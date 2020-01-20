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Парламент Сирии утвердил заключение договоров об освоении нефтяных и газовых месторождений с двумя российскими компаниями. Обе связаны с Евгением Пригожиным, пишет "Новая газета".
Корабль BepiColombo достигнет цели предположительно в декабре 2025 года. Ученые надеются получить информацию о магнитном поле и свойствах поверхности ближайшей к Солнцу планеты.
Аппарату Европейского космического агентства предстоит исследовать поверхность, магнитное поле и характер кратеров на Меркурии.
Цветущая магнолия и золотой Меркурий на Дворцовой площади в Штутгарте. Эта фотография была сделана в столице федеральной земли Баден-Вюртемберг в конце марта.
Новая научная информация о Меркурии, поступающая от автоматической космической станции MESSENGER, заставляет ученых пересматривать многие из прежних теорий и гипотез об этой планете.
Он нескладный. На лице – подозрительная ухмылка. Он шагает по земному шару, и кто его знает, какие новости он разнесет сегодня по свету! "Меркурий" работы Маркуса Люперца вписан в архитектурный ансамбль города Бонна.
На прошедшем в Кёльне симпозиуме обсуждались проблемы, касающиеся природы и особенностей магнитных полей газовых планет-гигантов Солнечной системы и их спутников.
06.09.2004 Сегодня мы расскажем вам о последних событиях из мира космонавтики...
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