Ислам в Европе: пугало или реальная угроза?

Ислам многими европейцами воспринимается как угроза, тем более, что в Германии среди детей до 15 лет доля мусульман достигает уже 22 процентов. Разумного объяснения этому страху нет, преодолеть его можно только сообща.