peter Steffen dpa/lni (zu dpa 0205) +++(c) dpa - Report+++

«Бычок» и «Спутник»: культ в самом разгаре 19.11.2007

11.11.2007

В одной из прошлых передач мы рассказывали о том, с каким размахом в Германии отпраздновали юбилей прообраза всех современных минивэнов знаменитого «Фольксвагена Транспортера» -
Eine Modell präsentiert am Dienstag (28.02.2006) auf dem Autosalon in Genf beim ersten Pressetag einen Chevrolet EPICA, der dort als Weltpremiere vorgestellt wurde. Vom 02.03.- bis zum 12.03.2006 können in Genf die Neuheiten der Auto Hersteller bewundert werden. Foto: Uli Deck dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Узбекистан расширяет сотрудничество с General Motors 11.10.2007

В Узбекистане приступили к реализации нового масштабного проекта. Cовместное предприятие "GM Uzbekistan" будет производить три моделей марки "Chevrolet" - седаны Epica, внедорожники Captiva и минивэны Tacuma.

Polo станет минивэном 28.11.2006

Volkswagen и Chrysler договорились о производстве минивэнов 02.01.2006

Минивэны VW соберут на заводах конкурента 23.08.2005
Das undatierte Archivbild zeigt den neuen VW-Van Touran. Der kompakte Van auf Golfbasis soll im ersten Quartal 2003 auf den Markt kommen und eine Modell-Lücke schließen. Ein Preis steht bisher noch nicht fest. dpa

Туран – новый гибрид от "Фольксфагена" 04.10.2002

Концерн Volkswagen объявил о намерении в первом квартале 2003 г. выпустить на рынок новый 7-местный минивэн Touran, представленный в сентябре на Парижском автосалоне.
Der Opel Zafira

Можно ли сделать спортивное купе семиместным? 01.12.2001

Можно. Нужно взять обычный серийный минивэн и немного перекроить его. В результате может получиться очень быстрый, практически, спортивный автомобиль.