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Месси, Лионель

Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with the Ballon d'Or award REUTERS/Christian Hartmann

Лионель Месси получил "Золотой мяч" в шестой раз в карьере 02.12.2019

Став шестикратным обладателем "Золотого мяча", нападающий "Барселоны" Лиональ Месси обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, имеющего пять таких наград.
Soccer Football - 63rd Ballon d'Or - The Grand Palais, Paris, France - December 3, 2018 Real Madrid's Luka Modric with the Ballon d'Or award REUTERS/Benoit Tessier

Лука Модрич получил "Золотой мяч" 03.12.2018

Завоевав самый престижный индивидуальный футбольный трофей, хорватский футболист прервал десятилетнюю гегемонию Роналду и Месси.
Argentina's Lionel Messi during their 2018 FIFA World Cup qualifier football match against Chile at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina, on March 23, 2017. / AFP PHOTO / EITAN ABRAMOVICH (Photo credit should read EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images)

Аргентина отменила футбольный матч с Израилем в Иерусалиме 06.06.2018

Матч между сборными Аргентины и Израиля должен был пройти в Иерусалиме 9 июня. Решение о его отмене принято после угроз и протестов футбольных организаций палестинцев.
13.09.2017+++ Soccer Football - Champions League - Real Madrid vs Apoel Nicosia - Santiago Bernabeu Stadium, Madrid, Spain - September 13, 2017 Real Madrid’s Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal REUTERS/Sergio Perez

Роналду в пятый раз стал обладателем "Золотого мяча" 07.12.2017

Роналду догнал Месси - оба теперь пятикратные обладатели "Золотого мяча". С 2008 года эту награду не смог получить ни один футболист кроме них.
BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 12: Lionel Messi (C) of Barcelona celebrates during the UEFA Champions League match between FC Barcelona and Juventus FC at Camp Nou Stadium in Barcelona, Spain on September 12, 2017. Albert Llop / Anadolu Agency |

Месси продлил договор с футбольным клубом "Барселона" 25.11.2017

"Барселона" объявила о намерении продлить договор со своим лучшим форвардом еще летом. Сумма отступных, согласно контракту, составляет 700 млн евро.
Real Madrid's Portuguese forward Cristiano Ronaldo (L) vies with Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi (R) during the Champions League semi-final second leg football match between Barcelona and Real Madrid at the Camp Nou stadium in Barcelona on May 3, 2011. Barcelona qualified for the Champions League final after drawing 1-1 in their semi-final second leg clash with bitter rivals Real Madrid to progress 3-1 on aggregate. AFP PHOTO / SIU WU (Photo credit should read SIU WU/AFP/Getty Images)

Лучшим футболистом Европы станет Роналду, Месси или Буффон 15.08.2017

УЕФА назвал 10 главных кандидатов на титул лучшего игрока Европы 2017 года. Победителя объявят 24 августа в Монако.
Fußball: WM-Qualifikation, Südamerika, 13. Spieltag, Argentinien - Chile am 23.03.2017 in Buenos Aires, Argentinien. Lionel Messi von Argentinien jubelt nach seinem Tor. Foto: Gustavo Garello/AP/dpa |

Лионель Месси может избежать тюремного наказания 23.06.2017

Прокуратура Барселоны готова к тому, чтобы футболист выплатил штраф в 250 тысяч евро. Окончательное решение должен принять суд. Месси был приговорен к 21 месяцу тюрьмы в 2016 году.

Долгожданная встреча (14.12.2016) 14.12.2016

Афганский мальчик, ставший знаменитостью в интернете, встретился со своим кумиром Лионелем Месси.

Месси осужден за уклонение от уплаты налогов (06.07.2016) 06.07.2016

Футболист "Барселоны" Лионель Месси и его отец приговорены судом в Испании к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Срок заключения может быть условным, а вот штраф - реальный.

DW Новости за 100 секунд (28.06.2016) 28.06.2016

Турция отказалась возместить России ущерб за сбитый Су-24. Немецкие политики подали жалобу в суд на Эрдогана: его обвиняют в военных преступлениях. Футбольные болельщики в Исландии ликуют после победы над Англией.

DW Новости за 100 секунд (27.06.2016) 27.06.2016

Франция и Германия берут инициативу в свои руки после решения Великобритании выйти из Евросоюза. Мировые цены на нефть в понедельник продолжили падение. В Китае испытали на прочность мост со стеклянным полом.
26.06.2016 *** Jun 26, 2016; East Rutherford, NJ, USA; Argentina midfielder Lionel Messi (10) reacts during a shoot out against Chile in the championship match of the 2016 Copa America Centenario soccer tournament at MetLife Stadium. Mandatory Credit: Adam Hunger-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY © Reuters/Adam Hunger-USA TODAY Sports

Лионель Месси уходит из сборной Аргентины 27.06.2016

Звезда мирового футбола Лионель Месси неожиданно объявил, что он покидает аргентинскую команду. Он сообщил о своем решении после того, как Аргентине вновь не удалось завоевать Кубок Америки.
ARCHIV 2015+++++, Lionel MESSI (FC Barcelona) ,nominiert fuer den Titel Weltfussballer des Jahres,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,Porträt,privat,zivil. FIFA BALLON D`OR 2014 Auszeichnung fuer die besten Fussballspieler und -trainer des Jahres 2014 am 12.01.2015 im Kongresshaus in Zuerich. | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/Sven Simon/F. Hoemann

В Испании начался суд по делу Месси 31.05.2016

Отец и сын Месси обвиняются в уклонении от уплаты налогов через создание цепочки компаний. По версии следствия, с 2007 по 2009 год они утаили от налоговых органов около 4,1 млн евро.
epa04900860 FC Barcelona's Lionel Messi (L) receives from UEFA president Michel Platini (R) his UEFA best player in Europe for 2014-2015 Award during the draw ceremony for the UEFA Champions League group stage at Grimaldi Forum in in Monte Carlo, Monaco, 27 August 2015. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Панамские досье" и спорт: Месси, Росберг и Платини 05.04.2016

Журналисты обнаружили офшорные фирмы, которые созданы или используются известными спортсменами и функционерами. Вопрос теперь в том, являются ли их действия незаконными.
©PHOTOPQR/L'ALSACE ; Illustration révélation du Panama Papers Leaks. C’est la plus grosse fuite de documents financiers jamais traités par la presse. Sont impliqués dans des sociétés offshores douze chefs d’Etat et de gouvernement (dont six en activité), 128 responsables politiques et hauts fonctionnaires de premier plan du monde entier et 29 membres du classement Forbes des 500 personnalités les plus riches de la planète. © picture alliance/maxppp

Комментарий: "Панамские досье" и страна победившего цинизма 05.04.2016

Реакцию в России и последствия "Панамских досье" для РФ комментирует для DW Константин Эггерт. Он также указывает на отличия этих документов от WikiLeaks и разоблачений Сноудена.
FIFA acting president Issa Hayatou (L) looks up as FC Barcelona's Lionel Messi of Argentina speaks after receiving the FIFA Ballon d'Or 2015 award for the world player of the year at a ceremony in Zurich, Switzerland, January 11, 2016. Barcelona and Argentina forward Lionel Messi won the FIFA Ballon d'Or award for the world player of the year on Monday. REUTERS/Arnd Wiegmann TPX IMAGES OF THE DAY

Лионель Месси стал пятикратным обладателем "Золотого мяча" 11.01.2016

В борьбе за "Золотой мяч" аргентинец Месси превзошел главного конкурента последних лет - форварда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также одноклубника по "Барселоне" Неймара.
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