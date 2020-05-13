 МИД Украины был в курсе визита Козака в Берлин | Новости из Германии об Украине | DW | 14.05.2020

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Украина

МИД Украины был в курсе визита Козака в Берлин

Глава украинского дипведомства подчеркнул, что ни о каких играх за спиной Украины речь не идет. А также заявил, что Киев благодарен Берлину за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

Украина заранее знала о переговорах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в комментарии РБК-Украина в четверг, 14 мая, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, Козака приглашали на переговоры в Берлин из-за отсутствии прогресса в выполнении минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны, которая, предлагает новые инициативы, в частности, повышение уровня представительства Трехсторонней контактной группы. "Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча", - отметил глава украинской дипломатии.

Кулеба также подчеркнул, что ни о каких играх за спиной Украины речь не идет. Глава МИД также добавил, что Киев благодарен Берлину за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.

Без участия украинской стороны

Накануне стало известно, что замглавы администрации президента России и главный российский переговорщик по конфликту в Донбассе Дмитрий Козак провел в Берлине консультации с советниками канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). Козак находится в санкционном списке ЕСиз-за аннексии Крыма и конфликта в Донбассе, но, указывает "РБК-Украина", немецкая сторона пояснила, что он смог посетить Германию, поскольку для него сделали исключение из-за статуса переговорщика по Украине.

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    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

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    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

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    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

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    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

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    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

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    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

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    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


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