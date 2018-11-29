 Меркель пропустит открытие саммита G20 в Аргентине из-за поломки самолета | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.11.2018

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Мир

Меркель пропустит открытие саммита G20 в Аргентине из-за поломки самолета

Самолет с канцлером и министром финансов ФРГ вылетел из Берлина в Буэнос-Айрес, однако из-за технических неполадок приземлился в Кельне.

Самолет делегации ФРГ после посадки в аэропорту Кельн/Бонн 29 ноября

Самолет делегации ФРГ после посадки в аэропорту Кельн/Бонн 29 ноября

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пропустит открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе. Самолет "Конрад Аденауэр" с германской делегацией вылетел в столицу Аргентины из Берлина вечером в четверг, 29 ноября. Спустя час воздушное судно развернулось над территорией Нидерландов и совершило посадку в международном аэропорту Кельн/Бонн. По словам командира воздушного судна, причиной тому стал "сбой электронных систем" правительственного Airbus A340-300.

Канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz ), также находившийся на борту самолета, 30 ноября направятся в Мадрид, откуда вылетят в Буэнос-Айрес коммерческим рейсом, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он пояснил, что этот вариант позволит Меркель и Шольцу прибыть в Аргентину с минимальной задержкой.

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Десятый по счету саммит G20 пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря. В числе первоочередных вопросов для обсуждения - эскалация конфликта в Украине в связи с действиями России в Керченском проливе, убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а также "торговая война" США с Китаем и странами ЕС.

Трамп отменил встречу с Путиным на саммите

В кулуарах саммита должна была состояться встреча президентов России и США. Однако Дональд Трамп после инцидента в Керченском проливе поначалу поставил под вопрос возможность этой встречи, а накануне саммита окончательно отказался от нее.

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  • Хельге Браун

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  • Катарина Барляй

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  • Андреас Шойер

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  • Герд Мюллер

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    Пожалуй, никто из министров ФРГ, если не считать главы МИДа, так часто не колесит по миру, как министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. 62-летний Мюллер из ХСС сохранит за собой этот пост. Его основная задача - помогать развитию бедных стран и бороться с причинами, которые приводят к миграции.

    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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