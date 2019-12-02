Месси, Лионель

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Став шестикратным обладателем "Золотого мяча", нападающий "Барселоны" Лиональ Месси обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, имеющего пять таких наград.
Завоевав самый престижный индивидуальный футбольный трофей, хорватский футболист прервал десятилетнюю гегемонию Роналду и Месси.
Матч между сборными Аргентины и Израиля должен был пройти в Иерусалиме 9 июня. Решение о его отмене принято после угроз и протестов футбольных организаций палестинцев.
Роналду догнал Месси - оба теперь пятикратные обладатели "Золотого мяча". С 2008 года эту награду не смог получить ни один футболист кроме них.
"Барселона" объявила о намерении продлить договор со своим лучшим форвардом еще летом. Сумма отступных, согласно контракту, составляет 700 млн евро.
УЕФА назвал 10 главных кандидатов на титул лучшего игрока Европы 2017 года. Победителя объявят 24 августа в Монако.
Прокуратура Барселоны готова к тому, чтобы футболист выплатил штраф в 250 тысяч евро. Окончательное решение должен принять суд. Месси был приговорен к 21 месяцу тюрьмы в 2016 году.
Афганский мальчик, ставший знаменитостью в интернете, встретился со своим кумиром Лионелем Месси.
Футболист "Барселоны" Лионель Месси и его отец приговорены судом в Испании к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Срок заключения может быть условным, а вот штраф - реальный.
Турция отказалась возместить России ущерб за сбитый Су-24. Немецкие политики подали жалобу в суд на Эрдогана: его обвиняют в военных преступлениях. Футбольные болельщики в Исландии ликуют после победы над Англией.
Франция и Германия берут инициативу в свои руки после решения Великобритании выйти из Евросоюза. Мировые цены на нефть в понедельник продолжили падение. В Китае испытали на прочность мост со стеклянным полом.
Звезда мирового футбола Лионель Месси неожиданно объявил, что он покидает аргентинскую команду. Он сообщил о своем решении после того, как Аргентине вновь не удалось завоевать Кубок Америки.
Отец и сын Месси обвиняются в уклонении от уплаты налогов через создание цепочки компаний. По версии следствия, с 2007 по 2009 год они утаили от налоговых органов около 4,1 млн евро.
Журналисты обнаружили офшорные фирмы, которые созданы или используются известными спортсменами и функционерами. Вопрос теперь в том, являются ли их действия незаконными.
Реакцию в России и последствия "Панамских досье" для РФ комментирует для DW Константин Эггерт. Он также указывает на отличия этих документов от WikiLeaks и разоблачений Сноудена.
В борьбе за "Золотой мяч" аргентинец Месси превзошел главного конкурента последних лет - форварда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также одноклубника по "Барселоне" Неймара.
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