Миллиардер в кепочке: карьера, начавшаяся в ПТУ

Опубликованный в журнале Manager Magazin новый список немецких миллиардеров возглавляют известные имена, в основном - наследников крупных состояний, заработанных еще их отцами и дедами. А вот примерно в середине этого списка, на 111-м месте, - человек, который вырос в скромной интеллигентной семье, еле справлялся со школьной программой и к тому же внешне совершенно не похож на миллиардера. Тем не менее, личное состояние живущего в Канаде 37-летнего немца Тобиаса Лютке (Tobias Lütke) действительно оценивается в 1,2 млрд долларов.

Первая фирма в гараже

Он родился в Кобленце. Отец - врач-терапевт, мать - учительница. Свой первый, еще детский (ну, или полудетский) компьютер Тобиас получил в подарок от родителей, когда ему было всего семь лет. И просиживал за ним часами. На нем научился программированию и вскоре уже переписывал игры, сделанные для Commodore 64, так, чтобы играть в них и на своем компьютере. Параллельно пришлось внести кое-какие изменения и в "железо", оптимизировав конфигурацию. В школе Тобиас Лютке учился кое-как и, в конце концов, ушел из гимназии в реальное училище (что-то вроде ПТУ), не став получать гимназический аттестат зрелости, необходимый для поступления в университет.

Какое-то время посещал школу программистов, но скоро бросил и ее: ему там было слишком скучно. Кроме того, Тобиас, хотя ему еще не исполнилось и двадцати лет, уже начал зарабатывать деньги программированием, выполняя время от времени заказы разных фирм. С удовольствием играл в свободное время в ролевые онлайн-игры. В виртуальном фэнтези-мире игры "Asheron´s Call" познакомился с Фионой из Оттавы - и там же, похоже, в нее влюбился. После совместного (реального) горнолыжного отпуска Тобиас переселился из Германии к ней в Канаду. Это было 16 лет назад. Сегодня у них уже трое детей.

В Канаде вместе с двумя ровесниками-партнерами Тоби (так его чаще всего сегодня называют) создал фирму Snowdevil - "Снежный дьявол" - по продаже сноубордов в интернете. Размещалась она в гараже. Классический случай: в гараже! Как у Билла Гейтса в свое время!..

Платформа Shopify: сервис, принесший миллиарды

Но все же не гараж сделал Тобиаса Лютке миллиардером, а интернет. Тобиас сам решил создать для фирмы интернет-магазин. Его концепция платформы онлайн-торговли оказалась настолько удачной, что ребята решили работать над ней дальше, и ее охотно стали покупать и использовать в Канаде и США. Сегодня имя этой платформы - Shopify - известно во всем мире, в том числе и в России. Ее используют около миллиона интернет-магазинов, общий оборот которых составляет свыше 25 миллиардов долларов.

Почему она стала столь популярной? Во-первых, потому что проста. Использовать Shopify, создать собственный онлайн-магазин на ее основе может человек, не имеющий ни специальных компьютерных знаний, ни особых технических талантов. Из более ста готовых модулей, унифицированных блоков можно в течение всего нескольких часов, без посторонней помощи, "построить" в интернете свой магазин. Это отличный вариант для небольшого бизнеса. И не только для небольшого. К давнишним пользователям платформы относятся такие крупные концерны, как Nestlé, Red Bull, Tesla. А второе преимущество Shopify - комплексность платформы. Это не только презентация и продажа товара, но и, например, ведение бухгалтерии.

Миллиардер на велосипеде

Но наша тема - не платформа, разработанная Тобиасом Лютке (тем более, что есть и другие, со своими преимуществами), а ее создатель. Этот "самый скромный в мире миллиардер", как назвала его одна из немецких газет, сегодня возглавляет фирму, биржевая ценность которой составляет 15 миллиардов долларов. На работу ездит на велосипеде. Костюмов и галстуков не носит, обычно ходит в джинсах, клетчатых рубашках и кожаной курточке. На голове - неизменная кепочка с крошечным козырьком. Как написал другой немецкий журнал, "больше всего он похож на уличного музыканта".

В кабинете Тобиаса стоят у стены несколько сноубордов. Но фирмы Snowdevil давно не существует. Осталась толькопрезентация в интернете - как демоверсия торговой интернет-платформы и ностальгическое воспоминание о первых шагах к успеху.

Смотрите также:

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Рейтинг зарплат Двигатель немецкой экономики - не компании из индекса DAX, а малые и средние предприятия. Какие зарплаты получают их руководители? Сотрудники портала Gehalt.de, отслеживающего ситуацию на рынке труда в Германии, проанализировали 4800 зарплат и составили рейтинг. Все зарплаты в нем представлены по медиане и до вычета налогов и социальных отчислений. В какой сфере быть начальником выгоднее всего?

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Топ-зарплата для топ-менеджера Лидер по зарплатам топ-руководителей - банковская сфера. В среднем в год директор регионального филиала банка получает около 186 тысяч евро. Одна из причин - высокие премии после выгодных сделок, которые могут достигать 30 процентов от фиксированного оклада. Впрочем, бонусы менеджеры получают и в других сферах. К примеру, служебным авто располагают более 60 процентов топ-руководителей.

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Химическая и автомобильная отрасли В химической промышленности управляющего делами компании ждут 186 тысяч евро в год (брутто). В автомобильной индустрии - 176 тысяч в год. В этих сферах работодатели также отличаются наибольшей щедростью. От них не отстают фармацевтическая промышленность (173 тысячи евро) и сфера телекоммуникаций (161 тысяча евро).

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Другие в топ-10 Высокий заработок сулит и управление страховой компанией: медианная брутто-зарплата составляет здесь 158 тысяч евро в год. В топ-10 также вошли машиностроительные предприятия, производители медицинской и электронной техники. Эти работодатели ежегодно готовы платить управленцам 150-160 тысяч евро.

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Золотая середина В середине рейтинга расположились текстильная промышленность, предприятия по производству стройматериалов, обработке металла и изготовлению промышленного оборудования. Здесь брутто-зарплата руководителей фирм составляет от 135 до 147 тысяч евро в год. Примерно на такой же оклад могут рассчитывать менеджеры в сфере компьютерных технологий, бизнес-консалтинга и СМИ.

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Ниже требования - ниже зарплата В рейтинге из 25 сфер последние строчки по зарплате занимают топ-менеджеры в сфере недвижимости (109 тысяч евро), здравоохранения (91 тысяча евро) и розничной торговли (в среднем 82 тысячи евро в год ). В этих сферах более низкие требования к претендентам, отчего желающих получить вакансию слишком много, что, как отмечают эксперты Gehalt.de, позволяет работодателям снижать зарплатную планку.

Средний бизнес в Германии: зарплаты топ-менеджеров Существенные различия На зарплату менеджера влияют размер фирмы, годовой оборот и регион. Выше всего зарплаты в Гессене, Баден-Вюртемберге и Баварии. Золотая середина - в Берлине, Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии. Меньше всего могут предложить Саксония, Саксония-Анхальт, Мекленбург - Передняя Померания. По данным консалтинговой компании Dr. Maier und Partner, на немецких семейных предприятиях платят лучше. Автор: Татьяна Вайнман

