Гонец богов с накрашенными глазами - Меркурий Люперца

Он нескладный. На лице – подозрительная ухмылка. Он шагает по земному шару, и кто его знает, какие новости он разнесет сегодня по свету! "Меркурий" работы Маркуса Люперца вписан в архитектурный ансамбль города Бонна.