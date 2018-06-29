 Мигранты перевели из Германии почти 18 миллиардов евро | Новости из Германии о Германии | DW | 02.07.2018

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Германия

Мигранты перевели из Германии почти 18 миллиардов евро

Общая сумма денежных переводов из Германии за 10 лет выросла на 6,5 млрд евро. Германия входит в число стран с самым большим количеством переводов.

Офис для перевода денег (фото из архива)

Офис для перевода денег (фото из архива)

Сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют своим родственникам в другие страны, существенно возросла. В 2016 году около 17,7 миллиардов евро было переведено из Германии в страны происхождения мигрантов, что на 6,5 миллиардов больше, чем в 2007 году. Как сообщила газета Die Welt, Германия вошла в число стран, откуда осуществляется больше всего переводов. Выше ФРГ в этом списке стоят только США, Саудовская Аравия и Швейцария.

Контекст

После аннексии Крыма весной 2014 года число украинских трудовых мигрантов в России стало сокращаться. Снизился и объем денежных переводов, поступающих из России на Украину. (01.09.2016)

Казахстанские власти выделили средства для возведения лагерей для беженцев. При этом конкретных планов строительства пока нет, равно как и потребности в них, говорят эксперты. (16.03.2016)

Правительство Германии оценивает большое количество денежных переводов как "стимулирующее развитие", поскольку деньги в результате оказываются у людей в развивающихся странах. К 2030 году намечено сократить порой очень высокие издержки по переводам до уровня менее чем три процента.

Представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier) высказал подозрение, что получатели социальных пособий в Германии часть своих денег также отправляют родственникам в страны происхождения. Фронмайер подчеркнул, что развитие в других странах не может проводиться за счет немецкой социальной системы. АдГ потребовала запретить мигрантам переводить в другие страны деньги из своих пособий. В партии  "Союз-90"/ "зеленые" считают при этом, что денежные переводы вносят свой вклад и в борьбу с причинами массовой миграции. "Беженцы дают жизненные перспективы людям в своих странах, тем самым удерживая их от опасного мигрантского пути в Европу", - заявил представитель "зеленых" Уве Кекериц (Uwe Kekeritz),

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    Автор: Ирина Филатова


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