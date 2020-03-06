 Меркель призывает объединить усилия для создания вакцины против коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2020

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Мир

Меркель призывает объединить усилия для создания вакцины против коронавируса

Канцлер ФРГ призвала политиков и представителей экономики всего мира финансово поддержать разработку вакцины против SARS-CoV-2. На это требуется около 8 млрд евро.

Силуэт человека на фоне изображения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения и целый ряд государственных лидеров разных стран запустили инициативу совместной борьбы против коронавируса SARS-CoV-2. "Мы победим вирус, только если объединим свои силы и создадим дееспособный альянс", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 24 апреля, в ходе видеоконференции, организованной по приглашению ВОЗ.

По словам Меркель, Берлин готов поддержать эту инициативу на политическом уровне. Канцлер ФРГ указала, что на разработку и производство вакцины может понадобиться около 8 миллиардов евро. "Поэтому я обращаюсь ко всем, кто может, - политикам и представителям экономики - с призывом поддержать нас в том, чтобы закрыть этот недостаток в 8 миллиардов евро", - подчеркнула Меркель, указав, что Германия внесет "существенный вклад".

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что следует добиться гарантии, чтобы вакцина, разработанная в какой-то одной стране, была доступна во всех странах. Он призвал все государства "большой семерки" и Китай принять участие в инициативе. США ранее заявляли, что по крайней мере на первых порах не будут к ней присоединяться.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) созвала на 4 мая международную онлайн-конференцию доноров, посвященную разработке вакцины. По оценке экспертов, на ее создание может уйти около 18 месяцев.

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    Автор: Марина Барановская


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