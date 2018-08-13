 Меркель примет Путина 18 августа | Новости из Германии о Германии | DW | 13.08.2018

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Германия

Меркель примет Путина 18 августа

Канцлер ФРГ встретится с президентом РФ 18 августа в замке Мезеберг - резиденции правительства Германии неподалеку от Берлина.

Ангела Меркель и Владимир Путин во время встречи в Сочи (фото из архива)

Ангела Меркель и Владимир Путин во время встречи в Сочи (фото из архива)

Контекст

DW - об отсутствующих итогах встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина на берегу Черного моря и о главных темах переговоров: Иране, конфликте в Донбассе и "Северном потоке-2". (18.05.2018)

Канцлер ФРГ и президент России на встрече в Сочи обсудили ряд важных проблем. Они подтвердили, что Украина останется транзитером российского газа после запуска "Северного потока-2". (18.05.2018)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 18 августа встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в понедельник, 13 августа, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Встреча Меркель и Путина пройдет в замке Мезеберг - резиденции правительства ФРГ, расположенной неподалеку от Берлина. Темами переговоров станут "актуальные внешнеполитические вопросы": в частности, война в Сирии, конфликт на востоке Украины, а также энергетическая сфера.

Предыдущий раз лидеры ФРГ и РФ встречались в Сочи 18 мая. Политики обсуждали ситуацию с Донбассом и аннексированным Крымом, а также проект "Северный поток - 2".

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    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

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    Автор: Сюзанна Кордс


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В преддверии выборов в бундестаг DW выбрала несколько примеров того, как карикатуристы в разных странах мира изображают канцлера ФРГ Ангелу Меркель. (03.09.2013)  

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