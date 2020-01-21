Миллионы из Украины за связи в Кремле

Украинского политика Сергея Таруту настигает его бизнес-прошлое. Десять лет назад при продаже холдинга ИСД он заплатил миллионы за лоббирование в околокремлевских кругах, свидетельствует расследование DW.
Предприниматель Сергей Тарута вместе со своим партнером по бизнесу заплатил сотни миллионов долларов лоббисту со связями в Кремле
После аннексии Крыма и войны на востоке Украины российские претензии на влияние на постсоветском пространстве оказались в центре внимания международного сообщества. На этом фоне мало кто вспоминает об экономической экспансии Москвы, предшествовавшей этим событиям. Начиная с 2009 года российские и приближенные к российскому руководству украинские бизнесмены скупали целые отрасли. Приоритетом были энергоемкие производства, такие как химическая промышленность или металлургия.
Россия поддерживала покупателей скидками на газ или миллиардными кредитами "Внешэкономбанка" (ВЭБ) - государственной корпорации развития. После покупки украинского "Проминвестбанка" в сферу интересов россиян попал также металлургический холдинг "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД).
Российский банк развития и экспансия в Украине
Создал ИСД в процессе приватизации в девяностые годы прошлого века украинский промышленник, а ныне депутат Верховной рады и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута вместе со своим партнером Виталием Гайдуком. Впоследствии к ним присоединился третий партнер - россиянин Олег Мкртчан. После финансового кризиса 2008 года холдинг оказался в затруднительном положении. Вследствие этого контрольный пакет акций ИСД в декабре 2009 года был продан группе российских инвесторов, ключевым из которых СМИ называли бывшего совладельца группы "Евраз" Александра Катунина. Кредитором выступил российский ВЭБ.
Сергей Тарута убежден, что сделка была бы невозможной без поддержки Кремля. "Важные решения в ВЭБ принимаются российским министерством финансов совместно с главой правительства, который является председателем наблюдательного совета", - констатировал Тарута в недавнем интервью DW. Российское правительство на момент продажи ИСД возглавлял нынешний президент России Владимир Путин. По мнению Сергея Таруты, номинальный владелец Катунин является ширмой. По словам украинского бизнесмена, настоящим владельцем, который скрывается за хитросплетением иностранных фирм, является ВЭБ и таким образом российское государство. Российская корпорация до сих пор не подтверждает эту информацию. Запрос DW относительно покупки ИСД остался без ответа.
225 миллионов долларов за контакты в Кремле
Много лет об обстоятельствах продажи ИСД не говорили. Пока свет на детали сделки, которые оставались за кулисами, не пролила судебная тяжба в Лондоне между бывшими партнерами по холдингу. Оказывается, посредником в процессе продажи россиянам выступил бывший политик и бизнесмен Игорь Бакай. Согласно конфиденциальному меморандуму, который есть в распоряжении DW, Тарута и его партнер Мкртчан обязались выплатить Бакаю небывало высокую комиссию объемом в 8,2 процента от суммы продажи актива. Посреднический гонорар должен был быть выплачен на счета офшорной компании в Белизе. Согласно меморандуму, посредник должен был найти покупателя на контрольный пакет акций ИСД и обеспечить в случае необходимости кредитное финансирование транзакции.
Бакай на тот момент имел очень хорошие связи в Москве, вплоть до кремлевских кабинетов. Эти контакты он наладил благодаря газовому бизнесу и впоследствии на работе во главе государственной украинской компании "Нафтогаз". Уже 15 лет предприниматель живет в России, где он в свое время скрылся от уголовного преследования на родине и получил гражданство.
За свою успешную лоббистскую работу в рамках продажи ИСД Игорь Бакай получил впечатляющую сумму - 225 миллионов долларов. Это следует из документов судебного процесса в Лондоне. При рассмотрении дела стало известно, что цена продажи ИСД составила 2,7 миллиарда долларов за 50 процентов плюс две акции.
Акции ИСД - дело на миллиард
Отвечая на вопрос DW, Тарута подтвердил, что согласованная щедрая комиссия была действительно выплачена. Для него, похоже, она стала хорошей инвестицией. С помощью россиян предпринимателю удалось более чем выгодно продать пакет акций ИСД и при этом остаться крупным акционером с блокирующим пакетом в 25 процентов.
Сделка по ИСД стала возможной благодаря государственному финансированию через российскую корпорацию развития
Незадолго до продажи контрольного пакета россиянам Тарута и его партнер Олег Мкртчан выкупили у третьего партнера - Виталия Гайдука - его треть акций. Деньги на приобретение акций Гайдука украинцам дал в кредит российский ВЭБ. Лишь считанные недели спустя купленные у экс-партнера акции Тарута и Мкртчан продали россиянам, добавив к этому пакету по 8,1 процента из своих долей. В пересчете за акцию они получили в разы больше, чем заплатили перед этим своему партнеру. Гайдук получил за свой пакет в 33,8 процента 750 миллионов долларов, тогда как Таруте и Мкртчану россияне заплатили по миллиарду долларов за восемь процентов, которые продал каждый из них.
Прошли годы, прежде чем Виталий Гайдук случайно узнал, сколько получили от россиян его бывшие партнеры. В 2016 году он подал иск в Высокий суд Лондона. Гайдук считает себя обманутым и требует от Таруты и Мкртчана миллиард долларов компенсации. Судебный спор находится на завершающей стадии. В письменных объяснениях суду Тарута отверг обвинения в том, что ввел партнера в заблуждение. По его словам, Гайдук при продаже "был в состоянии воспользоваться советами специалистов". Так же он считает, что бывший партнер мог по своему усмотрению торговаться относительно цены. Кроме того, покупка доли Гайдука не имеет никакого отношения к продаже акций россиянам, говорится в письменных объяснениях Таруты в адрес суда.
Противоречивая комиссия Бакаю
Согласно судебным документам, предметом рассмотрения в Лондоне была и комиссия Бакаю. Адвокаты Гайдука предполагают, что этот платеж мог быть "откатом" - то есть скрытой взяткой третьим лицам, которые стояли за сделкой. "Утверждение, что лишь само по себе налаживание контактов между российским покупателем и господами Тарутой и Мкртчаном может стоить 225 миллионов долларов, абсурдно", - заявляют адвокаты Гайдука.
Сергей Тарута отверг в беседе с DW предположение, что уплаченные Бакаю деньги могли быть откатом. "Бакай заработал эти деньги. Продажей россиянам мы обязаны именно ему", - говорит Тарута. По его словам, лоббирование этого соглашения было связано с большим объемом работы. DW не удалось связаться с Игорем Бакаем. Олег Мкртчан находится в российской тюрьме. Он был признан виновным в растрате кредитных средств ВЭБ, предоставленных уже после продажи контрольного пакета акций ИСД.
Доказательств того, что кроме Бакая платеж на сумму 225 миллионов долларов мог иметь других адресатов, нет. Сергей Тарута не ответил на вопрос DW о том, известны ли ему бенефициары белизской фирмы, на счета которой были переведены средства.
Крах больших планов ИСД
Любопытно, что в переговорах о будущем ИСД кроме Игоря Бакая тогда участвовал и человек, приближенный к Владимиру Путину: украинец Виктор Медведчук. Этого политика и предпринимателя принято считать "человеком Путина" в Киеве. Во время судебного процесса в Лондоне стало известно, что Бакай и Медведчук в "Меморандуме о взаимопонимании" закрепили за собой опцион на приобретение десяти процентов акций ИСД. В беседе с DW Сергей Тарута объяснил эти намерения: "Были договоренности, что ВЭБ будет давать кредиты на развитие компании, и с этим были связаны ожидания роста. Но когда они увидели, что этого не произошло, им это уже было абсолютно неинтересно".
По словам Сергея Таруты, металлургический холдинг сегодня де-факто банкрот. С 2014 года крупнейшие заводы ИСД находятся в неподконтрольной правительству части Донбасса, их рыночная стоимость близка к нулю. Миллиардный кредит ВЭБ, согласно сообщениям прессы, не обслуживается. Российский банк развития не ответил на вопрос DW о судьбе вложенных средств и о возможном ущербе, нанесенном российским налогоплательщикам.
Сергей Тарута остается акционером ИСД с блокирующим пакетом акций. В то же время он является депутатом Верховной рады и лидером созданной им партии. В 2014 году Тарута возглавлял Донецкую облгосадминистрацию.
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