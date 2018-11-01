 Меркель считает необходимым продлить санкции против России | Новости из Германии о Европе | DW | 01.11.2018

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Европа

Меркель считает необходимым продлить санкции против России

Германия настаивает на восстановлении территориальной целостности Украины, заявила канцлер ФРГ в Киеве. Она осудила "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Пресс-конференция Ангелы Меркель и Петра Порошенко 1 ноября

Пресс-конференция Ангелы Меркель и Петра Порошенко 1 ноября

Германия будет выступать за продление санкций, введенных Евросоюзом против России за нарушение ею территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на совместной с украинским президентом Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве в четверг, 1 ноября. Меркель оговорила, однако, что в случае прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе штрафные меры в отношении Москвы могут быть смягчены.

Канцлер назвала "отрезвляющим" состояние минских договоренностей, отметив, что режим прекращения огня неоднократно нарушался. На востоке Украины по-прежнему "гибнут военнослужащие", подчеркнула Меркель.

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Киев не признает "выборы" в "ДНР" и "ЛНР"

Кроме того глава правительства ФРГ резко раскритиковала запланированные на ноябрь "выборы" на территории так называемых "народных республик" в подконтрольных сепаратистам районах Донецкой и Луганской области Украины. По словам канцлера, подобное голосование не соответствует задачам, закрепленным в минских соглашениях. ФРГ продолжит настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

Пророссийские сепаратисты в "ДНР" и "ЛНР" намерены избрать новых "глав республик и депутатов народных советов" после убийства лидера сепаратистских регионов в Донецкой области Александра Захарченко. Киев не собирается признавать результаты голосования.

"Единственным путем к урегулированию ситуации является проведение в Донбассе честных, прозрачных, демократических выборов в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ. Но осуществить это можно только после вывода всех незаконных вооруженных формирований", - написал Порошенко в своем микроблоге Twitter.

Еще 85 млн евро на профессиональное обучение

Германия продолжит поддерживать Украину, заявила Меркель. В частности, Берлин выделит Киеву дополнительно 85 млн евро на поддержку системы профессионального обучения. Кроме того, ФРГ намерена более целенаправленно помогать украинским ученым, чтобы тем не приходилось вынужденно покидать пределы страны для проведения исследований.

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