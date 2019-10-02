МИД ФРГ: "Формула Штайнмайера" - это только один фрагмент пазла"

"Формула Штайнмайера" получила свое название по имени действующего президента ФРГ, в прошлом - главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Она предполагает, что Донбасс получит особый статус на время проведения там местных выборов, ход которых должна будет контролировать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ожидается, что особый статус этого региона станет постоянным после признания ОБСЕ результатов данного голосования.

Большинство экспертов, с которыми пообщалась DW, сходятся во мнении, что подписание Украиной "формулы Штайнмайера" - позитивный сигнал, который говорит о том, что новая власть в Киеве готова предпринимать серьезные шаги для возрождения переговорного процесса. Дальнейшие проблемы, которые еще только предстоит обсуждать на пути к установлению мира в регионе, - это обмен пленными, свободная работа украинских СМИ и политических партий в Донбассе и другие вопросы, полагают эксперты.

Риски для Украины в "формуле Штайнмайера"

На пресс-конференции в среду, 2 октября, представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) заявила, что кабинет министров канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) "приветствует достигнутую накануне в Минске в Трехсторонней контактной группе договоренность". Эту договоренность официальный Берлин считает результатом "интенсивных переговоров внешнеполитических советников" лидеров стран "нормандского формата", а также "вовлеченности" нового украинского президента Владимира Зеленского, проявившего, по словам Деммер, "конструктивный подход" в интересах мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Эксперт Немецкого общества внешней политики Вильфрид Йильге

В то же время эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge) отмечает, что значение подписания Украиной "формулы Штайнмайера" не стоит преувеличивать. Ведь она лишь описывает связь между проведением в Донбассе выборов, соответствующих украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ, и приданию этому региону особого статуса.

Риск, с которым связано согласие Украины с "формулой Штайнмайера", состоит в том, что Киев принимает один из элементов сложного миротворческого процесса, вырванный российской стороной из общего контекста, без того, чтобы другая сторона также взяла на себя важные обязательства, считает эксперт. Такими обязательствами могли бы, например, стать гарантии того, что структуры так называемых "народных республик" перед выборами будут распущены. "Существует опасность, что Украина окажется в процессе, при котором она пойдет на односторонние уступки, которые в конечном итоге могут нанести урон ее безопасности и суверенитету", - полагает Йильге.

Разделяют ли в правительстве Германии опасения, что применение "формулы Штайнмайера" может означать угрозу унитарному характеру украинского государства и его суверенитету на значительной части территории страны? Отвечая на такой вопрос корреспондента DW, представитель МИД ФРГ Райнер Бройль (Rainer Breul) заявил, что "формула Штайнмайера" - это только один фрагмент пазла, который еще предстоит собрать на пути к реализации минских соглашений. Остаются спорными многие другие пункты, к числу которых он отнес, в частности, "вывод посторонних войск" и восстановление украинского контроля над границей с Россией. При этом, пояснил дипломат, предстоит еще установить очередность: вначале выборы в Донбассе, а потом контроль Киева над границей или наоборот. "Так что настоящая работа только начинается", - сказал Бройль.

Выборы как условие для особого статуса Донбасса

Гведолин Зассе (Gwedolyn Sasse) - директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). "Понятие "формула" предполагает узко очерченную рамку и обязательную логику", - говорит она в интервью DW. - "Однако Штайнмайер, будучи министром иностранных дел ФРГ, никогда не формулировал свои идеи именно таким образом. Это была, скорее, попытка возродить к жизни застопорившиеся мирные переговоры, сфокусировавшись на последовательности конкретных и взаимосвязанных мер, которые требуют компромиссов как от России, так и от Украины".

Эксперт фонда "Наука и политика" Сюзан Стюарт

По мнению аналитика берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart), подписание Украиной "формулы Штайнмайера" вызывает больше вопросов, чем дает ответов, поскольку является лишь попыткой конкретизировать одно из положений минских договоренностей. "Тот факт, что, по всей видимости, было достигнуто единство относительно "формулы Штайнмайера", не означает, что теперь мы увидим реальный прогресс (в реализации миротворческого процесса в регионе. - Ред.)", - отмечает Стюарт в беседе с DW.

Если на востоке Украины состоятся выборы и эти выборы будут признаны ОБСЕ, то регион Донбасса получит особый статус, закрепленный в соответствующем законе. "Однако мы не знаем, что это за особый статус, поскольку, по словам Зеленского, определять его будет не тот закон, который существует сегодня", - подчеркивает Стюарт.

Цели Москвы и Киева в Донбассе

По мнению эксперта фонда "Наука и политика", у Москвы и Киева - разные цели на востоке Украины. "Даже если об этом не говорится открыто, позиция России состоит в том, чтобы сохранить там определенное влияние, и посредством особого статуса Донбасса в перспективе оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины", - отмечает Стюарт. - "И это, разумеется, не то, чего хочет добиться Украина путем реализации минских договоренностей в общем и "формулы Штайнмайера" в частности".

Что касается проблемы демилитаризации региона, то здесь ситуация осложняется позицией Москвы, которая утверждает, что в Донбассе нет российских военных, несмотря на то, что существует множество свидетельств обратного, указывает Стюарт. "Думаю, решения этой проблемы можно будет добиться только посредством сильного международного присутствия", - говорит она. По ее данным, работающая в Украине миссия ОБСЕ на сегодня не имеет полноценного доступа к пограничному региону. "Поэтому я не могу себе представить, как украинская сторона сможет в нынешней ситуации самостоятельно гарантировать, что вооруженные формирования исчезнут с неподконтрольных Киеву территорий", - подчеркивает эксперт.

Эксперт Фонда имени Бертельсманна Мириам Космель

Мириам Космель (Miriam Kosmehl) - эксперт по Восточной Европе Фонда имени Бертельсманна. По ее мнению, до сих пор Кремль не был готов выполнить свои обязательства по минским договоренностям, которые предусматривают вывод всех посторонних военных формирований и техники с востока Украины. "С точки зрения Кремля, существует лишь внутренняя проблема Украины, и ее нужно решать путем переговоров с так называемыми "народными республиками". Однако это не соответствует реальности", - говорит Космель в беседе с DW. - "На самом деле Кремль держит в Донецкой и Луганской областях несколько тысяч солдат, сотрудников спецслужб и наемников. Москва направляет так называемые "народные республики" и финансирует их".

Реакция ЕС на принятие "формулы Штайнмайера"

В Европейском Союзе оценивают результаты принятия Трехсторонней группой "формулы Штайнмайера" более оптимистично. Как заявила в среду, 2 октября, официальный представитель ЕС Майя Косьянчич, "результаты вчерашнего заседания Трехсторонней группы в Минске, включая так называемую "формулу Штайнмайера", - это шаг, который, как мы надеемся, приведет к дальнейшим попыткам полной реализации минских соглашений всеми сторонами. А это, в свою очередь, является ключом для достижения долгосрочного мирного решения конфликта в восточной Украине".

В то же время словацкий евродепутат из либеральной фракции Европарламента "Обновить Европу" Михал Шимечка обращает внимание на то, что проблема с "формулой Штайнмайера" состоит в том, что она "открыта для разных интерпретаций". Согласно первой, выборы в Донбассе пройдут до того, как "российские силы выйдут из Украины". Тогда, по мнению Шимечки, влияние Москвы на востоке страны закрепится надолго. "Вторая интерпретация, и это лучший путь вперед, - это когда российские силы сперва выведут из Украины. Это создаст лучшие условия для свободных и честных выборов", - поясняет евродепутат.

Представители немецкой экономики - за отмену санкций против РФ

В свою очередь, официальный представитель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Кристиан Химмигхоффен (Christian Himmighoffen) в комментарии для DW назвал принятие "формулы Штайнмайера" Трехсторонней контактной группой "важным и ободряющим шагом на пути к решению конфликта на востоке Украины".

"Это хорошая новость для людей в регионе, и она может проложить путь для экономического восстановления восточной Украины и ее реинтеграции в украинскую экономику", - заявил он. "Это улучшило бы инвестиционный климат во всей стране. Теперь немецкий бизнес ожидает от всех сторон конструктивной совместной работы", - отметил эксперт, добавив, что "этому хрупкому процессу не должны мешать такие маневры, как, например, новые санкции США в отношении России". ЕС должен поднять вопрос об отмене санкций, считает Химмигхоффен: "От пошаговой отмены санкций, которые мешают обороту товаров и производственным цепочкам, выиграли бы все стороны".

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