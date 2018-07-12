 Мечты о футбольной карьере, или Как нигерийцев обманом завлекают на ЧМ-2018 | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.07.2018

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Россия

Мечты о футбольной карьере, или Как нигерийцев обманом завлекают на ЧМ-2018

Нигерийские мошенники обещают соотечественникам карьеру профессиональных футболистов в России. Но по приезде в Москву иностранцы оказываются на улице без средств к существованию.

Обманутые нигерийцы в России

Обманутые нигерийцы в России

Два брата из Нигерии предпочитают не называть своих имен. Им стыдно, ведь они стали жертвами мошенников. В нигерийском мегаполисе Лагос их соотечественники пообещали братьям карьеру профессиональных футболистов в России. Если же им это не удастся, то молодые люди обязательно смогут найти здесь другую высокооплачиваемую работу, утверждали посредники.

Спортивная карьера - об этом можно только мечтать! Братья, игравшие до этого в местных любительских клубах, недолго думая, согласились. Оба прибыли в Россию по паспорту болельщика - так называемому Fan ID, который оформляется после приобретения билетов на футбольные матчи и с которым фанаты могут въехать на территорию РФ без визы. Документ действует в период проведения ЧМ-2018 .

Ложные обещания, жестокое разочарование

Многоэтажки в спальном районе на окраине Москвы

Братья из Нигерии живут в хостеле в спальном районе на окраине Москвы

Однако по прибытии в Москву братья поняли, что им не удастся осуществить свои мечты. "Мы звонили по номеру, которые нам дали в Нигерии, но там никто не отвечал", - рассказывает младший брат. Оба поселились в гостинице, но через три дня у них кончились деньги. Иностранцы обратились за помощью в нигерийское посольство, однако получили отказ. "Тогда мы пошли в мечеть", - вспоминает младший брат. Там их накормили обедом, но переночевать не разрешили: братьям не оставалось ничего другого, кроме как спать в московских парках.

В одну из первых ночей у них украли чемодан, после чего они снова отправились в посольство. На этот раз один из сотрудников дал им номер телефона "Альтернативы" - российского общественного волонтерского движения против рабства. Там им действительно помогли: обманутых нигерийцев разместили в хостеле на окраине Москвы. Его владельцы Мурат Харсиев и Дониёр Тагиев согласились приютить братьев бесплатно. "Я знаю, как себя чувствует человек в чужой стране, у которого нет денег и которому здесь не рады", - рассказывает Мурат Харсиев. У него у самого за спиной чеченская война в 1990-х, бегство и преследования. Сейчас он занимается бизнесом в Москве. Вместе с Даниёром Тагиевым из Самарканда помогает мусульманам, оказавшимся в тяжелом положении.

Ни визы, ни денег, ни разрешения на работу

Центр выдачи паспорта болельщика

Паспорт болельщика позволяет иностранцу находиться в РФ без визы

Между тем братья - отнюдь не единственные нигерийцы, которых обманом заманили в Россию. В офисе "Альтернативы" в центре Москвы сейчас находятся еще четыре их соотечественника. В Лагосе им тоже пообещали спортивную карьеру в России и помогли оформить паспорт болельщика. Они благодарны за то, что "Альтернатива" оплатила им проживание в гостинице - по крайней мере, на несколько дней.

"К сожалению, мы не в состоянии помочь всем", - сетует координатор движения "Альтернатива", 32-летняя Юлия Силуянова. По ее словам, с начала ЧМ-2018 к ней ежедневно обращаются граждане Нигерии: в посольстве им не оказывают никакой помощи и лишь передают номер организации. Как отмечает один из присутствующих нигерийцев, ему стыдно за диппредставительство своей страны. "Я такого не ожидал", - говорит мужчина.

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Юлия Силуянова полагает, что в организацию обращается лишь небольшое количество обманутых нигерийцев. По ее оценкам, жертвами мошенников могли стать порядка 200 человек. "Многие все еще надеются стать профессиональными футболистами или найти работу", - поясняет активистка.

Однако остаться в России иностранцы не могут: паспорт болельщика позволяет им находиться на территории страны лишь в статусе футбольного фаната, а после чемпионата их могут депортировать. Положение нигерийцев осложняет и тот факт, что многие из них обзавелись фальшивыми обратными авиабилетами. Даже если они захотят вернуться домой, у них нет на это денег, резюмирует Силуянова.

Впрочем, до 25 июля выдворить их никто не сможет: в этот период действует паспорт болельщика. Однако по завершении ЧМ-2018 нигерийцам все же придется покинуть страну.

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    Автор: Ефим Шуман


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