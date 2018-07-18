 Места на кладбище в Баварии разыграли в лотерею | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.07.2018

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Культура и стиль жизни

Места на кладбище в Баварии разыграли в лотерею

В городке Берхтесгаден в Верхней Баварии 18 июля началась лотерея, в которой разыгрывают места на кладбище. На 200 мест - 280 претендентов. Кто стал обладателем заветного выигрыша?

Кладбище в Берхтесгадене

Кладбище в Берхтесгадене

О нехватке мест на кладбищах в Германии вообще-то говорить не приходится. По крайней мере, в больших городах их больше , чем достаточно. Но старое кладбище в Берхтесгадене (Berchtesgaden), небольшом городке в Верхней Баварии, можно считать исключением из правила. Желающих найти здесь свое последнее пристанище больше, чем мест для могил.

Перед городскими властями эта ситуация поставила непростую задачу: распределить существующие места как можно более справедливо. Поэтому было принято решение устроить лотерею, которая и должна решить, кто именно из 280 претендентов - коренных жителей городка - получит право быть захороненным именно здесь. Разыгрывались 200 мест.  140 из них предназначены для погребения в гробу, а 60 – для захоронения урны с прахом.

Красивый вид недалеко от дома

Розыгрыш лотереи прошел в среду, 18 июля, в местном конгресс-центре. Те места на кладбище, которые по тем или иным причинам считаются самыми хорошими, были разыграны в первую очередь. Как сообщает информационное агентство dpa, на лотерее в Берхтесгадене первой обладательницей места под могилу стала Зиглинда Скриван (Sieglinde Skriwan). Ей 53 года, место на кладбище предназначается для нее самой и ее мужа. Супруги Скриван выбрали для своей могилы место в самом центре кладбища, в красивом месте, под деревом.

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Всего на этом кладбище, которое существует больше трехсот лет, 1500 мест. Помимо Старого кладбища в самом Берхтесгадене, есть еще одно, за пределами городка. Но до него дольше и труднее добираться, что, конечно, является важным фактором для членов семей умерших, которые посещают могилы родственников и ухаживают за ними.

Лотерея в Берхтесгадене привлекла к себе внимание далеко за пределами Баварии. Оливер Виртман (Oliver Wirthmann), директор куратория "Культура погребения в Германии" и представитель Федерального объединения похоронных бюро, в интервью dpa подчеркнул, что не знает других случаев, когда городские власти устраивали бы подобные лотереи.

Кстати, победителям лотереи придется еще заплатить за вожделенное место на кладбище немалые деньги. В разных городах Германии цены на места на кладбище разные. В Берхтесгадене одно место на десятилетний период стоит от 550 до 760 евро.

Как освобождаются места на кладбище

Кладбища в Германии время от времени закрывают для новых захоронений. Старое кладбище в Берхтесгадене было закрыто в 1972 по 1986 годы. Да и после этого на нем разрешалось хоронить своих близких только тем, у кого уже были похоронены здесь родные. Но поскольку постепенно места освободились, было принято решение открыть кладбище для новых погребений.

Места освобождаются, когда выходит срок аренды того или иного места, и за могилой никто не ухаживает. Так, например, на Старом кладбище в Берхтесгадене похоронен известный в свое время публицист Дитрих Экарт (Dietrich Eckart). Экарт был сторонником национал-социализма. За его могилой родственники больше не ухаживают. Теперь город будет решать вопрос, освободить ли место, перезахоронив его прах. Но это уже после лотереи.

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