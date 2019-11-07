 Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда немецкой кухни (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.11.2019

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Культура и стиль жизни

Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда немецкой кухни (фотогалерея)

Кулинария Восточной Германии не отличалась особым изыском и разнообразием. Тем не менее, и сегодня она пользуется большой популярностью, - причем не только на востоке страны.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Солянка

    Это блюдо популярно и в России. Но "сборная солянка" не обязательно должна быть мясной, хотя самый распространенный в бывшей ГДР рецепт такой: обжаренное мясо смешивают с кубиками помидоров, перца (или лечо из банки), добавляют соленые огурчики, картофель, капусту, морковь, каперсы, томатную пасту или кетчуп. Все заливают водой и варят до готовности. Заправляют лимонным соком, зеленью и сметаной.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Салат из моркови и яблок

    Дешево и сердито! Одним из самых популярных салатов на востоке Германии считается вот этот - из нарезанных соломкой яблок, моркови и лука. Заправка к нему готовится из яблочного уксуса, лимонного сока, растительного масла, меда, соли и перчика чили.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Сосиска с карри

    Победное шествие сосиски под соусом карри - Currywurst - началось в Германии в сентябре 1949 года. Приправленная томатным соусом с экзотическими пряностями (карри) знаменитая берлинская сосиска - обязательное блюдо туристического меню. Легендарную карривурст знатоки нередко добавляют и в сборную солянку.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Тефтели мясные

    Популярные в Германии с XIX века "кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) в ГДР называли "клопсами отварными" - Kochklopse, чтобы не дай бог, не обвинили в реваншизме. Тефтели из мясного фарша отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают с различными гарнирами: картофелем, кнедлями или с пастой.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Обезьяний жир

    Так буквально переводится название этого блюда: Affenfett. Раньше так говорили в Восточной Германии, когда речь шла о низкокачественных жирах сомнительного происхождения. Потом в ГДР так стали шутливо называть обжаренную смесь из взбитых яиц, лука, муки и масла, которую затем водружают на ломтики ржаного хлеба.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Яйца в горчичном соусе

    Это известное в Восточной Германии блюдо было обязательным на каждом праздничном столе. Отваренные яйца разрезают пополам или на четвертинки и опускают в густой мучной соус на бульоне и сливках с горчицей, сахаром, винным уксусом и рубленой зеленью.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Фальшивый заяц

    Типичным блюдом минувшей эпохи считается и этот кулинарный шедевр - рулет из мясного фарша с начинкой из сваренных вкрутую яиц и обжаренной моркови. "Falscher Hase" - "фальшивый заяц" - блюдо в немецкой кухне не новое. И всегда считалось едой бедных. А во второй половине ХХ века стало в ГДР деликатесом.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Мертвая бабуля

    "Tote Oma" - "мертвая бабуля", - так окрестили блюдо из кровяной колбасы с крупой (иногда и с изюмом) на востоке Германии. Берлинский вариант обжаренной перед подачей колбасы подается с картофелем и квашеной капустой. В Рейнской области подобное блюдо (его подают с картофельным пюре и яблочным муссом) называется "Небо и земля".

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Холодная собака

    Так называется немецкий десерт - "Kalter Hund". Торт "выпекают", не разогревая печи: из хрустящего печенья, которое слоями укладывают в прямоугольную форму, чередуя со слоями шоколадного крема. Надо дать крему застыть - и десерт готов!

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Косточка любви

    Этот десерт известен во всем мире, и во всем мире знаменит как пирожное "Эклер". Но в Восточной Германии оно известно под названием "Liebesknochen", то есть дословно - "косточка любви". Откуда ткое название? Языковеды считают что тут сыграла роль форма пирожного и его вкус - сладкий, как любовь.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Заварные пирожные

    Spritzkuchen - популярная выпечка из заварного теста. С помощью кондитерского мешка тесто кольцами отсаживается для выпекания в раскаленный жир. Готовые пирожные покрывают сахарной глазурью. Самые знаменитые заварные пирожные и сегодня выпекают в Эберсвальде (Eberswalde), в Бранденбурге.

    Автор: Инга Ваннер


  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Солянка

    Это блюдо популярно и в России. Но "сборная солянка" не обязательно должна быть мясной, хотя самый распространенный в бывшей ГДР рецепт такой: обжаренное мясо смешивают с кубиками помидоров, перца (или лечо из банки), добавляют соленые огурчики, картофель, капусту, морковь, каперсы, томатную пасту или кетчуп. Все заливают водой и варят до готовности. Заправляют лимонным соком, зеленью и сметаной.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Салат из моркови и яблок

    Дешево и сердито! Одним из самых популярных салатов на востоке Германии считается вот этот - из нарезанных соломкой яблок, моркови и лука. Заправка к нему готовится из яблочного уксуса, лимонного сока, растительного масла, меда, соли и перчика чили.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Сосиска с карри

    Победное шествие сосиски под соусом карри - Currywurst - началось в Германии в сентябре 1949 года. Приправленная томатным соусом с экзотическими пряностями (карри) знаменитая берлинская сосиска - обязательное блюдо туристического меню. Легендарную карривурст знатоки нередко добавляют и в сборную солянку.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Тефтели мясные

    Популярные в Германии с XIX века "кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) в ГДР называли "клопсами отварными" - Kochklopse, чтобы не дай бог, не обвинили в реваншизме. Тефтели из мясного фарша отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают с различными гарнирами: картофелем, кнедлями или с пастой.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Обезьяний жир

    Так буквально переводится название этого блюда: Affenfett. Раньше так говорили в Восточной Германии, когда речь шла о низкокачественных жирах сомнительного происхождения. Потом в ГДР так стали шутливо называть обжаренную смесь из взбитых яиц, лука, муки и масла, которую затем водружают на ломтики ржаного хлеба.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Яйца в горчичном соусе

    Это известное в Восточной Германии блюдо было обязательным на каждом праздничном столе. Отваренные яйца разрезают пополам или на четвертинки и опускают в густой мучной соус на бульоне и сливках с горчицей, сахаром, винным уксусом и рубленой зеленью.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Фальшивый заяц

    Типичным блюдом минувшей эпохи считается и этот кулинарный шедевр - рулет из мясного фарша с начинкой из сваренных вкрутую яиц и обжаренной моркови. "Falscher Hase" - "фальшивый заяц" - блюдо в немецкой кухне не новое. И всегда считалось едой бедных. А во второй половине ХХ века стало в ГДР деликатесом.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Мертвая бабуля

    "Tote Oma" - "мертвая бабуля", - так окрестили блюдо из кровяной колбасы с крупой (иногда и с изюмом) на востоке Германии. Берлинский вариант обжаренной перед подачей колбасы подается с картофелем и квашеной капустой. В Рейнской области подобное блюдо (его подают с картофельным пюре и яблочным муссом) называется "Небо и земля".

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Холодная собака

    Так называется немецкий десерт - "Kalter Hund". Торт "выпекают", не разогревая печи: из хрустящего печенья, которое слоями укладывают в прямоугольную форму, чередуя со слоями шоколадного крема. Надо дать крему застыть - и десерт готов!

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Косточка любви

    Этот десерт известен во всем мире, и во всем мире знаменит как пирожное "Эклер". Но в Восточной Германии оно известно под названием "Liebesknochen", то есть дословно - "косточка любви". Откуда ткое название? Языковеды считают что тут сыграла роль форма пирожного и его вкус - сладкий, как любовь.

  • Восточногерманская кухня

    Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

    Заварные пирожные

    Spritzkuchen - популярная выпечка из заварного теста. С помощью кондитерского мешка тесто кольцами отсаживается для выпекания в раскаленный жир. Готовые пирожные покрывают сахарной глазурью. Самые знаменитые заварные пирожные и сегодня выпекают в Эберсвальде (Eberswalde), в Бранденбурге.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Немецкая кухня - Бавария - нюрнбергские колбаски с капустой и картофелем

    Кулинарный атлас Германии

    Бавария: нюрнбергские колбаски с капустой и картофелем

    Пожалуй, именно так туристы представляют себе немецкую кухню: жареные колбаски с тушеной квашеной капустой и картофельным пюре. В сочетании с традиционным кренделем и кружкой пива - баварский вариант подачи горячо любимой немцами колбаски из Нюрнберга.

  • Немецкая кухня

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    Мекленбург-Передняя Померания: селедка по-домашнему

    Heringsstip - так называют сельдь в густом соусе (Stip) со сливками (сметаной или майонезом), мелкорубленными яблоками, свежей зеленью, солеными огурчиками и пряностями. Подают ее обычно к жареному или отварному картофелю. Сельдь считалась едой бедняков и типичным блюдом постной кухни.

  • Немецкая кухня - Рейнланд-Пфальц - фаршированный желудок

    Кулинарный атлас Германии

    Рейнланд-Пфальц: фаршированный желудок

    Самый знаменитый вариант этого довольно древнего блюда родом из Пфальца - под названием "Pfalzer Saumagen". Таким свиным желудком, начиненным несколькими сортами мяса, отварным картофелем, яйцами, пряностями и ароматными травами, любил в свое время полакомиться бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl).

  • Немецкая кухня - Саксония - Анхальт - гороховый суп с сосисками

    Кулинарный атлас Германии

    Саксония-Анхальт: гороховый суп с сосисками

    Одно из самых популярных блюд в Германии - гороховый суп (Erbsensuppe). Быстрый способ приготовления - суп-пюре из замороженного зеленого горошка с предварительно обжаренным рубленым луком. Перед подачей посыпать свежей зеленью, молотым черным и розовым перцем, а обжаренные или отварные сосиски нарезать кусочками.

  • Немецкая кухня - Саксония - творожные оладьи

    Кулинарный атлас Германии

    Саксония: творожные оладьи

    Необычное название "Quarkkäulchen" дословно переводится как "творожные шарики". Жареные на сковороде "клецки" из картофеля (пюре), творога и яиц постепенно превратились в "оладушки". Иногда их делают и только из творога, а едят как с копчеными деликатесами, так и на десерт - с вареньем, медом, яблочным пюре или, посыпав с сахарной пудрой.

  • Немецкая кухня - Нижняя Саксония - касселер с морковью и брюквой

    Кулинарный атлас Германии

    Нижняя Саксония: касселер с морковью и брюквой

    Немцы - большие любители копченых продуктов. Традиционное жаркое из предварительно (слегка) копченой свинины - Kasseler - в Нижней Саксонии подают с тушеными овощами и корнеплодами: морковью, брюквой, пастернаком. Нежный вкус овощам придают сливки.

  • Немецкая кухня - Гамбург - суп из угря

    Кулинарный атлас Германии

    Гамбург: суп из угря

    Угорь (Aal) - один из самых дорогостоящих деликатесов. Традиционно из него, а также из сухофруктов (чаще из чернослива), корнеплодов, пряных трав, а иногда (якобы) и вовсе без рыбы - из остатков вчерашнего обеда - варят легендарный гамбургский "кислый суп" - Hamburger Aalsuppe. Кислый, потому что заправляют его уксусом.

  • Немецкая кухня - Бранденбург - Кёнигсбергские клопсы

    Кулинарный атлас Германии

    Бранденбург: Кёнигсбергские клопсы

    Популярное в Германии блюдо с говорящим названием "Кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) - своего рода тефтели или биточки из мясного фарша. Их отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают традиционно с картофелем или кнедлями.

  • Бремен: лабскаус

    Кулинарный атлас Германии

    Бремен: лабскаус

    Ингредиенты этого популярного блюда северных регионов Германии томят в глиняном горшке или котле несколько часов. Лабскаус (Labskaus) издревле готовят из говяжьей солонины, свеклы и картофеля, постепенно превращая их в "кашу". Аппетитным лабскаус не назовешь, но в сочетании с селедкой, соленым огурчиком и глазуньей это яство покоряет даже искушенных гурманов.

  • Немецкая кухня - Шлезвиг-Гольштейн - Шнюш

    Кулинарный атлас Германии

    Шлезвиг-Гольштейн: "Шнюш"

    Традиционный в Германии густой суп - айнтопф - в этой федеральной земле зовется "Schnüsch", то есть: "все, что в огороде найдешь". Но самый вкусный "шнюш" варят летом, когда появляются свежие овощи, молодой картофель, фасоль и бобы. Суп заправляют сметаной или "сдабривают" ложкой муки, обжаренной в сливочном масле.

  • Немецкая кухня - Северный Рейн-Вестфалия - Небо и земля

    Кулинарный атлас Германии

    Северный Рейн - Вестфалия: "Небо и земля"

    "Земляные яблоки" (Erdäpfel), как в Германии нередко называют картошку ("земля"), а также яблоки ("небо"), кровяная колбаса и жареные кольца репчатого лука - это ингредиенты традиционного в Кельне блюда "Небо и земля" (Himmel un Ääd).

  • Немецкая кухня - Саар - сливовый пирог

    Кулинарный атлас Германии

    Саар: сливовый пирог

    Бесспорные фавориты популярного в Германии открытого пирога - яблочный (Apfelkuchen) и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста искусно выкладываются дольки или половинки слив. Иногда их посыпают крошкой из сметаны, масла, сахара и муки. Готовый пирог украшают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.

  • Немецкая кухня - Баден-Вюртемберг - маульташен - пельмени по-швабски

    Кулинарный атлас Германии

    Баден-Вюртемберг: маульташен - пельмени по-швабски

    Считается, что именно швабские монахи изобрели метод "сокрытия" еды от глаз Всевышнего, спрятав желаемое, но не всегда разрешенное (мясо) в… тесто. Легендарные маульташен (Maultaschen), начиненные мясом, рыбой, грибами, творогом, едят просто отваренными, обжаренными или в овощном бульоне.

  • Немецкая кухня - Гессен - Франкфуртский зеленый соус

    Кулинарный атлас Германии

    Гессен: Франкфуртский зеленый соус

    Традиционный франкфуртский соус жители города на Майне называют "франкфуртским зеленым": Frankfurter Grüne Soße. Готовят его из обязательных семи трав - огуречника, кервеля, кресс-салата, петрушки, малой кровохлебки, щавеля и шнитт-лука - яичного желтка, растительного масла и лимонного сока. Подают с картофелем и яйцами.

  • Немецкая кухня - Тюрингия - кнедли, рулеты и красная капуста

    Кулинарный атлас Германии

    Тюрингия: кнедли, рулеты и красная капуста

    Кнедли (или клецки) существуют в немецкой кухне издавна. В Тюрингии их готовят традиционно из картофеля - наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Затем картофельные "шарики" отваривают в большом количестве воды и подают, например, к рулетам из говядины и тушеной с яблоками и вином краснокочанной капусте.

  • Немецкая кухня - Берлин - Берлинский воздух

    Кулинарный атлас Германии

    Берлин: "Берлинский воздух"

    Изысканный десерт из взбитых белков и яичного крема, алкоголя и малинового соуса с воздушным названием - "Берлинский воздух" (Berliner Luft) - в немецкой кухне известен с XIX века. Возможно, именно его незабываемый вкус и вдохновил в свое время композитора Пауля Линке (Paul Lincke), автора одноименного марша.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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Первый в мире отель для тех, кто питает страсть к колбасе

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Лучшие немецкие рестораны

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Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда восточногерманской кухни

Кулинария Восточной Германии не отличалась особым изыском и разнообразием. Тем не менее, и сегодня многочисленные туристы с удовольствием дегустируют блюда минувшей эпохи. Вот несколько рецептов. (07.11.2019)  

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16 федеральных земель - 16 блюд. Самые интересные рецепты разных регионов Германии. (07.10.2019)  

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