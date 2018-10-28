Меркель уходит с поста председателя ХДС, но остается канцлером до 2021 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но останется федеральным канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. Об этом глава правительства Германии заявила в понедельник, 29 октября, на пресс-конференции в Берлине, подтвердив соответствующие сообщения СМИ.

До сих пор Меркель всегда утверждала, что посты председателя ХДС и канцлера ФРГ должны находиться в одних руках. Поэтому она говорила, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы ХДС на партийном съезде в начале декабря 2018 года. Теперь она изменила свою позицию.

Победа, равносильная поражению

Решение Меркель отказаться от поста председателя партии вызвано продолжающимся снижением популярности христианских демократов в социологических опросах и плохими результатами, полученными ХДС на земельных выборах в Гессене в минувшее воскресенье. Христианские демократы набрали там 27 процентов голосов, что на 11 процентных пунктов меньше показателя предыдущих выборов в ландтаг этой земли. В то же время партия канцлера Меркель остался крупнейшей политической силой в Гессене и, благодаря успешному выступлению "зеленых", сможет сохранить правящую там "черно-зеленую" коалицию. Однако данная коалиция, теперь будет иметь в ландтаге перевес всего лишь в один голос.

Результаты выборов в Гессене Меркель назвала "горькими" и "разочаровывающими". Она признала, что потери ХДС в Гессене объясняются негативным влиянием на настроения избирателей "политики на федеральном уровне". По словам канцлера, настало время всем партиям подумать о том, что может послужить сохранению внутреннего мира в стране. Настало время "открыть новую главу", подчеркнула канцлер и выразила надежду, что ее решение позволит правительству вернуться к плодотворной работе, а ее партии найти новые решения на будущее.

Первые претенденты на освобождающийся пост

О своем желании выставить кандидатуру на освобождающийся пост председателя ХДС уже заявили генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр Annegret Kramp-Karrenbauer, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) и бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), сообщает dpa со ссылкой на информированные источники.

Ангела Меркель занимает пост председателя Христианско-демократического союза уже 18 лет.

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