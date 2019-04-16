 ″Миллионы для Нотр-Дама″: ″Желтые жилеты″ прибегли к поджогам | Новости из Германии о Европе | DW | 20.04.2019

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Европа

"Миллионы для Нотр-Дама": "Желтые жилеты" прибегли к поджогам

В ходе акции "желтых жилетов" в Париже задержаны почти 200 человек, полиция провела свыше 17 тыс. превентивных проверок.

Желтые жилеты начали устраивать поджоги

"Желтые жилеты" начали устраивать поджоги

Участники протестов "желтых жилетов" в субботу, 20 апреля, в очередной раз вышли на улицы французских городов. Акция проводилась уже 23-ю неделю подряд.

На этот раз демонстранты придумали новый способ обратить на себя внимание властей. В качестве отсылки к масштабному пожару в Нотр-Даме они начали сооружать импровизированные костры, поджигая разгромленные конструкции, мусор, другие материалы и даже транспортные средства.

"Миллионы для Нотр-Дама, а как же бедные?" - так объяснили свои действия собравшиеся, имея в виду перечисленный буквально за два дня миллиард евро на восстановление собора Парижской Богоматери.

"Посмотрите на меня - мне тоже нужна помощь", - было, в частности, написано на плакатах, которые принесли с собой протестующие.

Как передал французский телеканал BMF TV, на 16.30 по местному времени (17.30 мск) в Париже были задержаны 189 человек, проведены около 17 567 проверок документов в превентивном порядке.

Свыше 60 тыс. полицейских

В районе площадей Бастилии и Республики полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ для разгона протестующих, однако в целом ситуация сохранялась под контролем.

Для охраны правопорядка по всей стране были задействованы более 60 тыс. полицейских и сотрудников Национальной жандармерии Франции. Доступ к ряду мест - в частности, к периметру собора Парижской Богоматери - был перекрыт. Кроме того, полиция ввела тщательный досмотр на Елисейских полях, где 16 марта во время 18-й по счету акции были разгромлены магазины и бутики.

Чего требуют "желтые жилеты"

Активисты в желтых жилетах впервые вышли на улицы Франции в ноябре 2018 года. С самого начала их марши сопровождались столкновениями с полицией и актами насилия.             

Контекст

Президент Эмманюэль Макрон в 2017 году обещал своим гражданам мирную революцию. Спустя 20 месяцев Францию парализуют "желтые жилеты". Французские писатели называют это "протестами отверженных". (13.12.2018)

Российские интернет-тролли якобы заинтересовались протестным движением "желтые жилеты" во Франции. DW попыталась разобраться в этом и наткнулась на другую их возможную "операцию". (17.12.2018)

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на бензин, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

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    Автор: Никита Баталов


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Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

Ссылки в интернете

Телеканал BFM TV

Аудио- и видеофайлы по теме

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