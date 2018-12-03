 Миллиардеры России за 11 месяцев стали еще богаче | Новости из Германии о России | DW | 03.12.2018

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Россия

Миллиардеры России за 11 месяцев стали еще богаче

В топ-500 богатейших людей мира входят 24 гражданина России, их состояние растет, несмотря на кризис в российской экономике.

Плитки шоколада Миллиард долларов

Совокупное состояние самых богатых россиян за 11 месяцев 2018 года заметно выросло. Такой вывод можно сделать на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного в понедельник, 3 декабря.

В общей сложности в рейтинг BBI, который включает 500 богатейших людей мира, вошли 24 россиянина. Позиция в списке определяется экспертами Bloomberg исходя из стоимости акций компаний, долями в которых владеют бизнесмены.

Контекст

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Самый большой прирост капитала среди российских миллиардеров наблюдается у Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре" - на 3,72 миллиарда долларов. В настоящее время его состояние оценивается в 14,8 миллиарда. Тимченко, которого СМИ называют другом президента РФ Владимира Путина, находится на 68-й строчке рейтинга BBI, среди граждан России он занимает шестое место.

Самым богатым россиянином Bloomberg называет совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона - его состояние с начала года выросло на 3,59 миллиарда долларов и составило 20,3 миллиарда. За ним следуют Владимир Потанин (20 миллиардов долларов, плюс 1,11 миллиарда), Владимир Лисин (18,6 миллиарда, плюс 584 миллиона) и Алексей Мордашов (18,2 миллиарда), который, потеряв 1,47 миллиарда долларов, сместился на четвертое место рейтинга со второго. В пятерке лидеров также оказался совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (16,2 миллиарда, плюс 3,63 миллиарда).

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    Автор: Наталия Королева


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Ссылки в интернете

Bloomberg Billionaires Index

Аудио- и видеофайлы по теме

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