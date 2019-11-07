Мертвая бабуля, холодная собака и другие блюда немецкой кухни (фотогалерея)

Кулинария Восточной Германии не отличалась особым изыском и разнообразием. Тем не менее, и сегодня она пользуется большой популярностью, - причем не только на востоке страны.
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