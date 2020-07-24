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На площади Султанахмет перед Айя-Софией собрались тысячи верующих. Молитвенное служение имам начал после того, как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов прозвучал призыв к намазу.
Предвыборная программа "Альтернативы для Германии" во многом противоречит конституции ФРГ, считает Хайко Мас. Она нарушает, в частности, презумпцию невиновности и право на свободу вероисповедания.
В Мосуле разрушена соборная мечеть "Ан-Нури" и ее "Горбатый" минарет. Террористы совершили "очередное историческое преступление", заявил Багдад.
В июле на референдуме в Баварии решался вопрос об ужесточении антитабачного законодательства, а в Гамбурге - судьба начального школьного образования. В масштабах всей страны, однако, референдумы в Германии не проводятся.
В конфликте со Швейцарией Ливия ввела полное экономическое эмбарго против этой страны. В Триполи недовольны ироническими замечаниями дипломатов по поводу призыва Каддафи к джихаду против Швейцарии.
Представитель исламской общины Женевы Хафид Куардири подал иск в Страсбургский суд против запрета на строительство минаретов в Швейцарии. Юристы расценивают его шансы на успех как низкие.
В Германии продолжается дискуссия в связи с распространением в стране мусульманства. По результатам опроса, лишь у пятой части населения ФРГ ислам не вызывает никаких опасений.
В немецкой печати продолжается дискуссия по вопросу о запрете на строительство минаретов. Высказался на эту тему и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. На страницах газеты Die Zeit ему возражает социолог Некла Келек.
Разрастается скандал вокруг референдума в Швейцарии, на котором большинство проголосовало против строительства новых минаретов. И сторонники запрета, и его противники говорят о "войне культур". Мнение Ефима Шумана.
Ислам многими европейцами воспринимается как угроза, тем более, что в Германии среди детей до 15 лет доля мусульман достигает уже 22 процентов. Разумного объяснения этому страху нет, преодолеть его можно только сообща.
Строительство новых мечетей в Германии вызывает у большинства немцев немало вопросов. Тем не менее в ФРГ насчитывается более 2,5 тысяч молельных домов и 240 мечетей.
Запрет на строительство минаретов в Швейцарии, меры по ограничению притока мигрантов в страну. Но то, что в других странах замалчивается, швейцарцы выносят на всеобщее обсуждение, считает Handelsblatt:
Большинство жителей Германии выступают против запрета на строительство минаретов. Об этом свидетельствуют итоги только что проведенного репрезентативного опроса общественного мнения.
Немецкие политики и представители духовенства призывают проявлять сдержанность при решении вопросов, связанных со строительством мечетей. Поводом для дискуссий стал референдум в Швейцарии о запрете возведения минаретов.
Европейские политики и общественные деятели критически расценили итоги референдума в Швейцарии, в ходе которого большинство граждан высказалось за запрет строительства в стране минаретов.
На референдуме в Швейцарии 57,5 процентов граждан поддержали инициативу движения "Против строительства минаретов". В этой стране, где проживают 400 тысяч мусульман, насчитывается четыре минарета.
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