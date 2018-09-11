 Миллион каталонцев вышел на акцию протеста в Барселоне | Новости из Германии о Европе | DW | 11.09.2018

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Европа

Миллион каталонцев вышел на акцию протеста в Барселоне

Сторонники независимости Каталонии провели массовую акцию в Барселоне. Политическая активность в регионе не спадает с прошлого года.

На демонстрации в Барселоне

На демонстрации в Барселоне

Массовые митинги демонстрации сторонников независимости Каталонии прошли в Барселоне во вторник, 11 сентября. В них приняли участие около одного миллиона человек, почти столько же, сколько и год назад.

Акция состоялась в Национальный день Каталонии, отмечаемый ежегодно 11 сентября в память годовщины событий войны за испанское наследство в восемнадцатом веке. В этот день в 1714 году город был взят испанскими и французскими войсками, после чего Каталония на 266 лет утратила автономию.

Контекст

В Каталонии сформирован новый парламент, в котором преобладают сторонники независимости региона. DW разбиралась, почему этому властному органу предвещают короткую жизнь. (17.01.2018)

Страны Евросоюза, признавшие независимость Косово, отвергают притязания Каталонии на отделение от Испании. DW разбиралась, идет ли здесь речь о "двойных стандартах" ЕС. (20.12.2017)

Участники митингов требуют предоставить Каталонии независимость от Испании, а также прекратить уголовное преследование высокопоставленных каталонских политиков, обвиняемых Мадридом в сепаратизме.

Глава каталонского правительства Жоаким Торра назвал акции началом новой "мобилизации масс". Следующее выступление сторонников независимости запланировано на 1 октября - в первую годовщину референдума 2017 года, в ходе которого большинство жителей региона высказались за независимость. Мадрид не признал его итоги и объявил референдум незаконным.

По данным социологического опроса, проведенного в июне 2018 года, 46,7 процента каталонцев выступают за независимость, а 44,9 процента респондентов - против.

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  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

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    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская



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На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?

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Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

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