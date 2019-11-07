Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда немецкой кухни (фотогалерея)

Кулинарный атлас Германии

Саксония: творожные оладьи

Необычное название "Quarkkäulchen" дословно переводится как "творожные шарики". Жареные на сковороде "клецки" из картофеля (пюре), творога и яиц постепенно превратились в "оладушки". Иногда их делают и только из творога, а едят как с копчеными деликатесами, так и на десерт - с вареньем, медом, яблочным пюре или, посыпав с сахарной пудрой.