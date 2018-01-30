Миллиардер Гапонцев согласовал условия для исключения из "Кремлевского доклада"

Валентин Гапонцев, основатель компании IPG Photonics - одного из глобальных лидеров в производстве волоконных лазеров большой мощности - согласовал с министерством финансов США основные условия мирового соглашения.
Предприниматель-миллиардер, который имеет гражданство России и Соединенных Штатов, через суд добивался от исполнительных властей США исключить его из так называемого "Кремлевского доклада". Обновленная информация о статусе рассмотрения дела в федеральном окружном суде округа Колумбия размещена в пятницу, 30 августа, в судебной базе данных.
Ранее в суде отмечали, что стороны "занимаются проработкой отдельных деталей", причем документы для достижения соглашения следовало подать к 14 августа. При посредничестве мирового судьи Майкла Харви стороны еще в середине июля достигли принципиальной договоренности о мировом соглашении.
Как Гапонцев попал в "Кремлевский доклад"
Валентин Гапонцев еще в конце 1998 года основал компанию IPG Photonics Corporation в Оксфорде (штат Массачусетс). В "Кремлевский доклад" он, по собственным словам, попал потому, что американский Минфин "перепечатал список российских миллиардеров журнала Forbes от 28 марта 2017 года". В списке 200 богатейших бизнесменов России он два года назад занимал 53-е место.
Минфин США опубликовал "Кремлевский доклад" в январе 2018 года в ответ на запрос американского Конгресса о введении мер в отношении Москвы за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Это было сделано в соответствии с разделом 241-м закона "О противодействии противникам США посредством санкций". В списке перечислены в общей сложности 210 имен россиян, среди которых 114 чиновников и 96 олигархов.
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Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев