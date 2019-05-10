Миграционный кризис стал стресс-тестом для Германии: что он выявил

Наплыв беженцев в 2015 году оказался для Германии настоящим испытанием. Как справилась с ним канцлер Ангела Меркель и ее правительство, оценили в специальном докладе немецкие эксперты.
Миграционная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) получила в целом высокую оценку экспертов Немецкого фонда интеграции и миграции (SVR). Между тем некоторые из них ситуацию с приемом беженцев в Европе назвали катастрофической.
Экспертный совет, состоящий из 9 ученых различных направлений, на этой неделе представил в Берлине свой ежегодный доклад о миграции. Особое место в нем уделяется реакции на миграционный кризис 2015 года, когда Германия приняла почти 1 млн беженцев, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана.
В докладе, составляющем 200 страниц, эксперты попытались отразить все нюансы сложившейся ситуации с миграцией, отметив, что многое в Германии в этой связи может быть подвержено критике. Основными пунктами, вызвавшими критику экспертов, стал миграционный контроль и интеграция живущих в Германии беженцев.
Справилась ли Германия с миграционным кризисом
"Можно задать вопрос, готова ли Германия к следующему миграционному кризису?, - говорит Ханс Форлендер (Hans Vorländer), политолог из Технического университета в Дрездене, возглавляющий экспертную группу, готовившую доклад о миграции. - Я бы сказал, что да, готова. Сначала наплыв мигрантов вызвал шок. Эта ситуация стала для Германии стресс-тестом. Но, похоже, ФРГ хорошо справилась с этим испытанием. И сейчас более подготовлена к преодолению миграционного кризиса, нежели в 2015 году".
Одним из основных пунктов, вызвавших критику экспертов, стала интеграция живущих в Германии беженцев. С одной стороны, по данным, которые приводятся в докладе, почти треть прибывших в Германию в 2015 году беженцев до осени 2018 года нашли работу. Кроме того, как указывает социолог Кристиан Йоппке (Christian Joppke), Германия - единственная европейская страна, которой позволяет беженцам, сумевшим хорошо интегрироваться, остаться в стране и перевезти сюда свои семьи.
Но, с другой стороны, эксперты указывают на то, что в миграционном законодательстве существуют положения, изначально определяющие шансы мигрантов на получение убежища. Это означает, что те мигранты, которые прибывают в Германию из так называемых "безопасных стран", имеют меньше шансов остаться в ней, а потому практически лишены возможности устроиться на работу и попасть на интеграционные курсы. Что приводит к затягиванию процесса рассмотрения ходатайств о предоставлении им убежища.
"Мигранты с низкими шансами на получение убежища могут долгое время оставаться в стране, - констатирует Томас Бауер (Thomas Bauer), профессор экономики в Университете Бохума. И не давать им возможность интегрироваться, например, посещать языковые курсы, в долгосрочной перспективе может обойтись очень дорого. Как экономист я рассматриваю интеграционные мероприятия как инвестиции".
Экстренные меры властей Германии в миграционной политике
С 2014 года Ангела Меркель работала с двумя разными составами правительства. В период с 2015 по 2016 год, когда в страну хлынул самый большой поток беженцев, правительство вынуждено было принимать экстренные меры. Власти на местах, например, были вынуждены размещать беженцев в спортивных залах при школах, переоборудованных под временное жилье для мигрантов. В спешке принимались и различные изменения в миграционное законодательство.
После выборов в бундестаг осенью 2017 года и сложных переговоров в Германии было сформировано новое правительство, что повлекло за собой ужесточение миграционной политики. Список "безопасных стран" был расширен, процедура депортации беженцев на родину упрощена, правила, позволяющие соискателям убежища остаться в стране, ужесточены. Но, с другой стороны, Германия расширила возможности для интеграции тех, кто получил здесь убежище.
Еще один момент, на который обратили внимание эксперты, касается преступлений, совершенных как самими мигрантами, так и в отношении них. Так, в 2015 году число преступлений, совершенных на почве ненависти к мигрантам, выросло вдвое по сравнению с 2014 годом. Но в 2017 году, когда миграционный поток уменьшился, вновь снизилось. В то время как число преступлений, вероятно, совершенных мигрантами, наоборот выросло.
Какая ситуация сложилась в ЕС
Ситуацию с беженцами на уровне ЕС политолог Петра Бендель (Petеr Bendel) из Университета Эрланген-Нюрнберг считает катастрофической. Прежде всего она указывает на отсутствие общих стандартов в миграционной системе и существенные различия в миграционном законодательстве. Во всех странах, где мигранты подают прошение о предоставлении убежища, разные правила, признает он. И от них зависит, предоставляют человеку убежище или нет.
Общеевропейской проблемой стала тема создания транзитных центров для беженцев. Эта инициатива министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) должна была ускорить процедуру предоставления убежища и депортацию тех, чьи ходатайства были отклонены.
Предложения создать подобные центры за пределами ЕС вызвали жесткую критику. Но и внутри Германии о транзитных центрах чаще говорят в негативном ключе. Прежде всего критическое отношение вызывают условия, в которых находятся мигранты в этих центрах.
В транзитных центрах AnkER (название составлено из первых немецких букв трех слов: прибытие, решение, высылка на родину. - Ред.) мигранты находятся с момента прибытия и до того, как решится вопрос, могут ли они остаться в Германии или вынуждены покинуть страну. При этом свобода передвижения соискателей убежища ограничена.
В каждом из центров могут пребывать до 1500 мигрантов. При транзитных центрах постоянно находятся сотрудники Федерального ведомства по делам иностранцев (BAMF), агентства по трудоустройству и других госструктур, связанных с процедурой предоставления убежища.
Петра Бендель, один из авторов доклада, посетила несколько таких центров и убеждена, что не нужно создавать новые подобные учреждения. Бендель задается вопросом, насколько соблюдаются права человека в транзитных центрах, где долгое время значительному числу людей приходится жить на небольшой территории. Другим проблемным вопросом является то, могут ли дети, живущие в таких центрах, посещать обычные школы.
Даниэль Тим (Daniel Thym), эксперт-правовед, отмечает, что тема транзитных центров в последнее время вызвала бурные дебаты в СМИ. И это, в свою очередь, привело к тому, что правительство Меркель усиленно работает над проблемой беженцев и, судя по всему, все делает правильно.
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