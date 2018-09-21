 МИД Ирана вызвал послов трех европейских стран после теракта | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.09.2018

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Мир

МИД Ирана вызвал послов трех европейских стран после теракта

В результате теракта на военном параде в Ахвазе погибли 29 человек, еще 60 ранены. Вечером после произошедшего МИД Ирана вызвал послов трех европейских стран.

Здание МИД в Тегеране

Здание МИД в Тегеране

МИД Ирана вызвал послов Великобритании, Дании и Нидерландов после теракта на военном параде в Ахвазе. Об этом сообщило вечером в субботу, 22 сентября, иранское агентство IRNA. Тегеран обвиняет европейские страны в том, что они укрывают группы, оппозиционные иранскому режиму.  "Неприемлемо, что эти группы не числятся в списке террористических организаций в Европейском Союзе только потому, что они не совершили терактов в Европе", - заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Контекст

Путин ничем не сможет помочь своему главному ближневосточному союзнику – Ирану. Кремль будет держаться в стороне от нарастающего конфликта Тегерана с США и Израилем, считает Константин Эггерт. (10.05.2018)

Тактика выжженной земли задумана не для того, чтобы вернуть доверие миллионов сирийцев, по-прежнему находящихся в Идлибе, пишет обозреватель FAZ. (10.09.2018)

Ранее в тот же день неизвестные открыли огонь по участникам военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана. По последним данным, в результате погибли 29 человек, еще 60 получили ранения. Всего нападавших было четверо, двое из них убиты, еще двое - задержаны.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", сообщает агентство ISNA. По данным Reuters, о своей причастности к произошедшему также объявила террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Государственное телевидение Ирана возложило вину на суннитских боевиков, а МИД страны - на "региональных спонсоров терроризма" и США. 

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    Блокировка Telegram и Instagram

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    Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

  • Федерика Могерини

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    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

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    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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В Иране совершен двойной теракт

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Протесты в Иране: как это было

В Иране прошли самые масштабные акции протеста с 2009 года. Демонстранты выражали недовольство ростом цен и внешней политикой властей. О том, как это было, - в галерее DW. (04.01.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт IRNA

Сайт ISNA

В Иране при нападении на участников военного парада погибли 24 человека

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