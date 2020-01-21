Миллионы из Украины за связи в Кремле

После аннексии Крыма и войны на востоке Украины российские претензии на влияние на постсоветском пространстве оказались в центре внимания международного сообщества. На этом фоне мало кто вспоминает об экономической экспансии Москвы, предшествовавшей этим событиям. Начиная с 2009 года российские и приближенные к российскому руководству украинские бизнесмены скупали целые отрасли. Приоритетом были энергоемкие производства, такие как химическая промышленность или металлургия.

Россия поддерживала покупателей скидками на газ или миллиардными кредитами "Внешэкономбанка" (ВЭБ) - государственной корпорации развития. После покупки украинского "Проминвестбанка" в сферу интересов россиян попал также металлургический холдинг "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД).

Российский банк развития и экспансия в Украине

Создал ИСД в процессе приватизации в девяностые годы прошлого века украинский промышленник, а ныне депутат Верховной рады и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута вместе со своим партнером Виталием Гайдуком. Впоследствии к ним присоединился третий партнер - россиянин Олег Мкртчан. После финансового кризиса 2008 года холдинг оказался в затруднительном положении. Вследствие этого контрольный пакет акций ИСД в декабре 2009 года был продан группе российских инвесторов, ключевым из которых СМИ называли бывшего совладельца группы "Евраз" Александра Катунина. Кредитором выступил российский ВЭБ.

Сергей Тарута убежден, что сделка была бы невозможной без поддержки Кремля. "Важные решения в ВЭБ принимаются российским министерством финансов совместно с главой правительства, который является председателем наблюдательного совета", - констатировал Тарута в недавнем интервью DW. Российское правительство на момент продажи ИСД возглавлял нынешний президент России Владимир Путин. По мнению Сергея Таруты, номинальный владелец Катунин является ширмой. По словам украинского бизнесмена, настоящим владельцем, который скрывается за хитросплетением иностранных фирм, является ВЭБ и таким образом российское государство. Российская корпорация до сих пор не подтверждает эту информацию. Запрос DW относительно покупки ИСД остался без ответа.

Российский "Внешэкономбанк" (ВЭБ) с 2014 года находится в санкционных списках ЕС и США

225 миллионов долларов за контакты в Кремле

Много лет об обстоятельствах продажи ИСД не говорили. Пока свет на детали сделки, которые оставались за кулисами, не пролила судебная тяжба в Лондоне между бывшими партнерами по холдингу. Оказывается, посредником в процессе продажи россиянам выступил бывший политик и бизнесмен Игорь Бакай. Согласно конфиденциальному меморандуму, который есть в распоряжении DW, Тарута и его партнер Мкртчан обязались выплатить Бакаю небывало высокую комиссию объемом в 8,2 процента от суммы продажи актива. Посреднический гонорар должен был быть выплачен на счета офшорной компании в Белизе. Согласно меморандуму, посредник должен был найти покупателя на контрольный пакет акций ИСД и обеспечить в случае необходимости кредитное финансирование транзакции.

Бакай на тот момент имел очень хорошие связи в Москве, вплоть до кремлевских кабинетов. Эти контакты он наладил благодаря газовому бизнесу и впоследствии на работе во главе государственной украинской компании "Нафтогаз". Уже 15 лет предприниматель живет в России, где он в свое время скрылся от уголовного преследования на родине и получил гражданство.

За свою успешную лоббистскую работу в рамках продажи ИСД Игорь Бакай получил впечатляющую сумму - 225 миллионов долларов. Это следует из документов судебного процесса в Лондоне. При рассмотрении дела стало известно, что цена продажи ИСД составила 2,7 миллиарда долларов за 50 процентов плюс две акции.

Акции ИСД - дело на миллиард

Отвечая на вопрос DW, Тарута подтвердил, что согласованная щедрая комиссия была действительно выплачена. Для него, похоже, она стала хорошей инвестицией. С помощью россиян предпринимателю удалось более чем выгодно продать пакет акций ИСД и при этом остаться крупным акционером с блокирующим пакетом в 25 процентов.

Сделка по ИСД стала возможной благодаря государственному финансированию через российскую корпорацию развития

Незадолго до продажи контрольного пакета россиянам Тарута и его партнер Олег Мкртчан выкупили у третьего партнера - Виталия Гайдука - его треть акций. Деньги на приобретение акций Гайдука украинцам дал в кредит российский ВЭБ. Лишь считанные недели спустя купленные у экс-партнера акции Тарута и Мкртчан продали россиянам, добавив к этому пакету по 8,1 процента из своих долей. В пересчете за акцию они получили в разы больше, чем заплатили перед этим своему партнеру. Гайдук получил за свой пакет в 33,8 процента 750 миллионов долларов, тогда как Таруте и Мкртчану россияне заплатили по миллиарду долларов за восемь процентов, которые продал каждый из них.

Прошли годы, прежде чем Виталий Гайдук случайно узнал, сколько получили от россиян его бывшие партнеры. В 2016 году он подал иск в Высокий суд Лондона. Гайдук считает себя обманутым и требует от Таруты и Мкртчана миллиард долларов компенсации. Судебный спор находится на завершающей стадии. В письменных объяснениях суду Тарута отверг обвинения в том, что ввел партнера в заблуждение. По его словам, Гайдук при продаже "был в состоянии воспользоваться советами специалистов". Так же он считает, что бывший партнер мог по своему усмотрению торговаться относительно цены. Кроме того, покупка доли Гайдука не имеет никакого отношения к продаже акций россиянам, говорится в письменных объяснениях Таруты в адрес суда.

Противоречивая комиссия Бакаю

Согласно судебным документам, предметом рассмотрения в Лондоне была и комиссия Бакаю. Адвокаты Гайдука предполагают, что этот платеж мог быть "откатом" - то есть скрытой взяткой третьим лицам, которые стояли за сделкой. "Утверждение, что лишь само по себе налаживание контактов между российским покупателем и господами Тарутой и Мкртчаном может стоить 225 миллионов долларов, абсурдно", - заявляют адвокаты Гайдука.

Сергей Тарута отверг в беседе с DW предположение, что уплаченные Бакаю деньги могли быть откатом. "Бакай заработал эти деньги. Продажей россиянам мы обязаны именно ему", - говорит Тарута. По его словам, лоббирование этого соглашения было связано с большим объемом работы. DW не удалось связаться с Игорем Бакаем. Олег Мкртчан находится в российской тюрьме. Он был признан виновным в растрате кредитных средств ВЭБ, предоставленных уже после продажи контрольного пакета акций ИСД.

Доказательств того, что кроме Бакая платеж на сумму 225 миллионов долларов мог иметь других адресатов, нет. Сергей Тарута не ответил на вопрос DW о том, известны ли ему бенефициары белизской фирмы, на счета которой были переведены средства.

Крах больших планов ИСД

Любопытно, что в переговорах о будущем ИСД кроме Игоря Бакая тогда участвовал и человек, приближенный к Владимиру Путину: украинец Виктор Медведчук. Этого политика и предпринимателя принято считать "человеком Путина" в Киеве. Во время судебного процесса в Лондоне стало известно, что Бакай и Медведчук в "Меморандуме о взаимопонимании" закрепили за собой опцион на приобретение десяти процентов акций ИСД. В беседе с DW Сергей Тарута объяснил эти намерения: "Были договоренности, что ВЭБ будет давать кредиты на развитие компании, и с этим были связаны ожидания роста. Но когда они увидели, что этого не произошло, им это уже было абсолютно неинтересно".

По словам Сергея Таруты, металлургический холдинг сегодня де-факто банкрот. С 2014 года крупнейшие заводы ИСД находятся в неподконтрольной правительству части Донбасса, их рыночная стоимость близка к нулю. Миллиардный кредит ВЭБ, согласно сообщениям прессы, не обслуживается. Российский банк развития не ответил на вопрос DW о судьбе вложенных средств и о возможном ущербе, нанесенном российским налогоплательщикам.

Сергей Тарута остается акционером ИСД с блокирующим пакетом акций. В то же время он является депутатом Верховной рады и лидером созданной им партии. В 2014 году Тарута возглавлял Донецкую облгосадминистрацию.

Смотрите также:

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Sporthotel в Земмеринге Sporthotel в курортном городке Земмеринг с 2013 года принадлежит украинским инвесторам из Panhans Holding Group GmbH. Эта группа владеет в Земмеринге всего четырьмя отелями.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Проблемная инвестиция Ringhotel До сих пор инвестиции украинцев в Земмеринге были провальными, принеся за пять лет многомиллионные убытки. Ringhotel, так же как и санаторий, который также выкупили инвесторы из Украины, некоторое время назад закрылся как нерентабельный.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии "Гранд-отель Панханс" Grand Hotel Panhans - самый большой из четырех отелей, которые приобрели украинцы в Земмеринге. В связи с его покупкой в 2012 году ведется следствие по подозрению в отмывании денег. Украинские инвестиции связаны с владельцами горнолыжного курорта Буковель.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Отель Prinz Eugen Инвестируют в отельный бизнес и другие украинцы. Prinz Eugen - один из двух отелей в Вене, которые принадлежат группе выходцев из Донецка. Совладелицей отеля является Светлана Емельянова - бывшая жена судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. За отель украинцы заплатили 4,5 миллиона евро. На момент ег.о покупки в 2012 году супруги еще были в браке.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Отель Kavalier Еще 4,5 млн Светлана Емельянова и партнеры потратили на покупку отеля Kavalier - тоже в декабре 2012 года. В 2015 году Лихтенштейн заморозил 13 млн швейцарских франков на счетах Емельяновой по подозрению в отмывании денег. Лихтенштейнцы допускали, что деньги связаны с незаконной деятельностью судьи Емельянова. Впрочем, украинская прокуратура не предоставила доказательств и счета разморозили.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Имение Клюевых Бывший депутат от Партии регионов Сергей Клюев с семьей владеет жильем в городке Тульбингеркогель недалеко от Вены. Формально Клюевы снимают эту виллу площадью в 558 кв. метров у компании GBM Handels- und Vertretungs GmbH, которая входила в группу компаний Клюевых SLAV.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Квартирный вопрос: Азаров покупает квариру Клюева В 2010 году подконтрольная Клюеву компания GBM продала за 650 тысяч евро дом в этом венском жилом комплексе другому депутату от Партии регионов - Алексею Азарову.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Вилла Азарова-младшего Как и другая недвижимость Алексея Азарова, эта вилла в уютном районе Дёблинг оформлена на компанию L.A.D.A. Holding Anstalt из Лихтенштейна. Азаров заплатил за дом 2,1 миллиона евро. В 2016 году, по сообщениям австрийской прессы, вилла продавалась за 5 миллионов евро. Впрочем, согласно документам, до сих пор не продана.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Бывший участок Азарова К вилле Азарова-младшего на Штрельгассе в Вене примыкает участок в 12 соток на улице Цукеркандльгассе, который также ему принадлежал. Ранее здесь было старинное имение. В 2015 году, как только с сына экс-премьера Украины сняли санкции ЕС, он продал его. Новые владельцы снесли дом и строят здесь комплекс на 12 квартир. Еще несуществующее жилье уже частично продано, квартиры стоят до 1,4 млн евро.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Лакомые куски для риэлторов В престижных, тихих и зеленых районах Вены земельные участки - лакомые куски для торговцев недвижимостью. На этом месте до недавнего времени стоял старинный дом, находившийся во вполне пристойном состоянии. Его выкупила фирма, которая специализируется на продаже венских квартир богачам из Восточной Европы, и... снесла. Очевидно, в скором времени здесь появится многоквартирный дом.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии "Газовая" недвижимость Азарова-Курченко Три квартиры в этом доме на Вурцингергассе также принадлежали Азаровым. В 2015 году недвижимость оформили на фирму Geolog Gas- and Oil Trading, в управлении которой с 2016 года находится сеть газовых заправок в Германии. Ранее они принадлежали Алексею Азарову и "младоолигарху" времен Януковича Сергею Курченко. Сегодня владелец заправок и недвижимости - партнер Курченко Константин Пивоваров.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Сделка на 20 миллионов евро Это здание в самом центре Вены долгое время принадлежало миллиардеру Дмитрию Фирташу. Несколько лет назад он продал эту недвижимость за 20,5 миллиона евро. После ремонта почти все квартиры в доме раскупили зажиточные украинцы и россияне. Одна из последних свободных квартир площадью 250 кв. метров стоит 3,5 миллиона евро.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Жилье Дмитрия Фирташа Сам Фирташ, по данным австрийских СМИ, живет на этой вилле в 1300 квадратов в районе Хитцинг, недалеко от императорского дворца и парка Шёнбрунн. Владелец виллы подтвердил: ее арендует супруга олигарха Лада Фирташ. В 2009 году инвестор купил дом за 4,5 миллиона евро у Рахата Алиева, экс-зятя президента Казахстана. Несколько лет назад роскошно оборудованная вилла продавалась за 25 миллионов евро.

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии Неприметные фирмы, анонимная недвижимость Украинцы владеют сотнями фирм в Австрии. Многие созданы именно для оформления прав собственности на недвижимость. Показательны несколько фирм, зарегистрированных в этом неприметном здании в промзоне на окраине Вены. Основателем и директором является украинец Виктор Б. Настоящие владельцы прячутся за офшорами в Белизе и на Кипре. В недвижимость через фирмы-фантомы вложено около 20 миллионов евро. Автор: Евгений Тейзе

