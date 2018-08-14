Миграционный кризис: путь африканцев в глубь ЕС лежит через Испанию

Около 30 тысяч иммигрантов из Африки нелегально пересекли с начала года границу Испании, сообщило во вторник, 14 августа, испанское Министерство внутренних дел. Это в два раза больше, чем за весь 2017 год. По данным МВД, с минувшего июня Испания вышла по приему африканцев на первое место среди стран Южной Европы, обогнав Грецию и Италию.

Впрочем, отмечает МВД, для подавляющего большинства выходцев из Африки Испания является лишь "мостом" в Европу. Их дальнейший путь лежит в Германию, Великобританию, Францию, Бельгию и скандинавские страны: в этих странах условия приема мигрантов лучше, чем в Испании, и есть больше шансов найти работу.

Обитатель приемника для иммигрантов

Али собирается обосноваться в Германии

Али, 26-летний уроженец Нигера, уже месяц живет в Центре временного размещения иностранцев, расположенном в мадридском районе Алуче. Али рассказал DW, что ему разрешают выходить в город, чем он и пользуется, чтобы подработать: помогает покупателям супермаркетов погрузить в машину покупки или донести продукты до дома. Таким образом в день он может заработать до 20 евро. В Алуче все бесплатно, но деньги нужны на будущее - для поездки в Германию, где Али надеется обосноваться.

Добирался до Испании африканец 3 месяца. За это время все его сбережения и деньги, одолженные у родни, - у Али на родине остались 11 братьев и сестер - закончились. В Марокко, к примеру, сначала пришлось заплатить полиции, а потом морским перевозчикам. В Испанию Али приплыл нелегально - на баркасе с еще 20 иммигрантами. Их сразу же задержали и разместили под охраной в палаточном лагере. И лишь через несколько дней иммигранта отправили в Мадрид. Испанским властям он заявил, что является "жертвой межплеменной вражды", а посему нуждается в убежище. "Я сказал неправду, ведь человеку, который признался бы, что просто хочет жить в Европе, остаться здесь легально никогда не позволят", - резюмировал Али.

Вернуть нельзя оставить

Обитателей приемника в Алуче опекает католическая гуманитарная организация Pueblos Unidos ("Объединенные народы"). Ее адвокат Магдалена Фернандес оформила прошение Али. Но надежд на получение статуса беженца у него практически нет, призналась юрист в беседе с DW. Дело в том, что "убежище под тем или иным веским предлогом просят тысячи африканцев, но представляют его единицам - лишь тем, кто может чем-то подтвердить свои слова". Так что Али, скорее всего, получит уведомление о необходимости добровольно вернуться на родину. Принудительно выслать его нельзя: с Нигером у Испании нет соответствующего соглашения.

Центр временного размещения иностранцев в мадридском районе Алуче

Африканец возвращаться не собирается, а посему станет нелегалом, считает Фернандес. В таком качестве в Испании, по ее мнению, он в лучшем случае сможет подрабатывать, по-прежнему помогая покупателям супермаркетов или занимаясь уличной торговлей в Мадриде, - мэрия пока что закрывает глаза на подобный незаконный промысел иммигрантов. Другой возможности найти работу нет. В стране продолжается экономический кризис, уровень безработицы высок, так что помощь иммигрантам государство оказывать не может, да и взять нелегала на работу никто не осмеливается - за это работодателей жестко наказывают, отметила адвокат, добавив, что "хорошо понимает желание Али отправиться в другую страну".

Когда родину лучше не вспоминать

DW удалось поговорить с еще тремя африканцами - обитателями приемника в Алуче. Кто-то из них добирался до Испании, как Али, морем, кому-то удалось перебраться через наземную границу и попасть с территории Марокко в испанский анклав - Сеуту, а оттуда в Мадрид. "Землей обетованной" для себя двое считают Бельгию, третий - Францию. Все они наотрез отказались назвать и властям, и корреспонденту DW свое гражданство - мол, забыли "от избытка переживаний на пути к заветной мечте".

Уличные продавцы-африканцы на улицах Мадрида

Подобную "наивную забывчивость" адвокат Фернандес объясняет опасением быть высланными. "Забывают родину" обычно выходцы из тех государств, которые имеют с Испанией договоры об экстрадиции. Ну, а если страна неизвестна, то и высылать некуда. На проведение расследования у испанцев нет ни времени, ни средств. Так что настроение у африканцев-обитателей Алуче приподнятое: они уже в Европе и скоро, когда их отпустят из приемника, смогут попытать счастья в одной из стран ЕС.

Тревожная ситуация

Менее оптимистично настроен представитель испанского МВД. В беседе с DW он назвал тревожной ситуацию вокруг африканцев в Испании. Нынешнее увеличение миграционного потока в страну МВД объясняет рядом факторов. Это, в первую очередь, затяжная засуха в районе Сахеля - в Сенегале, Мавритании, Буркина Фасо, Нигере, Чаде и Мали. Она увеличила уровень нищеты в этих и без того беднейших странах.

Кроме того, закрылся маршрут из Ливии в Италию: итальянцы больше не принимают иммигрантов. И, наконец, еще один фактор - это послабление миграционной политики в самой Испании после прихода к власти летом этого года левого правительства Испанской социалистической рабочей партии. Теперь, к примеру, в той же Сеуте силовикам запретили высылать иммигрантов сразу после пересечения ими границы - без пребывания в приемнике и письменного решения судебных властей по каждому из них.

По данным испанского МВД, сейчас в Марокко находятся более 50 тысяч африканцев, желающих перебраться в Европу. Их число постоянно растет. Множатся и мафиозные группировки, занимающиеся незаконной переброской людей на Иберийский полуостров. Тем временем пункты приема иностранцев переполнены по всей стране - средств на их содержание не хватает. Не хватает и персонала для работы с вновь прибывающими. В создавшейся ситуации представитель МВД возлагает надежды на расширение помощи Евросоюза, учитывая, что 95 процентов африканцев используют Испанию лишь для транзита в другие страны ЕС.

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