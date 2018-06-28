Месяц "делу Бабченко": ясности в расследовании СБУ не добавилось

Резонансную "спецоперацию" с имитацией убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко месяц назад, 29 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) оправдывала необходимостью раскрытия таким способом террористической сети, управляемой чуть ли не из самого Кремля. Наблюдатели отмечают, что за истекший месяц следствие пока так и не представило убедительных доказательств этой версии.

По данным СБУ, официальными подозреваемыми по "делу Бабченко" в настоящее время являются трое украинских граждан. Следствие считает, что все они играли конкретные роли в организации и подготовке покушения на Аркадия Бабченко, а также, вероятно, на других известных журналистов и общественных деятелей из так называемого "списка 47-ти". СБУ и военная прокуратура квалифицируют эти действия как подготовку терактов.

Три подозреваемых по "делу Бабченко"

Первым подозреваемым в организации покушения на Бабченко назвали Бориса Германа - он, как утверждает следствие, получал из России деньги и указания по подготовке убийств, беспорядков и терактов в Украине. И именно он нанял для убийства Бабченко волонтера Алексея Цымбалюка, который и рассказал об этих планах СБУ, а сейчас проходит по делу как свидетель.

Борис Герман в суде, 31 мая

Имя второго подозреваемого - Вячеслав Пивоварник. Это давний бизнес-партнер Германа, который, по информации следствия, обеспечивал связь с российскими спецслужбами и передавал деньги. Сейчас Пивоварник объявлен в розыске, а находится, вероятно, в России. Подозрение в организации терактов ему вынесли заочно.

Третьего подозреваемого СБУ до сих пор называет "гражданином Т.", хотя он был задержан еще в середине июня и сейчас находится под стражей. Его СБУ считает командиром диверсионной группы, которая, по данным следствия, в Ростове-на Дону получила инструктаж по организации будущих терактов и убийств в Украине по заказу Пивоварника.

Бориса Герман: агент контрразведки или оружейник?

Борис Герман сразу после задержания назвал себя в суде агентом украинской контрразведки, добавив, что общался с заказчиками и исполнителем "убийства" Бабченко исключительно с целью разоблачения сети российских агентов в Украине. До сих пор Герман не отказался от этих показаний. А при рассмотрении в апелляционном суде публично раскрыл еще и контактные данные своего куратора из контрразведки - человека по имени Дмитрий с позывным "Дитрих". Герман рассказал, что был знаком с "Дитрихом" последние несколько лет и полностью доверял ему - впрочем, настоящей фамилии и точной должности или звания куратора он не знает.



Евгений Солодко

Адвокат Германа Евгений Солодко сообщил, что пытается установить личность "Дитриха", изучая записи камер наблюдения в двух киевских ресторанов, где его подзащитный, как он утверждает, встречался с "Дитрихом". В то же время прокуратура уже предоставила суду справку из СБУ, в которой сказано, что Борис Герман никогда не был штатным агентом спецслужбы и не обращался к ней с информацией о готовящемся преступлении. На данный момент у DW нет подтверждений того, что Борис Герман сотрудничал с украинскими спецслужбами.

У помощника двух депутатов, сына влиятельного в еврейской общине Киева юриста Льва Германа Бориса, на первый взгляд, имидж представителя среднего бизнеса, ведущего дела в разных сферах. Хотя многие знакомые подозреваемого не забывают подчеркнуть его почти фанатичное увлечение оружием. Именно оно привело Германа на предприятие "Шмайсер", которое сначала занималось выпуском травматических пистолетов, а с 2016 года пыталось переориентироваться на массовый выпуск учебных патронов.

Бывший замначальника налоговой службы Киева Валерий Павлюк обвиняет Германа в подделке протокола общего собрания акционеров "Шмайсера", в результате чего Павлюк потерял 40-процентную долю в компании. Отставной налоговик характеризует Германа как опасного авантюриста и заявляет, что тот хвастался связями в зоне боевых действий в Донбассе, которые позволяли ему бесконтрольно привозить из восточной Украины оружие и боеприпасы.

В суде Борис Герман действительно подтвердил, что по заказу из России готовил тайники с оружием, но занимался этим он под контролем украинской контрразведки. Адвокат Евгений Солодко заверяет, что его клиент неоднократно пытался рассказать СБУ о местонахождении этих тайников, а следствие игнорировало эту информацию.

Закарпатский сотрудник "фонда Путина"

Вячеслава Пивоварника СБУ объявила в розыск через две недели после того, как Герман публично назвал его своим контактом в таинственном "фонде Путина", который, по его словам, и финансировал беспорядки в Украине. Адвокат Евгений Солодко неоднократно приводил факт объявления Пивоварника в розыск как пример сотрудничества своего подзащитного со следствием, которое до этого не знало, кто именно в России заказал убийство Бабченко.

34-летний закарпатец Вячеслав Пивоварник, судя по информации из соцсетей, действительно находится сейчас России. Однако найти его и получить комментарий вот уже месяц не удается ни спецслужбам, ни журналистам. Родственники Пивоварника из Закарпатья, с которыми удалось связаться DW, заявили, что не общались с ним уже несколько лет. Единственным источником информации про Пивоварника остается Борис Герман.

Аркадий Бабченко после "воскрешения" с главой СБУ Грицаком и генпрокурором Украины Луценко

На последнем судебном заседании он заявил журналистам, что его бизнес-партнер и вероятный соорганизатор преступления длительное время для нужд СБУ занимался незаконными операциями по переводу безналичных средств в наличные и обратно. По словам Германа, для этого Пивоварник активно использовал печать "Союза ветеранов СБУ". Переехав в Россию, Пивоварник, как утверждает Герман, продолжал заниматься такими же операциями и для российских спецслужб и именно так стал распорядителем средств, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. В СБУ эту информацию не комментируют.

В пользу этой версии может свидетельствовать сотрудничество Пивоварника в 2010-2012 годах с Институтом геополитических и экономических исследований - организацией, созданной бывшим зампредседателя СБУ Александром Скипальским (занимал должность в 1997-1998 и 2007 годах). Скипальский также является соучредителем нескольких ветеранских организаций работников спецслужб, в частности "Союза офицеров Украины". Впрочем, в разговоре с российским бюро "Радио Свобода" он не смог вспомнить Пивоварника.

Рейс из Ростова в Киев и его пассажиры

По словам Германа, до заказа "убийства" Бабченко он неоднократно передавал деньги, которые поступали ему от Пивоварника, различным лицам, информируя обо всем своего куратора-контрразведчика "Дитриха". "За деньгами потом приходили самые разные люди - какие-то бизнесмены, политики, бандиты, будто бы из 1990-х", - рассказывал подозреваемый в суде журналистам.

СБУ же обращает внимание на другое. По данным следствия, по просьбе Пивоварника Герман в мае купил трем жителям города Черкассы авиабилеты из Ростова-на Дону в Киев с пересадками в Москве и Стамбуле. СБУ узнала об этом факте, получив доступ к телефону Бориса Германа, который он добровольно разблокировал для следователей. В спецслужбе называют пассажиров рейса из Ростова в Киев диверсионной группой, которая приезжала для инструктажа по поводу будущих терактов в Украине. В середине июня по запросу следователей суд арестовал на два месяца "гражданина Т.", который, по данным СБУ, является командиром этой группы.

По информации DW, речь идет о 40-летнем Тарасе Стельмашенко. Он и его спутники имеют тесные связи с черкасской организованной преступной группировкой "Торпеды". Впрочем, Герман даже не может вспомнить фамилий тех, кто прилетал из Ростова в Киеве. "Славик Пивоварник просто прислал мне копии паспортов трех человек, которым нужно купить билеты. А я переслал их своему секретарю, который билетами занимается, и все. Ни о каких диверсиях в этой переписке речь не шла", - объяснил Герман журналистам в суде.

Что будет дальше с "делом Бабченко"?

В течение последнего месяца DW неоднократно обращалась к СБУ с запросами. В ответах на них подчеркивалась необходимость соблюдать тайну следствия. "Вся разрешенная следователями для обнародования информация" будет объявляться на брифингах, сообщали в СБУ. Число прошедших брифингов можно пересчитать по пальцам одной руки. На них действительно раскрывается определенная информация, но доказательства ее подлинности вызывают у наблюдателей сомнения.

В чем именно выражается "след Кремля" в этом деле? Кто из России заказал убийство Бабченко, имитацией которого СБУ ввела в заблуждение весь мир? Удастся ли установить личность загадочного "Дитриха"? Был ли он штатным офицером спецслужб, который тщательно скрывает агентурное дело Германа? Удастся ли установить местонахождение Пивоварника, который, видимо, залег на дно и никак не комментирует обвинения в свой адрес? Можно ли добиться его экстрадиции из России? Вопросов более чем достаточно.

Между тем понемногу затихает и нашумевшая история с "списком 47-ми" - в нем известные журналисты, писатели и общественные деятели, которые, по данным СБУ, были целями "заказных Кремлем" убийств в Украине. 25 июня глава СБУ Василий Грицак заверил, что большинство фигурантов этого списка находятся под круглосуточной охраной. Впрочем, как выяснила DW, некоторым журналистам охрану даже не предлагали. А обозреватель издания "Новое время" Иван Яковина, например, вообще три недели не мог попасть на допрос в СБУ из-за своего российского гражданства.

DW продолжает следить за ходом расследования.

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