 Миллион жителей Алжира требует отставки президента | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.03.2019

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Мир

Миллион жителей Алжира требует отставки президента

Демонстранты требуют не только отставки 82-летнего главы государства, но и формирования нового правительства страны. Акции продолжаются уже шесть недель.

Акция протеста в Алжире

Акция протеста в Алжире

В столице Алжира прошла самая массовая демонстрация за шесть недель протестов в этой североафриканской стране. Как сообщает в пятницу, 29 марта, со ссылкой на местную полицию агентство Reuters, число митингующих составило около 1 млн человек.

Контекст

82-летний Абдельазиз Бутефлика объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов и пообещал изменения в составе правительства. Действующего премьер-министра сменил глава МВД Алжира. (11.03.2019)

Генерал Ахмед Гаид Салех требует применить конституцию Алжира, чтобы лишить власти 82-летнего Абдельазиза Бутефлику. (26.03.2019)

В военных кругах Алжира звучат призывы задействовать параграф конституции, позволяющий объявить пост президента вакантным, если глава государства неспособен осуществлять руководство страной. (27.03.2019)

Протестующие требуют отставки действующего президента Алжира  Абдельазиза Бутефлики и его правительства. Численность демонстрантов, отмечает агентство AFP, показывает, что жители страны не согласны с предложениями отстранить от власти только главу государства, прозвучавшими из кругов политической элиты Алжира. В частности с таким призывом 26 марта выступил замминистра обороны страны и начальник штаба национальной народной армии Ахмед Гаид Салех в телеобращении к нации. Днем позже аналогичное предложение - задействовать параграф 102 Конституции Алжира, позволяющий конституционному совету страны объявить пост президента вакантным, если глава государства неспособен исполнять свои обязанности - озвучил исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья.

Демонстранты считают эти выступления тактическим ходом, предпринимаемым политической элитой, желающей сохранить свое влияние и после смены действующего главы государства. "Бутефлика, возьми с собой Гаида Салаха, когда уйдешь", - скандировали протестующие и требовали создания нового правительства.

82-летний Абдельазиз Бутефлика правит Алжиром на протяжении 20 лет. Однако после инсульта, случившегося с ним в 2013 году, он избегает появляться на публике. Начиная с 22 февраля 2019 года, противники президента практически ежедневно выходят на улицы городов страны, чтобы добиться "радикальной смены режима". Число участников протестных акций заметно увеличилось после того, как  11 марта, Бутефлика пообещал не выдвигать свою кандидатуру на пятый срок. При этом он, однако, объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля. Протестующие полагают, что глава государства намерен таким образом сохранить должность даже после истечения мандата.

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    Автор: Наталья Позднякова


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