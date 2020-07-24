Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Минарет

HANDOUT - 19.07.2020, Türkei, Istanbul: Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, besucht die Hagia Sophia im Stadtviertel Sultanahmet. Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei hatte am 10. Juli den Status der Hagia Sophia als Museum aberkannt. Kurz danach ordnete Erdogan an, das Gebäude für das islamische Gebet als Moschee zu öffnen. Ab dem 24. Juli soll die Hagia Sophia als Moschee genutzt werden können. Foto: -/Turkish Presidency/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

В соборе Святой Софии прошел первый с 1934 года пятничный намаз 24.07.2020

На площади Султанахмет перед Айя-Софией собрались тысячи верующих. Молитвенное служение имам начал после того, как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов прозвучал призыв к намазу.
Supporters of the right-wing Alternative for Germany (AfD) party demonstrate against the German government's policy and the uncontrolled immigration and asylum abuse in Freilassing, Germany, Saturday, Oct. 17, 2015. Poster at left reads 'stop admissions immediately'. (AP Photo/Matthias Schrader)

Министр юстиции ФРГ назвал часть программы АдГ антиконституционной 11.09.2017

Предвыборная программа "Альтернативы для Германии" во многом противоречит конституции ФРГ, считает Хайко Мас. Она нарушает, в частности, презумпцию невиновности и право на свободу вероисповедания.
TOPSHOT - A general view shows the leaning minaret of the Great Mosque of al-Nuri in Mosul, on March 10, 2017, as Iraqi forces shell enemy positions during an offensive to retake the western parts of the city from the jihadists. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула 21.06.2017

В Мосуле разрушена соборная мечеть "Ан-Нури" и ее "Горбатый" минарет. Террористы совершили "очередное историческое преступление", заявил Багдад.

Eine Wählerin gibt am Sonntag (14.10.2007) ihren Stimmzettel zum Hamburger Volksentscheid zur Stärkung der direkten Demokratie ab. Seit dem Morgen sind in der Hansestadt 201 Abstimmungslokale geöffnet, in denen die Bürger persönlich ihre Stimme abgeben können. Bislang haben sich bereits 379 160 (Stand: 12. Oktober 1400) Hamburger per Briefwahl beteiligt. Um das erforderliche Quorum von 50 Prozent aller Wahlberechtigten zu erreichen, sind mindestens 607 468 nötig. Sollte die Zahl erreicht werden, müssen zudem mindestens zwei Drittel der Bürger mit Ja gestimmt haben, um die Verfassung zu ändern und so Volksentscheide verbindlich zu machen und die Quoren zu senken. Foto: Kay Nietfeld dpa/lno +++(c) dpa - Bildfunk+++

Важные темы в Германии на референдумы не выносят 20.07.2010

В июле на референдуме в Баварии решался вопрос об ужесточении антитабачного законодательства, а в Гамбурге - судьба начального школьного образования. В масштабах всей страны, однако, референдумы в Германии не проводятся.
Libyan leader Moammar Gadhafi arrives for a military parade in Green Square, Tripoli, Libya, Tuesday, Sept. 1, 2009. Libyans are celebrating Tuesday the 40th anniversary of the 1969 military coup that brought leader Moammar Gadhafi to power. (AP Photo/Ben Curtis)

Ливия ввела экономическое эмбарго против Швейцарии 04.03.2010

В конфликте со Швейцарией Ливия ввела полное экономическое эмбарго против этой страны. В Триполи недовольны ироническими замечаниями дипломатов по поводу призыва Каддафи к джихаду против Швейцарии.
Exterior view of the illuminated minaret of the Mahmud Mosque in Zurich, Switzerland, Sunday, Nov. 29, 2009. Swiss voters approved a move to ban the construction of minarets in a Sunday vote on a right-wing initiative that labeled the mosque towers as symbols of militant Islam, projections by a widely respected polling institute showed. (AP Photo/Keystone, Alessandro Della Bella)

Запрет на строительство минаретов в Швейцарии могут рассмотреть в Страсбурге 16.12.2009

Представитель исламской общины Женевы Хафид Куардири подал иск в Страсбургский суд против запрета на строительство минаретов в Швейцарии. Юристы расценивают его шансы на успех как низкие.
Türkische Frauen, unter ihnen Muslime mit Kopftuch, beim Einkauf auf dem Wochenmarkt am Maybachufer im Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg, aufgenommenn am 20.6.2003. Bezogen auf die Bezirksgliederung vor der Berliner Gebietsreform (u.a. Zusammenschluß der Stadtbezirke Friedrichshain und Kreuzberg) gehört Kreuzberg mit 32,3 Prozent zu den Gebieten Berlins mit dem höchsten Ausländeranteil. Vor allem Türken, darunter auch viele Muslime, leben in Kreuzberg.***Zu Siebert, Auf der Suche nach mehr Verständnis und Respekt -Was bringt der christlich-islamische Dialog?***

Опрос: немцы опасаются экспансии ислама 11.12.2009

В Германии продолжается дискуссия в связи с распространением в стране мусульманства. По результатам опроса, лишь у пятой части населения ФРГ ислам не вызывает никаких опасений.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Die Zeit: Шрёдер, газопроводы и минареты 11.12.2009

В немецкой печати продолжается дискуссия по вопросу о запрете на строительство минаретов. Высказался на эту тему и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. На страницах газеты Die Zeit ему возражает социолог Некла Келек.
Screenshot minarette.ch Stopp Ja zum Minarett-verbot SVP Quelle minarette.ch

Комментарий: Когда швейцарцы закроют мечети? 11.12.2009

Разрастается скандал вокруг референдума в Швейцарии, на котором большинство проголосовало против строительства новых минаретов. И сторонники запрета, и его противники говорят о "войне культур". Мнение Ефима Шумана.
Eine junge Frau trägt am 24.1.2004 bei einer Demonstration in Köln ein Kopftuch in den Farben der deutschen Fahne. Unter dem Motto Es reicht! Wir wehren uns, dass Diskriminierung gesetzlich wird. Schluss mit der Pseudo- Religionsfreiheit protestierten zahlreiche Frauen und Mädchen vor dem Dom gegen ein Kopftuchverbot. Aufgerufen zu dem Protest hatte der Lokalkreis Köln der Organisation Muslimische Jugend in Deutschland. Auch Bundespräsident Rau hatte am 22.1. ein Kopftuchverbot verurteilt und für einen toleranten Umgang mit anderen Religionen geworben. Die in der Verfassung garantierte Religionsfreiheit gelte auch für den Islam. Rau zufolge könne man nicht ein religiöses Symbol verbieten und alles andere beim Alten lassen. Das Kopftuch sei außerdem nicht ein eindeutiges Symbol.

Ислам в Европе: пугало или реальная угроза? 09.12.2009

Ислам многими европейцами воспринимается как угроза, тем более, что в Германии среди детей до 15 лет доля мусульман достигает уже 22 процентов. Разумного объяснения этому страху нет, преодолеть его можно только сообща.
Gemeindemitglieder stehen am Donnerstag, 16. Oktober 2008, im Stadteil Heinersdorf des Bezirkes Pankow von Berlin vor dem Neubau der Moschee der Ahmadiyya Gemeinde. Mit einem Festakt am Donnerstagabend soll der erste Neubau einer Moschee auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eingeweiht werden. (AP Photo/Markus Schreiber) --- People stand in front of the newly built Ahmadiya Mosque at the Pankow district of Berlin on Thursday, Oct. 16, 2008. Ahmadiya mosque is the very first newly built mosque at the territory of former eastern Germany. (AP Photo/Markus Schreiber)

Справка: Мечети в Германии 09.12.2009

Строительство новых мечетей в Германии вызывает у большинства немцев немало вопросов. Тем не менее в ФРГ насчитывается более 2,5 тысяч молельных домов и 240 мечетей.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Handelsblatt: Швейцария без минаретов, но со здравым смыслом 09.12.2009

Запрет на строительство минаретов в Швейцарии, меры по ограничению притока мигрантов в страну. Но то, что в других странах замалчивается, швейцарцы выносят на всеобщее обсуждение, считает Handelsblatt:
Tausende Glaeubige besuchen am Eroeffnungstag, Sonntag, 26. Oktober 2008, die groesste Moschee Deutschlands in Duisburg. Die neue prachtvolle Merkez-Moschee mit ihrem 34 Meter hohen Minarett bietet 1200 Glaeubigen Platz und wurde nach dreieinhalb Jahren Bauzeit der islamischen Gemeinde uebergeben. (AP Photo/Martin Meissner)--- People visit the new mosque at the opening day in Duisburg, Germany, Sunday, Oct. 26, 2008. The new Merkez mosque has place for 1200 believers and is the biggest mosque in Germany. (AP Photo/Martin Meissner)

Большинство немцев против запрета на строительство минаретов 05.12.2009

Большинство жителей Германии выступают против запрета на строительство минаретов. Об этом свидетельствуют итоги только что проведенного репрезентативного опроса общественного мнения.
Am Tag der Offenen Moschee gehen diese jungen Frauen am Mittwoch (03.10.2007) in die Sehitlik Moschee in Berlin. 15 Berliner Moscheen beteiligen sich am bundesweiten Tag der Offenen Moschee. Die Muslime wollen das Gespräch mit den Bürgern suchen. Neben Führungen durch die Moscheen bieten die religiösen Gemeinden auch Ausstellungen, Büchermärkte und Folklore an. Mit der alljährlichen Aktion am Tag der Deutschen Einheit wollen die Muslime ihr Selbstverständnis als Teil Deutschlands hervorheben. In Deutschland leben über drei Millionen Muslime. Foto: Rainer Jensen dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

Политики призывают проявлять сдержанность при строительстве мечетей 03.12.2009

Немецкие политики и представители духовенства призывают проявлять сдержанность при решении вопросов, связанных со строительством мечетей. Поводом для дискуссий стал референдум в Швейцарии о запрете возведения минаретов.
The minaret of the big mosque of Geneva captured on Sunday Nov. 29, 2009 in Geneva, in Switzerland. Swiss people accepted this Sunday the initiative forbidding the construction of new minarets in Switzerland. (AP Photo/Keystone, Dominic Favre)

В Европе критикуют итоги референдума в Швейцарии о минаретах 02.12.2009

Европейские политики и общественные деятели критически расценили итоги референдума в Швейцарии, в ходе которого большинство граждан высказалось за запрет строительства в стране минаретов.
Im Springer-Verlag erscheinende Tageszeitungen liegen am Dienstag (24.09.2002) zu Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung des Axel Springer Verlages in Berlin auf einem Tisch (Aufnahme mit Zoom-Effekt). Auf der Veranstaltung im Verlagshaus im Bezirk Mitte wies der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner eine Mitverantwortung an der Krise des Medienunternehmers Kirch zurück. dpa/lbn

Пресса: Бороться нужно не с минаретами, а с экстремизмом 30.11.2009

На референдуме в Швейцарии 57,5 процентов граждан поддержали инициативу движения "Против строительства минаретов". В этой стране, где проживают 400 тысяч мусульман, насчитывается четыре минарета.
Показать еще