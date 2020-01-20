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Меркурий

09.08.2016 FILE - In this Tuesday, Aug. 9, 2016 file photo, businessman Yevgeny Prigozhin, left, gestures on the sidelines of a summit meeting between Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the Konstantin palace outside St. Petersburg, Russia. USAReally is a case in point. The website was launched in May by the Federal News Agency, part of an empire allegedly run by Putin ally Yevgeny Prigozhin that includes the Internet Research Agency _ the troll factory whose members were indicted by U.S. special investigator Robert Mueller this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) |

"Новая газета" узнала о контрактах фирм Пригожина на разработку месторождений в Сирии 20.01.2020

Парламент Сирии утвердил заключение договоров об освоении нефтяных и газовых месторождений с двумя российскими компаниями. Обе связаны с Евгением Пригожиным, пишет "Новая газета".
Die Sonde BepiColombo umkreist im Weltall den Planeten Merkur (Handout einer Computeranimation vom 18.01.2008). Am Freitag (18.01.2008) unterzeichneten Vertreter der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der EADS-Satellitentochter Astrium in Friedrichshafen einen Bauvertrag für die Merkur-Sonde. Der Satellit soll 2013 starten und 2019 sein Ziel erreichen. Die Forscher erwarten unter anderem schärfere Fotos von der Oberfläche des Planeten, welcher der Sonne am nächsten ist. Foto: EADS Astrium dpa/lsw (zu dpa 0527) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Европейско-японский космический зонд стартовал к Меркурию 20.10.2018

Корабль BepiColombo достигнет цели предположительно в декабре 2025 года. Ученые надеются получить информацию о магнитном поле и свойствах поверхности ближайшей к Солнцу планеты.
Die Sonde BepiColombo umkreist im Weltall den Planeten Merkur (Handout einer Computeranimation vom 18.01.2008). Am Freitag (18.01.2008) unterzeichneten Vertreter der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der EADS-Satellitentochter Astrium in Friedrichshafen einen Bauvertrag für die Merkur-Sonde. Der Satellit soll 2013 starten und 2019 sein Ziel erreichen. Die Forscher erwarten unter anderem schärfere Fotos von der Oberfläche des Planeten, welcher der Sonne am nächsten ist. Foto: EADS Astrium dpa/lsw (zu dpa 0527) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Запуск зонда ESA к Меркурию запланирован на 2018 год 06.07.2017

Аппарату Европейского космического агентства предстоит исследовать поверхность, магнитное поле и характер кратеров на Меркурии.
Die goldene Statue des Götterboten Merkur wird am 27.03.2017 auf dem Schlossplatz in Stuttgart (Baden-Württemberg) bei strahlendem Sonnenschein von Magnolienblüten eingerahmt. Foto: Bernd Weissbrod/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Штутгарте цветут магнолии 31.03.2017

Цветущая магнолия и золотой Меркурий на Дворцовой площади в Штутгарте. Эта фотография была сделана в столице федеральной земли Баден-Вюртемберг в конце марта.
ARCHIV - Die Zeichnung zeigt den Vorbeiflug der Raumsonde Messenger am Merkur (undatierte Illustration). Premiere im All: Zum ersten Mal in der Geschichte der Astronomie umkreist eine Sonde den Planeten Merkur. Nach einer rund 7,9 Milliarden Kilometer langen Reise trat das Nasa-Raumfahrzeug «Messenger» in der Nacht zum Freitag in einen elliptischen Orbit ein. Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington (zu dpa 0107 vom 18.03.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Новые загадки от Меркурия 11.10.2011

Новая научная информация о Меркурии, поступающая от автоматической космической станции MESSENGER, заставляет ученых пересматривать многие из прежних теорий и гипотез об этой планете.
Vor dem Post-Gebäude in der Bonner Rheinaue befindet sich seit Juli 2007 Mercurius, eine Bronzefigur von Markus Lüpertz.

Гонец богов с накрашенными глазами - Меркурий Люперца 03.12.2009

Он нескладный. На лице – подозрительная ухмылка. Он шагает по земному шару, и кто его знает, какие новости он разнесет сегодня по свету! "Меркурий" работы Маркуса Люперца вписан в архитектурный ансамбль города Бонна.
This image provided by NASA Nov. 12, 2008 shows the northern polar region of Saturn showing both the aurora and underlying atmosphere, seen at two different wavelengths of infrared light as captured by NASA’s Cassini spacecraft. According to NASA scientists Saturn has its own unique brand of aurora that lights up the polar cap, unlike any other planetary aurora known in our solar system. This odd aurora revealed itself to one of the infrared instruments on NASA's Cassini spacecraft. Auroras are caused by charged particles streaming along the magnetic field lines of a planet into its atmosphere. Particles from the sun cause Earth's auroras. Many, but not all, of the auroras at Jupiter and Saturn are caused by particles trapped within the magnetic environments of those planets. (AP Photo/NASA

Юпитер, Сатурн и компания: магнитосферные загадки 11.08.2009

На прошедшем в Кёльне симпозиуме обсуждались проблемы, касающиеся природы и особенностей магнитных полей газовых планет-гигантов Солнечной системы и их спутников.
Raumsonde Messenger soll Merkur erforschen Die NASA-Raumsonde Messenger steht mit ihrem Sonnenschutzschild (l) und dem Solarpanel (r) auf einem Transporter in Titusville, während Mitarbeiter der John Hopkins Universität an ihr arbeiten (Aufnahme vom 14.7.2004). Messenger soll 2011 in eine Umlaufbahn um den Merkur einschwenken. Foto: BRUCE WEAVER dpa soll Merkur erforschen Die NASA-Raumsonde Messenger steht mit ihrem Sonnenschutzschild (l) und dem Solarpanel (r) auf einem Transporter in Titusville, während Mitarbeiter der John Hopkins Universität an ihr arbeiten (Aufnahme vom 14.7.2004). Messenger soll 2011 in eine Umlaufbahn um den Merkur einschwenken. Foto: BRUCE WEAVER dpa

Миссия ”Мессенджер” на Меркурий 13.09.2004

06.09.2004 Сегодня мы расскажем вам о последних событиях из мира космонавтики...