Миграционный кризис стал стресс-тестом для Германии: что он выявил

Миграционная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) получила в целом высокую оценку экспертов Немецкого фонда интеграции и миграции (SVR). Между тем некоторые из них ситуацию с приемом беженцев в Европе назвали катастрофической.

Экспертный совет, состоящий из 9 ученых различных направлений, на этой неделе представил в Берлине свой ежегодный доклад о миграции. Особое место в нем уделяется реакции на миграционный кризис 2015 года, когда Германия приняла почти 1 млн беженцев, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана.

В докладе, составляющем 200 страниц, эксперты попытались отразить все нюансы сложившейся ситуации с миграцией, отметив, что многое в Германии в этой связи может быть подвержено критике. Основными пунктами, вызвавшими критику экспертов, стал миграционный контроль и интеграция живущих в Германии беженцев.

Справилась ли Германия с миграционным кризисом

"Можно задать вопрос, готова ли Германия к следующему миграционному кризису?, - говорит Ханс Форлендер (Hans Vorländer), политолог из Технического университета в Дрездене, возглавляющий экспертную группу, готовившую доклад о миграции. - Я бы сказал, что да, готова. Сначала наплыв мигрантов вызвал шок. Эта ситуация стала для Германии стресс-тестом. Но, похоже, ФРГ хорошо справилась с этим испытанием. И сейчас более подготовлена к преодолению миграционного кризиса, нежели в 2015 году".

Ханс Форлендер

Одним из основных пунктов, вызвавших критику экспертов, стала интеграция живущих в Германии беженцев. С одной стороны, по данным, которые приводятся в докладе, почти треть прибывших в Германию в 2015 году беженцев до осени 2018 года нашли работу. Кроме того, как указывает социолог Кристиан Йоппке (Christian Joppke), Германия - единственная европейская страна, которой позволяет беженцам, сумевшим хорошо интегрироваться, остаться в стране и перевезти сюда свои семьи.

Но, с другой стороны, эксперты указывают на то, что в миграционном законодательстве существуют положения, изначально определяющие шансы мигрантов на получение убежища. Это означает, что те мигранты, которые прибывают в Германию из так называемых "безопасных стран", имеют меньше шансов остаться в ней, а потому практически лишены возможности устроиться на работу и попасть на интеграционные курсы. Что приводит к затягиванию процесса рассмотрения ходатайств о предоставлении им убежища.

"Мигранты с низкими шансами на получение убежища могут долгое время оставаться в стране, - констатирует Томас Бауер (Thomas Bauer), профессор экономики в Университете Бохума. И не давать им возможность интегрироваться, например, посещать языковые курсы, в долгосрочной перспективе может обойтись очень дорого. Как экономист я рассматриваю интеграционные мероприятия как инвестиции".

Экстренные меры властей Германии в миграционной политике

С 2014 года Ангела Меркель работала с двумя разными составами правительства. В период с 2015 по 2016 год, когда в страну хлынул самый большой поток беженцев, правительство вынуждено было принимать экстренные меры. Власти на местах, например, были вынуждены размещать беженцев в спортивных залах при школах, переоборудованных под временное жилье для мигрантов. В спешке принимались и различные изменения в миграционное законодательство.

Глава МВД Хорст Зеехофер добился ужесточения миграционной политики Германии

После выборов в бундестаг осенью 2017 года и сложных переговоров в Германии было сформировано новое правительство, что повлекло за собой ужесточение миграционной политики. Список "безопасных стран" был расширен, процедура депортации беженцев на родину упрощена, правила, позволяющие соискателям убежища остаться в стране, ужесточены. Но, с другой стороны, Германия расширила возможности для интеграции тех, кто получил здесь убежище.

Еще один момент, на который обратили внимание эксперты, касается преступлений, совершенных как самими мигрантами, так и в отношении них. Так, в 2015 году число преступлений, совершенных на почве ненависти к мигрантам, выросло вдвое по сравнению с 2014 годом. Но в 2017 году, когда миграционный поток уменьшился, вновь снизилось. В то время как число преступлений, вероятно, совершенных мигрантами, наоборот выросло.

Какая ситуация сложилась в ЕС

Ситуацию с беженцами на уровне ЕС политолог Петра Бендель (Petеr Bendel) из Университета Эрланген-Нюрнберг считает катастрофической. Прежде всего она указывает на отсутствие общих стандартов в миграционной системе и существенные различия в миграционном законодательстве. Во всех странах, где мигранты подают прошение о предоставлении убежища, разные правила, признает он. И от них зависит, предоставляют человеку убежище или нет.

Один из транзитных центров для мигрантов, расположенный в Баварии

Общеевропейской проблемой стала тема создания транзитных центров для беженцев. Эта инициатива министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) должна была ускорить процедуру предоставления убежища и депортацию тех, чьи ходатайства были отклонены.

Предложения создать подобные центры за пределами ЕС вызвали жесткую критику. Но и внутри Германии о транзитных центрах чаще говорят в негативном ключе. Прежде всего критическое отношение вызывают условия, в которых находятся мигранты в этих центрах.

В транзитных центрах AnkER (название составлено из первых немецких букв трех слов: прибытие, решение, высылка на родину. - Ред.) мигранты находятся с момента прибытия и до того, как решится вопрос, могут ли они остаться в Германии или вынуждены покинуть страну. При этом свобода передвижения соискателей убежища ограничена.

В каждом из центров могут пребывать до 1500 мигрантов. При транзитных центрах постоянно находятся сотрудники Федерального ведомства по делам иностранцев (BAMF), агентства по трудоустройству и других госструктур, связанных с процедурой предоставления убежища.

Петра Бендель, один из авторов доклада, посетила несколько таких центров и убеждена, что не нужно создавать новые подобные учреждения. Бендель задается вопросом, насколько соблюдаются права человека в транзитных центрах, где долгое время значительному числу людей приходится жить на небольшой территории. Другим проблемным вопросом является то, могут ли дети, живущие в таких центрах, посещать обычные школы.

Даниэль Тим (Daniel Thym), эксперт-правовед, отмечает, что тема транзитных центров в последнее время вызвала бурные дебаты в СМИ. И это, в свою очередь, привело к тому, что правительство Меркель усиленно работает над проблемой беженцев и, судя по всему, все делает правильно.

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